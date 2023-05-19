腸病毒疫情持續升溫：衛福部專家小組5/30討論接種事宜，自費國產疫苗最快7月開打

（中央社）台灣正處腸病毒流行期，其中以腸病毒71型最容易導致嚴重併發症，5歲以下幼兒是重症高危險群。衛生福利部5月底將召開ACIP兒少疫苗工作小組，自費國產疫苗最快7月開打。

台灣正處腸病毒流行期，衛生福利部疾病管制署16日公布，腸病毒單週近1.2萬人次就診，新增1名5歲男童染71型腸病毒輕症；整體趨勢呈上升，高於2017年以來同期。

依據疾管署16日的新聞稿，今年腸病毒71型輕症病例累計10例；另腸病毒感染併發重症病例累計3例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型、伊科病毒21型，均為5歲以下幼童。 依據疾管署監測資料顯示，今年5月7日至5月13日國內腸病毒門急診就診計1萬1916人次，較前一週（1萬1428人次）上升4.3%，整體趨勢呈上升且高於2017年以來同期；另實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，疫情傳播風險持續上升，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

中央研究院生物醫學科學研究所兼任研究員、台灣流行病學專家何美鄉今（19）日在衛教記者會中指出，腸病毒其實是一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等。

何美鄉說，其中腸病毒71型是最容易引發重症死亡的型別，重症患者以5歲幼童以下居多、約占所有重症病例90%，且容易有中樞神經併發症，包括腦幹腦炎、肺水腫與肺出血。

由於腸病毒症狀輕微，何美鄉提醒家長要注意重症4大前兆，包括嗜睡、肌躍型抽搐、持續嘔吐、呼吸心跳急促，若發生以上現象須立即送醫。

茂盛醫院副院長簡佳裕進一步說明，腸病毒型別很多，即使得過其中一種，還是可能感染其他型別，而且腸病毒傳染力強，超過5成來自家庭成員傳染，可透過飛沫、接觸、甚至是糞口傳染，即便看似痊癒，患者糞便仍帶有病毒，且傳染力可長達12週。

至於腸病毒常見迷思，簡佳裕說，包括腸病毒傳染力不高、傳染期不長或只會得一次、腸病毒只會在夏天流行、不知道腸病毒也有後遺症等，甚至把腸病毒當作腸胃炎，殊不知腸胃炎表現多以吐、拉、肚子痛為主，腸病毒則以口腔潰瘍或手腳水泡為主，較少出現腸胃症狀。

目前國內已有國光生技子公司安特羅生技及高端疫苗針對腸病毒71型研發的疫苗，皆獲衛福部核准，預計今年7月上市，這是台灣首次自費開打腸病毒疫苗。

出席活動的安特羅生技總經理張哲瑋會後接受媒體聯訪表示，目前正在送驗階段，今年度產量預估2萬劑、1萬人份，適用於2個月至6歲以下的嬰幼兒，施打兩劑須間隔28天，完整接種費用約新台幣8000元。

疾管署副署長羅一鈞接受媒體電訪表示，5月30日將請2家藥廠到衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）兒少疫苗工作小組對專家進行報告，主要是技術性資訊，也會有詢答。

羅一鈞表示，這次工作小組主要目的是讓專家掌握疫情相關資訊，委員將針對疫苗相關事宜廣泛討論，包括自費、公費接種等都會納入討論，結論還要提送到大會作決議。

《自由時報》報導，針對兩家公司都有做出腸病毒71型疫苗，疾管署署長莊人祥曾接受該報專訪時被問及此事，之後是否會考慮採購並作為公費疫苗？莊人祥指出，最近幾年流行的大多不是腸病毒71型，所以這個部分還需要再做進一步的評估，要納公費疫苗須有完整資料且要顯示具成本效益。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範