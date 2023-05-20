昔日長安，今又見矣：首屆中國－中亞峰會，為何選在陝西省西安市舉行？
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西安作為西北大城，不僅貫通陝西與中亞，也是中國面向歐亞大陸的重要窗口，正如此前長安，既是絲綢之路的起點，也是歐亞經貿及文化中心，承載了漢唐盛世的百年風華，在中國深化與中亞互動的過程中扮演了重要角色。
文：劉燕婷
5月18日至19日，首屆中國－中亞峰會將在陝西省西安市登場，由中國國家主席習近平親自主持，中亞五國領導人都將與會。
回顧此前的各方互動，陝西與西安扮演了重要角色。2020年的中國－中亞外長首次會晤受新冠疫情影響，以視訊方式進行，但2021年的第二次會晤便在在陝西西安舉行，由時任中國國務委員兼外長王毅親自主持。外交部發言人華春瑩特別強調，中亞自古就是絲綢之路的重要節點，也是絲綢之路經濟帶倡議的誕生地，「這次會晤在古絲綢之路發源地西安舉行，具有特殊意義。」
2022年，中國－中亞外長第三次會晤在哈薩克的努爾蘇丹（Nur-Sultan，現已改名阿斯塔納）登場，各方同意建立元首會晤機制，並商定由中方擔任首屆主辦國。2023年第四次會晤回到中國西安舉行，據中方新聞公報顯示，各方協調了即將召開的中國－中亞峰會籌備工作，同時商議峰會成果文件的相關內容，最後決定首屆中國－中亞峰會將在西安登場，新聞公報中更有此一描述，「各方支持陝西省同中亞國家地方深化交流，實施更多經貿、能源、科技、農業、人文等領域合作項目。」
由上述發展可見，在中國深化與中亞互動的過程中，以西安為核心的陝西扮演了重要角色。其原因除古絲綢之路、盛世長安等歷史符碼，更有中國的後續規劃。
陝西：與中亞五國進行產業對接
首先，陝西與中亞雖非直接相鄰，卻已在政府規劃下進行了多年的產業對接，足為中國與中亞的合作縮影。
以農業為例，中亞與陝西雖都以農產見長，卻又存在互補空間。中亞地區約有25%人口從事農業，勞動力十分充足，也擁有遼闊耕地，能發展糧食、油料作物、棉花等土地密集型農產品。另外在氣候條件上，中亞日照充足、四季分明，十分有利於糧棉、果品、花卉等農作物的生長和養分積累。然而中亞整體的基礎建設落後，放大了水資源不足、設備老舊的劣勢，在農作灌溉條件差強人意、農資農機設施也同樣落後下，中亞的農作產量提升緩慢，管理模式也相對粗放。
相較之下，陝西農業的科研水準較高，在育種、節水灌溉、農資農機等方面擁有相對先進的技術優勢，加上強大的互聯網基礎、陝西自由貿易試驗區等對外經濟合作平台，不僅可以提升產能，也能有效開拓市場。故結合上述發展優勢，食品加工成了中亞與陝西農業的合作重點，中方企業多採「國外種植和初加工、國內精深加工和銷售」模式，建立與中亞農企的合作關係，例如陝西的糧油加工業，近年便多從中亞進口油料作物和初榨油。
此外，農業技術交流也是各方合作的重點項目。2019年6月，習近平在上海合作組織（簡稱上合組織）第十九次峰會上提議，「中方願在陝西省設立上海合作組織農業技術交流培訓示範基地，加強同地區國家現代農業領域合作」，獲得各方積極回應。2020年10月，上合農業基地在陝西楊凌正式揭牌，既面向上合國家開設農業技術研修班，也與包括中亞五國在內的20餘個「一帶一路」沿線國家簽署合作協定，就農業節水灌溉、花卉苗木種植、畜牧養殖技術及管理等多個領域，先後開展了百餘個國際農業交流合作專案。
而今隨著「一帶一路」項目推進，陝西與中亞的農業合作更具規模。截至今日，中方已在哈薩克阿拉木圖州、北哈州和吉爾吉斯的比許凱克、楚河州等地建立6個現代農業科技示範園區，各園區的農產量均高於當地畝產。簡言之，陝西與中亞的農業優勢不同，正就產業鏈展開上下游合作，以互補優勢產生規模經濟效應。
而能源場域亦是如此。陝西雖有石化產業，但受產業結構不均衡、產業鏈短等因素限制，產出的多是原料型、燃料型初級產品，與其餘石化大省有別；中亞雖有豐富油氣資源，但與其農業發展類似，受到基礎設施老舊、產業鏈未整合等因素干擾。
故觀察雙方合作，同樣可以看到上下游分工互補的現象。在上游環節，陝西企業大量參與中亞的油氣能源設施建設，並利用自身的技術、管理、資金優勢，向中亞企業輸出人才與技術，深度參與當地的油氣產品開採與加工；在下游環節，陝西也與中亞油企業進行合作，提供營運支援。
但上述過程並非只有中亞獲益。對陝西而言，積極參與中亞的油氣能源產業鏈，能在一定程度上轉移陝西產能，減緩自身環保壓力，同時推動自身產業轉型與升級，從初級產品逐步走向精細化工。如今在土庫曼，中國石油阿姆河天然氣公司已建成巴格德雷第一天然氣處理廠、復興氣田一期工程、巴格德雷第二天然氣處理廠，中土雙方正在討論興建土庫曼至中國的第四條天然氣管道，中國-吉爾吉斯石油煉化工業園也已落地運營，為當地人民提供了2000多個就業崗位。
製造業領域亦是同樣道理。中亞的工業現代化水準較低，缺乏完整的製造業體系，自1990年代起便大力吸引外資，希望推動工業結構的轉型升級，尤其是能源業、金屬冶煉等化工與重工產業。在此情況下，陝西諸多大型企業集團正好能滿足中亞五國的需求，例如西電公司、陝西鼓風機集團、寶雞石油機械公司、寶雞石油鋼管公司、國核寶鈦鋯業等。
而陝西與中亞在製造業方面的合作，一方面有利陝西製造業延長產業鏈，實現產業升級，一方面能夠為陝西產品出口至中亞創造機遇，例如陝西重型汽車所出口的重卡車輛，便有50%以上銷往中亞五國和俄羅斯。簡言之，陝西不與中亞直接接讓，卻因政策規劃與產業需求，能夠彼此緊密合作。
西安：昔日長安今又見
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永續發展如何走？PGE太平洋綠能以農地種電推動能源自給，讓太陽能與環境共好成為可能
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致力於綠電的PGE太平洋綠能，面對全球永續發展的目標與在地糧食危機的多重挑戰，團隊如何以實際行動與不屈不撓的精神，在台灣這片土地上播下綠色種子？
天色漸暗，一部南下的車輛奔馳在鄉間道路上，眼前所見除了綠油油的稻田外，一個彎腰蜷曲的身影引起了注意。「後來我們都稱她作林阿姨，」太平洋綠能董事長鄭旭捷分享，創業初期與林阿姨有著深厚革命情感，回首這一路上耕耘在這片土地的努力，更讓鄭旭捷與團隊記憶猶新。
談到2050年淨零碳排的全球目標，可說是無人不知，各國政府與產業也針對此一遠景努力尋求各式解決方案。太平洋綠能就透過與在地農民攜手合作，提供全方位太陽能服務，以農地種電的方式，創造與環境、土地永續共生的乾淨電力來源。
從糧食危機到電磁波，鼓吹農地種電的道路上障礙不斷
把鏡頭拉回到林阿姨身上。鄭旭捷回憶，當時他們想了解在地農民生活，停下車主動與林阿姨打招呼，嘗試理解她在務農上的現況與挑戰。
林阿姨説台灣因氣候變遷，農作物收成不穩定性提高導致利潤不彰，更因農村人口年紀老化，讓農地維護更加困難，若無適當整理農地，對未來耕作也會有影響，而且在與PGE團隊洽談期間又遇上林阿姨的先生因務農而受傷，導致農耕期遇上了困難，也加速林阿姨想轉型的決心。而林阿姨沒說的是，農民一年辛勤耕種的收入不到20萬，再扣除成本所剩無幾，這讓鄭旭捷不斷思索該如何透過農地種電的方式協助向林阿姨這樣的農民們改善生活。
不過要說服這些視農地為己出的農夫們擁抱這個新商業模式談何容易，「糧食危機、電磁波還有未來農地走向等都要釋疑。」鄭旭捷細數當時林阿姨身邊周遭友人們的疑惑，特別是在即將簽約的這一刻雜音仍不斷浮現，好在這一切都在團隊悉心解說下迎刃而解。
以糧食危機來說，多數人都會認為將農地改成太陽能用地將減少可種植面積，但從已揭露的統計數據發現，目前國內共計80萬公頃的農地，其中有三分之一面臨長期休耕或廢耕，若以2025年再生能源佔比15%的短期目標來看，僅需不到兩萬公頃就能完成，需要的面積量更是休耕及廢耕農地的一成不到，尚不至於造成糧食危機，但是能源自給卻迫在眉睫。
「國內能源自給率僅有2%」鄭旭捷提到，我們花大把資金購買能源供大家使用，為何不將這些資源留在這塊土地進行建設，不只能提升能源自給率，也可創造更多在地團隊發展，更重要的是我們將在能源議題上有更多話語權、不再受制於人，產業發展也能更符合淨零碳排趨勢具有競爭力。
至於農民們擔心的電磁波，鄭旭捷表示當時團隊以吹風機、手機等電子產品作為比較，透過精密儀器讓數據說話，檢測出其他電子產品的電磁波數值相較太陽能系統高出許多，反倒建議農民們更應該注意日常3C產品的使用；且太陽能板運作時幾乎沒有噪音產生的特性，也讓農民們非常驚艷，也願意勇於一試農地種電，希望能為地方農業找到新契機。
綠電永續的心法，調整呼吸讓土地生生不息
然而，農地種電最大的挑戰仍在於如何建置及完成後的維護。對此，太平洋綠能總經理張家偉以第一線經驗，分享團隊如何打造真正落實永續的太陽能案場。
針對基礎設施，太平洋綠能源堅持在不破壞野生動物棲息地前提下，設計生態友善格柵，同時也讓圍籬間保持一定距離，「這些規劃都是為了讓原生物種依舊能自在地移動。」張家偉説在他們的案場裡遇見野兔、穿山甲一點都不稀奇，就連保育類動物的石虎都是神秘嘉賓。
此外，太平洋綠能提供給地主一站式太陽能板建置服務，從案場開發、文件申請到安裝施工等，甚至後續維修皆是。張家偉表示，太平洋綠能和地主一簽就是20年，租賃期間對於土地養護、修剪雜草都由太平洋綠能悉心照顧；除拒絕使用除草劑，更以雜草作為有機肥料創造農地正向生態循環，即便未來不再做為太陽能發電使用，依舊能回歸農作物生產之列。
在這些年的努力下，太平洋綠能也樹立業界典範，讓外界看到種電亦能同時維護案場與土地保育。鄭旭捷說他相信台灣能創造出生態、農業及光電三方共贏，更希望從根本面實現遠景，期待政策與法規的改革讓農地種電申請能以土地容許申請即可，無需額外進行土地使用變更，確保農民未來仍有機會重新拿回土地、再次進行耕作，且太平洋綠能也師法日本農電共生的案例，藉由架高太陽能板技法和太陽能溫室等技術，在提升土地效益同時亦能實現能源自給，為農民與土地盡到永續循環的責任。
宣揚永續綠電的價值，積極尋求更多跨界合作機會
經過這些年的努力，越來越多農民、地主和企業主看著太平洋綠能打造的案場與提供的服務，開始擁抱這個新商業模式，對鄭旭捷及團隊來說倍感欣慰。
「台灣真的是一座美麗的寶島」鄭旭捷感性地說，正因這塊孕育自己成長的土地是如此的珍貴，讓他認為不只是要繼續強化國人對於環保、用電的意識，「我們更不會停止對這塊土地永續發展的責任與腳步。」
羅馬不是一天造成，一路走來如何與民眾溝通太陽能的價值，也讓鄭旭捷與團隊感受到必須以教育者身份在台灣社會推動太陽能的認識與了解，這項任務刻不容緩。因此除以案場實例於農地進行示範，同時也在各國中小校園案場舉行環境綠能教育講座推廣，以期能替未來再生能源的落實鋪路。而鄭旭捷也透露。太平洋綠能也轉投資提供電動車充電服務的新創團隊EVOASIS，擴大對能源的想像與永續可能性，更希望能在不久的將來激盪出更多火花。