研究：大氣可自行生成氫氧化物淨化空氣，可能改變空汙模型

文：饒珮琪（PeichiJao）

據《SciTech》報導，人類活動會向空氣中排放出多種汙染物，而氫氧化物（OH）分子則能將聚集在大氣中的汙染物分解清淨。美國加州大學爾灣分校研究團隊在今（2023）年4月，於美國國家科學院院刊發表了關於空氣汙染的突破性研究，發現了先前未知的氫氧化物生成機制。

氫氧化物分子可淨化空氣，被稱為「大氣清潔劑」

《耶路撒冷郵報》指出，氫氧化物分子可幫助清除空氣中的汙染物，包括溫室氣體及其他化學物質等。氫氧化物可藉由氧化人類活動釋放的多種氣體，將其分解成水溶性產物，這些物質則會被水沖走並從大氣中去除；而諾貝爾化學獎得主保羅・克魯岑（Paul J. Crutzen）曾將氫氧化物稱為「大氣清潔劑」。

經《The Bright Side》報導，研究員謝爾蓋・尼茲科羅多夫（Sergey Nizkorodov）教授表示，空氣中需要有氫氧化物才能氧化碳氫化合物（hydrocarbons），否則碳氫化合物會無限期地積聚在大氣中。此外，謝爾蓋說明氫氧化物是大氣化學（Atmospheric chemistry）的關鍵角色，除了分解空氣汙染物，更有助於從大氣中去除如二氧化硫和一氧化氮等的有毒氣體。

加州大學爾灣分校研究團隊在實驗中發現，大氣中的水滴與周圍空氣之間所形成的強電場，可以通過一種以前未知的機制產生氫氧化物分子，進而淨化空氣。

氫氧化物不需光照即可生成打破傳統觀點

過去的科學界對於氫氧化物的形成已有既定理解，認為氫氧化物的形成主要是透過陽光所驅動。謝爾蓋教授在新聞稿中說明，在傳統觀點中，需要透過光化學（photochemistry）或氧化還原過程才能生成氫氧化物，同時需要陽光或金屬作為反應的催化劑。如今最新研究則表示，氫氧化物可以透過水滴表面的特殊條件自發生成。

綜合《The Bright Side》與《耶路撒冷郵報》報導，過去科學界總是假設氫氧化物的形成是來自於空氣，而非直接從液滴中產生。此項研究發現意義重大，可能改變未來科學界模擬空氣汙染的形式，甚至意味著現有模擬空氣汙染的模型將會因氫氧化物的形成來源改變而須進行修正。

實驗發現氫氧化物在夜晚產出率更高