TNL+ 2023/05/20,
環境

研究：大氣可自行生成氫氧化物淨化空氣，可能改變空汙模型

研究：大氣可自行生成氫氧化物淨化空氣，可能改變空汙模型
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國研究團隊發現，空氣中的水滴表面可自發生成具清潔作用的「氫氧化物」，幫助大氣清除污染物和溫室氣體，且過程無需光照即可反應，此項新知將改變未來科學界模擬空氣污染的形式。

文：饒珮琪（PeichiJao）

據《SciTech》報導，人類活動會向空氣中排放出多種汙染物，而氫氧化物（OH）分子則能將聚集在大氣中的汙染物分解清淨。美國加州大學爾灣分校研究團隊在今（2023）年4月，於美國國家科學院院刊發表了關於空氣汙染的突破性研究，發現了先前未知的氫氧化物生成機制。

氫氧化物分子可淨化空氣，被稱為「大氣清潔劑」

《耶路撒冷郵報》指出，氫氧化物分子可幫助清除空氣中的汙染物，包括溫室氣體及其他化學物質等。氫氧化物可藉由氧化人類活動釋放的多種氣體，將其分解成水溶性產物，這些物質則會被水沖走並從大氣中去除；而諾貝爾化學獎得主保羅・克魯岑（Paul J. Crutzen）曾將氫氧化物稱為「大氣清潔劑」。

經《The Bright Side》報導，研究員謝爾蓋・尼茲科羅多夫（Sergey Nizkorodov）教授表示，空氣中需要有氫氧化物才能氧化碳氫化合物（hydrocarbons），否則碳氫化合物會無限期地積聚在大氣中。此外，謝爾蓋說明氫氧化物是大氣化學（Atmospheric chemistry）的關鍵角色，除了分解空氣汙染物，更有助於從大氣中去除如二氧化硫和一氧化氮等的有毒氣體。

加州大學爾灣分校研究團隊在實驗中發現，大氣中的水滴與周圍空氣之間所形成的強電場，可以通過一種以前未知的機制產生氫氧化物分子，進而淨化空氣。

氫氧化物不需光照即可生成打破傳統觀點

過去的科學界對於氫氧化物的形成已有既定理解，認為氫氧化物的形成主要是透過陽光所驅動。謝爾蓋教授在新聞稿中說明，在傳統觀點中，需要透過光化學（photochemistry）或氧化還原過程才能生成氫氧化物，同時需要陽光或金屬作為反應的催化劑。如今最新研究則表示，氫氧化物可以透過水滴表面的特殊條件自發生成。

綜合《The Bright Side》與《耶路撒冷郵報》報導，過去科學界總是假設氫氧化物的形成是來自於空氣，而非直接從液滴中產生。此項研究發現意義重大，可能改變未來科學界模擬空氣汙染的形式，甚至意味著現有模擬空氣汙染的模型將會因氫氧化物的形成來源改變而須進行修正。

實驗發現氫氧化物在夜晚產出率更高

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。