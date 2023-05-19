半夜大雨有讓水情好轉嗎？互動圖表看各地水庫水量變化

5月18日夜間開始，台灣許多地區雷聲大作，同時降下大雨，部分地區甚至導致淹水。這是近兩個以來的第3場大雨。而這3場大雨是否對水庫乾旱情形有幫助呢？讓我們從每日水庫蓄水率變化來瞭解，下圖是北區重點水庫的變化情形。

從上圖來看，過去兩個月這3場大雨，對寶山第二水庫的挹注最大，蓄水率從4月中旬不到40%，上升到5月中旬已經超過67%。石門水庫則僅在4月19日大雨時有進帳一點，目前還是持續下降，5月中旬時已降到33.44%。翡翠水庫則是幾乎沒有補充，目前蓄水率下降到53.69%。

下圖是中區的水庫蓄水量變化，可以看出大多數水庫都有被這3場大雨挹注。

中區水庫中，明德水庫上升最多，4月19日的大雨讓明德水庫蓄水量從21.75%，上升到接近80%。除了湖山水庫，其他水庫也都有被4月19日與5月7日的大雨補充蓄水。

相對中區與北區的水庫，南區水庫幾乎都沒有從這3場大雨增加蓄水量。從下圖來看，唯一有上升變化的是烏山頭水庫，但上升原因不是因為降雨進帳，而是來自曾文水庫的流入，為了供民生用水需求。所以從圖中可看出，同時間曾文水庫的蓄水量會有一波下降情形。

總和來看，目前幾場大雨只對北部與中部水庫帶來進帳，而南部水庫仍在等待大雨來臨。如要關注各水庫的最新水情，可參考以下每日水情更新資訊頁面。

資料來源：水利署

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核稿編輯：楊士範