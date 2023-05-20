侯友宜剛徵召就跛腳？數據揭藍營挺侯貼文不到三成，網友留言宛如後院失火
我們想讓你知道的是
儘管國民黨中央在提名侯友宜隔一天就開記者會，質疑綠營側翼進行網路操作，不過，這恐怕是無視了眾多藍營支持者的主流想法，因為從網路數據觀察，「倒侯」確實是藍營支持者當下的主流意見......
國民黨本周三（17日）正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，先前積極爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘雖在會前發文恭喜侯友宜，但未親自出席中常會，引發諸多聯想和揣測。
此外，有平面、電子媒體分別報導，在國民黨徵召前夕，國民黨主席朱立倫與郭台銘密會兩次，郭台銘原本對被提名深具信心，然而，第二次密會過程中，朱立倫當面指郭台銘的民調拉不起來是因為「到中南部去見了許多牛鬼蛇神」，郭台銘則反嗆「是你叫我去的」，兩人似是一度翻臉、爆出嫌隙。
國民黨內挺郭派也有動作，除了挺郭的南投縣議長何勝豐一氣之下宣布退出國民黨，彰化縣議長謝典林則在網路說結果並非預期，曾為郭台銘站台的前高雄縣長楊秋興也批評，黨中央簡直就是 「剪筊（台語，指詐賭）」，國民黨兩次都是市長落跑選總統，預見會慘輸近300萬票。究竟國民黨是否能順利整合團結拚大選，外界等著看。
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析5月17日國民黨宣布徵召侯友宜之後，國民黨籍的政治人物的臉書粉專發文情況，包括地方首長、立委、六都民意代表、藍營要角等人物。
結果發現，國民黨籍的政治人物在侯友宜17日被徵召後，總計只發出54篇「挺侯」貼文，例如立委李貴敏發文鼓勵「大破大立、團結勝選」，立委王鴻薇、吳斯懷、廖婉汝、林為洲、游毓蘭、吳怡玎、曾銘宗、鄭麗文、費鴻泰都發布公版「團結一心邁向2024，找回中華民國榮光」貼文。
不過，對比同一調查區間內藍營總共發出的190則貼文，這兩天「挺侯」的貼文數量只有28％，不到三成，且儘管中央黨部曾公發統一文稿給大家轉發，不過調查後發現，實際上發布該篇文章的不到15則。很明顯地，藍營各方人馬對於是否全力「挺侯」裹足不前，顯然許多人還在觀望。
值得注意的是，儘管這些「挺侯」貼文創造的貼文互動數（平均每則能創造2000次粉絲互動）較其餘貼文更能創造粉絲互動，但仔細觀察這些挺侯貼文底下的網友留言，出現驚人的結果：
在2.6萬則留言中，有高達18％的聲量批評侯友宜落跑居冠，14％言論表示加油，10％言論直接喊出要求侯友宜「做好做滿」，10％言論揚言「罷免侯友宜」，另外有9％言論喊話希望國民黨團結，9％言論希望可以下架民進黨，8％言論表示支持郭台銘，8％諷刺恭喜賴清德當選，8％談及侯友宜昔日在宣傳公投「歲月靜好」的帳還沒算輕，7％喊話希望可以政黨輪替。
總體而言，儘管國民黨中央在提名侯友宜隔一天就開記者會，質疑綠營側翼進行網路操作，不過，這恐怕是無視了眾多藍營支持者的主流想法。
因為從網路數據觀察，「倒侯」才是藍營支持者的主流意見，藍營政治人物如果「挺侯」，無疑是「逆風發文」，導致藍營各方人馬依舊畏畏縮縮，不願發文表態支持侯友宜，這也顯示，擔心引發支持者的負面觀感，恐怕也是諸多藍營政治人物未正面表態「挺侯」的原因之一。
甚至，在侯友宜自己的貼文底下，相較調查期間內正面留言約621則，負面留言卻高達701則，負面留言佔比高出正面留言，宛如後院失火。
侯友宜在被國民黨徵召當天，國民黨文傳會也發布「三項指標」，公布黨籍縣市首長與立委提名同志之徵詢結果，其中立委提名人有22人挺侯友宜、13人挺郭台銘、22人支持黨中央決定人選，而黨籍縣市首長中，有10人挺侯友宜、1人挺郭台銘、2人支持黨中央決定人選。
由此可見，目前在藍營內部，不論是國民黨支持者，甚至國民黨公職之中，挺郭勢力依舊存在，而且聲量並不小，在支持者的激情、忿忿難平情緒尚未散去的狀況下，侯友宜如何整軍達成團結勝選的目標？恐怕還需要多下點功夫，化解自家人的嫌隙和質疑，爭取同志的認同，否則難保上陣後不會立即面對「跛腳鴨」的困境。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。