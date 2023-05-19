AI有多好用？中國諾貝爾文學獎得主莫言說他曾用ChatGPT寫致詞

中國諾貝爾文學獎得主莫言在一次文學活動中透露，他曾使用ChatGPT生成一篇讚揚作家余華的講稿，震驚了人群。

中國作家莫言16日出席中國《收穫》雜誌65週年慶典，頒獎給 憑藉《文城》一書獲得《收穫》2021年長篇小說榜首的作家 余華。在頒獎環節上莫言幽默地表示，自己給 余華的頒獎讚語想 了好幾天也寫不出來，後來找了一個博士生，運用AI科技ChatGPT幫忙，輸入「活著」、「拔牙」、「文城」幾個關鍵字，結果ChatGPT瞬間寫了一篇莎士比亞風格1000多字的讚語。

《活著》、《文城》都是余華的代表作品，而拔牙可能是指余華曾為牙醫。

《南華早報》指出，莫言是第一位公開承認使用人工智慧協助寫作的諾貝爾獎得主。不過尚不清楚頒獎典禮上介紹余華的讚語是不是真的出自ChatGPT。

莫言隨後則在對答環節上表示，他所有的小說都是他自己寫的，每個小說裡都有他自己的經歷生活，並表示他會繼續寫，因為他享受寫作的力量。

「寫作時你是一個人，放下筆進入到生活的時候，你又是另一個人」，他補充說，寫作讓他能夠探索不同的身份和觀點，而且通常是以一種比現實更好的方式。

余華沒有評論莫言ChatGPT的玩笑，他表述了對創作的看法：「文學不可能高於現實，因為現實永遠比文學寬廣、豐富，文學只能摘取（現實的）一小部分。」

現年68歲的莫言是中國重要的文學家，他於2012年獲得諾貝爾文學獎，成為首位獲得諾貝爾文學獎的中國籍作家，作品《紅高粱家族》被導演張藝謀改編成電影，並獲得1988年柏林國際電影節金熊獎。

莫言與余華皆是文化大革命後探索新主題和風格的新一代中國作家，涉及「傷痕文學」流派，該流派旨在表現文革為人們帶來的精神、物質上的巨大傷害，以及對國家民族前途的反思。

中國禁止ChatGPT，網友憂莫言恐惹上麻煩

不過中國至今禁止使用微軟投資的AI機器人程式ChatGPT，微博上也有網友擔心莫言或他的學生被發現使用VPN繞過限制，可能面臨處罰。《日經亞洲》今年2月報導指出，中國政府要求中國科技公司不得對用戶提供ChatGPT服務，以免ChatGPT對用戶提供未經審查的答案。

中國官方媒體如《中國日報》即警告，ChatGPT有意識型態偏差，可能被用於散布西方國家的政治宣傳內容，對民眾造成誤導。例如在新疆再教育營的查詢中，中國媒體稱ChatGPT的回覆和美國論點如出一轍。

而中國百度公司開發的AI聊天機器人「文心一言」今年3月發表負評如潮，技術不夠純熟外，遇到敏感字也會卡住，發表後百度在香港股市的股價隨即跳水，一度重挫10%。

Photo Credit: GettyImages 百度公司董事長兼執行長李彥宏3月於發表會上親自示範文心一言功能。

AI技術純熟，媒體不查誤踩雷

AI生成文字的技術越來越成熟，也越來越難辨認真偽。德國雜誌《Die Aktuelle》今年4月刊登一篇號稱F1賽車手舒馬克（Michael Schumacher）獨家專訪，被發現內文其實是用AI生成，主編火速被開除，舒馬克於2013年滑雪發生事故就陷入昏迷。

Anne Hoffmann, editor-in-chief responsible for the infamous AI generated interview with Michael Schumacher has been fired from Die Aktuelle.



"This tasteless and misleading article should never have appeared" wrote the magazine.



I sense legal action made the difference. #F1 pic.twitter.com/Nl7gHP1NU7 — Simon Dau (@there_is_no_if) April 23, 2023

而今年5月，《愛爾蘭時報》刊出一篇讀者評論文章，批評愛爾蘭女性鍾情於利用仿曬霜將皮膚變成小麥肌，引發熱議，卻被發現內容也是由AI生成，報社隨即將文章下架並致歉。

Irish Times removes article suggesting fake tan is racist amid suggestion it was AI generated https://t.co/x6vtXRGQte — Independent.ie (@Independent_ie) May 12, 2023

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核稿編輯：楊士範