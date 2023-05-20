侯友宜剛徵召就跛腳？數據揭藍營挺侯貼文不到三成，網友留言宛如後院失火

國民黨本周三（17日）正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統，先前積極爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘雖在會前發文恭喜侯友宜，但未親自出席中常會，引發諸多聯想和揣測。

此外，有平面、電子媒體分別報導，在國民黨徵召前夕，國民黨主席朱立倫與郭台銘密會兩次，郭台銘原本對被提名深具信心，然而，第二次密會過程中，朱立倫當面指郭台銘的民調拉不起來是因為「到中南部去見了許多牛鬼蛇神」，郭台銘則反嗆「是你叫我去的」，兩人似是一度翻臉、爆出嫌隙。

國民黨內挺郭派也有動作，除了挺郭的南投縣議長何勝豐一氣之下宣布退出國民黨，彰化縣議長謝典林則在網路說結果並非預期，曾為郭台銘站台的前高雄縣長楊秋興也批評，黨中央簡直就是 「剪筊（台語，指詐賭）」，國民黨兩次都是市長落跑選總統，預見會慘輸近300萬票。究竟國民黨是否能順利整合團結拚大選，外界等著看。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析5月17日國民黨宣布徵召侯友宜之後，國民黨籍的政治人物的臉書粉專發文情況，包括地方首長、立委、六都民意代表、藍營要角等人物。

結果發現，國民黨籍的政治人物在侯友宜17日被徵召後，總計只發出54篇「挺侯」貼文，例如立委李貴敏發文鼓勵「大破大立、團結勝選」，立委王鴻薇、吳斯懷、廖婉汝、林為洲、游毓蘭、吳怡玎、曾銘宗、鄭麗文、費鴻泰都發布公版「團結一心邁向2024，找回中華民國榮光」貼文。

不過，對比同一調查區間內藍營總共發出的190則貼文，這兩天「挺侯」的貼文數量只有28％，不到三成，且儘管中央黨部曾公發統一文稿給大家轉發，不過調查後發現，實際上發布該篇文章的不到15則。很明顯地，藍營各方人馬對於是否全力「挺侯」裹足不前，顯然許多人還在觀望。

Photo Credit: TPOC

值得注意的是，儘管這些「挺侯」貼文創造的貼文互動數（平均每則能創造2000次粉絲互動）較其餘貼文更能創造粉絲互動，但仔細觀察這些挺侯貼文底下的網友留言，出現驚人的結果：

在2.6萬則留言中，有高達18％的聲量批評侯友宜落跑居冠，14％言論表示加油，10％言論直接喊出要求侯友宜「做好做滿」，10％言論揚言「罷免侯友宜」，另外有9％言論喊話希望國民黨團結，9％言論希望可以下架民進黨，8％言論表示支持郭台銘，8％諷刺恭喜賴清德當選，8％談及侯友宜昔日在宣傳公投「歲月靜好」的帳還沒算輕，7％喊話希望可以政黨輪替。

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總體而言，儘管國民黨中央在提名侯友宜隔一天就開記者會，質疑綠營側翼進行網路操作，不過，這恐怕是無視了眾多藍營支持者的主流想法。

因為從網路數據觀察，「倒侯」才是藍營支持者的主流意見，藍營政治人物如果「挺侯」，無疑是「逆風發文」，導致藍營各方人馬依舊畏畏縮縮，不願發文表態支持侯友宜，這也顯示，擔心引發支持者的負面觀感，恐怕也是諸多藍營政治人物未正面表態「挺侯」的原因之一。

甚至，在侯友宜自己的貼文底下，相較調查期間內正面留言約621則，負面留言卻高達701則，負面留言佔比高出正面留言，宛如後院失火。

侯友宜在被國民黨徵召當天，國民黨文傳會也發布「三項指標」，公布黨籍縣市首長與立委提名同志之徵詢結果，其中立委提名人有22人挺侯友宜、13人挺郭台銘、22人支持黨中央決定人選，而黨籍縣市首長中，有10人挺侯友宜、1人挺郭台銘、2人支持黨中央決定人選。

由此可見，目前在藍營內部，不論是國民黨支持者，甚至國民黨公職之中，挺郭勢力依舊存在，而且聲量並不小，在支持者的激情、忿忿難平情緒尚未散去的狀況下，侯友宜如何整軍達成團結勝選的目標？恐怕還需要多下點功夫，化解自家人的嫌隙和質疑，爭取同志的認同，否則難保上陣後不會立即面對「跛腳鴨」的困境。

本文經台灣議題研究中心授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航