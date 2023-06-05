彭定康《香港日記》推薦序：一座城市的消失，不一定在於物理上的毀滅

文：羅冠聰（前香港立法會議員）

一座城市的消失

一九九九年，我與家人從一河之隔的深圳搬到香港，港英時代早已退場，中小學教科書也鮮少提及香港過去的殖民歷史。最後一任港督彭定康的名字，對於主權移交後接受香港基礎教育的我而言相當陌生。我直至就讀大學時對社會時事有更深刻的了解後，才主動追本溯源，更深入地了解香港的近代政治發展歷史。近年來，彭督的名字隨著香港人權、民主議題更受國際重視，而重新浮現在港人眼前，我們時常在新聞媒體讀到他對香港政局的意見。

儘管如此，我在香港從未私下與彭督會面，只有一次在香港大學的交流研討會中，以聽眾的身分向他提問。與彭督的緣分，是我在二○二○年六月因應《國安法》在香港落實而逃離家鄉，到英國申請政治庇護並延續國際倡議工作時，才慢慢建立起來。

當我公布我的所在地為英國時，多年來一直以電郵聯絡的彭督便送來問候，我也希望登門拜訪，以感謝他多年來的指引和支持。於是在二○二○年七月初，我便到訪他在倫敦郊區的住所，算是剛好目睹他寫《香港日記》時的景況——家中走廊與客廳的紙箱堆積如山，裝滿他從香港運回英國，卻一直未曾妥善整理的歷史文件。

當年彭督在港督府和政府總部將文件裝箱運走，二十多年後重新整理並編輯成書；當時他正值壯年，在沒有保鑣隨侍下仍能到鬧區隨意走動，如今他已年過七十，行走時屢屢需要攙扶，有時更要吃力地避過一地紙箱。然而，他仍然將擔任港督視為從政生涯最光榮的時刻——他對香港的奉獻精神，從他在年邁之時耗費心力編寫五百多頁的書，可知一二。

無論你如何評價他對香港的貢獻，我相信沒有任何一位英國政治人物，甚至國際政治人物，會比他更關注這個城市的過去、現在與未來。

「我感到憂慮的，不是香港的自主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裡。」——《一九九六年施政報告》

十九世紀中期至末期，清政府先後割讓香港島、九龍和新界予英國政府，由於新界的租期在一九九七年屆滿，經中英雙方協商後，香港島、九龍的主權在同年歸還予中國，正式終結超過一百五十年的殖民歷史。

與此同時，自二戰後二十世紀中葉開始，大英帝國也逐漸從殖民主義中退場，印度、新加坡等大家耳熟能詳的前殖民地相繼獨立。在這個大環境下，中國在一九八○年代歷經文革、大躍進等動盪後，隨即轉入經濟開放而逐漸強盛，而當時英國保守黨柴契爾政府由盛轉衰，英國在為香港前途進行談判時表現得相當「禮讓」，因此在中國的各種遊說甚至威嚇下，無法在主權移交後保護香港的社會及自由，甚至無法建立民主的基礎。

當彭定康在一九九二年上任港督時，主權移交後香港的命運早已決定，北京不希望香港政局在最後五年有任何巨大的變動；彭督卻選擇與北京正面衝突，嘗試為香港建立民主基礎的道路。在履新港督前，身為英國保守黨領導層的彭定康，在大選中全力扶助政黨獲勝，卻於自己的選區落選，由第三大黨自由民主黨的議員意外勝出。

彭定康敗選後，他與時任保守黨黨魁約翰．梅傑會面，商討他的前途——原本計劃由他擔任新一屆政府的財政大臣，結果最後他選擇前往殖民地末期的香港，成為最後一任、也是唯一一位由政治家擔任的港督。

「身為英國最後一位主要殖民地的總督，這將是重要的歷史任務……工作誠然艱難，但我覺得重要的是，向世界展示我們能夠以體面的方式處理最後的帝國責任，而且不背叛香港人民。」——《香港日記》

在《香港日記》中，彭督以一九九二年英國國會選舉揭曉、獲委任成為港督開始，以日記的形式緩緩敘述這五年擔任港督的經歷。在這些紀錄當中，我們可以了解一位倫敦政客遠赴香港成為「一城之首」後的改變，以及港督在任時的日常工作。其中最吸引人眼球的，無疑是英屬香港的最後時光，他如何擺脫一九八○年代起英方相對被動的位置，積極正面地與中共官員交鋒，並執意落實那些保障民主自由價值的政策。

例如港英政府曾於一九九五年修訂《公安條例》有關和平集會的規定，將集會的發牌制度改為通知制度；組織者也無須徵得警方同意遊行或集會，只要在活動前七日通知警務處，藉以保障市民的集會權力。

北京為了抗議彭定康在任期內讓議會大幅民主化的政制改革，於是在一九九七年主權移交後，另成立全部議員由北京欽點的臨時立法會，以通過特區成立時「必不可少」的法律；並廢除令北京不滿的條文，包括在《公安條例》重設「不反對通知書」制度，擴張警方規管市民集會時的權力。此爭議直接反映港英時代末期與中國治下香港政府對保障市民權利的迥異立場。此外，在一九九六年彭定康政府為促進社會平等，而成立了「平等機會委員會」，負責執行多條保障殘疾、反種族歧視等條例。

另一個有趣的觀察是，他如何評價一個個中國以及香港本土的政治人物，包括民主派的李柱銘、劉慧卿，公務體系的陳方安生，以及建制派的曾鈺成等人。

首次會面李柱銘時，彭督便指出對他「印象頗佳」，並稱讚他「正直、勇敢……非激進分子」；對劉慧卿的印象則是「直言不諱、能言善道、口齒伶俐」。當時資深公務員的陳方安生也獲得甚高評價，是「公務員中最佳的代表」；彭督也指出，若非曾鈺成深陷親北京陣營，他們可以有相當好的合作空間。即使我在二十多年後才認識他們，但這都與我在從政路上的觀察頗為吻合——也側面印證了政治人物的性格特質，不太會隨時間流逝而改變。

Photo Credit: 黑體文化出版 1996年，在立法局討論終審法院的議案。陳方安生和馬富善坐在最前排，當我的後盾。

從二○二三年的時空回望過去，當然會對當時仍擁有的政治多元環境，以及不同政治領袖仍能發光發熱，感到相當陌生；而一個地區首長對政治異見的胸襟，將直接反映當地社會的自由開放。香港殖民歷史的弔詭之處便在於：本應意味著殘暴、勞役的殖民制度，在香港的特殊情況下，英殖時期的最後榮光，竟然比中共所謂「遊子歸家」的「回歸懷抱」論述來得更能體現社會的文明進步。