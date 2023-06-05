彭定康《香港日記》推薦序：一座城市的消失，不一定在於物理上的毀滅
我們想讓你知道的是
1992年7月，彭定康以末任英國派任總督的身分前往香港履新，準備在1997年將香港主權移交給中國，而非依循過去數十年英國處理其他殖民地的慣例讓其獨立。接下來五年內，彭定康在其港督任内撰寫這些日記，詳細描述香港作為英國殖民地的運作方式，以及隨著主權移交臨近之日所發生的各種事件。
文：羅冠聰（前香港立法會議員）
一座城市的消失
一九九九年，我與家人從一河之隔的深圳搬到香港，港英時代早已退場，中小學教科書也鮮少提及香港過去的殖民歷史。最後一任港督彭定康的名字，對於主權移交後接受香港基礎教育的我而言相當陌生。我直至就讀大學時對社會時事有更深刻的了解後，才主動追本溯源，更深入地了解香港的近代政治發展歷史。近年來，彭督的名字隨著香港人權、民主議題更受國際重視，而重新浮現在港人眼前，我們時常在新聞媒體讀到他對香港政局的意見。
儘管如此，我在香港從未私下與彭督會面，只有一次在香港大學的交流研討會中，以聽眾的身分向他提問。與彭督的緣分，是我在二○二○年六月因應《國安法》在香港落實而逃離家鄉，到英國申請政治庇護並延續國際倡議工作時，才慢慢建立起來。
當我公布我的所在地為英國時，多年來一直以電郵聯絡的彭督便送來問候，我也希望登門拜訪，以感謝他多年來的指引和支持。於是在二○二○年七月初，我便到訪他在倫敦郊區的住所，算是剛好目睹他寫《香港日記》時的景況——家中走廊與客廳的紙箱堆積如山，裝滿他從香港運回英國，卻一直未曾妥善整理的歷史文件。
當年彭督在港督府和政府總部將文件裝箱運走，二十多年後重新整理並編輯成書；當時他正值壯年，在沒有保鑣隨侍下仍能到鬧區隨意走動，如今他已年過七十，行走時屢屢需要攙扶，有時更要吃力地避過一地紙箱。然而，他仍然將擔任港督視為從政生涯最光榮的時刻——他對香港的奉獻精神，從他在年邁之時耗費心力編寫五百多頁的書，可知一二。
無論你如何評價他對香港的貢獻，我相信沒有任何一位英國政治人物，甚至國際政治人物，會比他更關注這個城市的過去、現在與未來。
「我感到憂慮的，不是香港的自主權會被北京剝奪，而是這項權利會一點一滴地斷送在香港某些人手裡。」——《一九九六年施政報告》
十九世紀中期至末期，清政府先後割讓香港島、九龍和新界予英國政府，由於新界的租期在一九九七年屆滿，經中英雙方協商後，香港島、九龍的主權在同年歸還予中國，正式終結超過一百五十年的殖民歷史。
與此同時，自二戰後二十世紀中葉開始，大英帝國也逐漸從殖民主義中退場，印度、新加坡等大家耳熟能詳的前殖民地相繼獨立。在這個大環境下，中國在一九八○年代歷經文革、大躍進等動盪後，隨即轉入經濟開放而逐漸強盛，而當時英國保守黨柴契爾政府由盛轉衰，英國在為香港前途進行談判時表現得相當「禮讓」，因此在中國的各種遊說甚至威嚇下，無法在主權移交後保護香港的社會及自由，甚至無法建立民主的基礎。
當彭定康在一九九二年上任港督時，主權移交後香港的命運早已決定，北京不希望香港政局在最後五年有任何巨大的變動；彭督卻選擇與北京正面衝突，嘗試為香港建立民主基礎的道路。在履新港督前，身為英國保守黨領導層的彭定康，在大選中全力扶助政黨獲勝，卻於自己的選區落選，由第三大黨自由民主黨的議員意外勝出。
彭定康敗選後，他與時任保守黨黨魁約翰．梅傑會面，商討他的前途——原本計劃由他擔任新一屆政府的財政大臣，結果最後他選擇前往殖民地末期的香港，成為最後一任、也是唯一一位由政治家擔任的港督。
「身為英國最後一位主要殖民地的總督，這將是重要的歷史任務……工作誠然艱難，但我覺得重要的是，向世界展示我們能夠以體面的方式處理最後的帝國責任，而且不背叛香港人民。」——《香港日記》
在《香港日記》中，彭督以一九九二年英國國會選舉揭曉、獲委任成為港督開始，以日記的形式緩緩敘述這五年擔任港督的經歷。在這些紀錄當中，我們可以了解一位倫敦政客遠赴香港成為「一城之首」後的改變，以及港督在任時的日常工作。其中最吸引人眼球的，無疑是英屬香港的最後時光，他如何擺脫一九八○年代起英方相對被動的位置，積極正面地與中共官員交鋒，並執意落實那些保障民主自由價值的政策。
例如港英政府曾於一九九五年修訂《公安條例》有關和平集會的規定，將集會的發牌制度改為通知制度；組織者也無須徵得警方同意遊行或集會，只要在活動前七日通知警務處，藉以保障市民的集會權力。
北京為了抗議彭定康在任期內讓議會大幅民主化的政制改革，於是在一九九七年主權移交後，另成立全部議員由北京欽點的臨時立法會，以通過特區成立時「必不可少」的法律；並廢除令北京不滿的條文，包括在《公安條例》重設「不反對通知書」制度，擴張警方規管市民集會時的權力。此爭議直接反映港英時代末期與中國治下香港政府對保障市民權利的迥異立場。此外，在一九九六年彭定康政府為促進社會平等，而成立了「平等機會委員會」，負責執行多條保障殘疾、反種族歧視等條例。
另一個有趣的觀察是，他如何評價一個個中國以及香港本土的政治人物，包括民主派的李柱銘、劉慧卿，公務體系的陳方安生，以及建制派的曾鈺成等人。
首次會面李柱銘時，彭督便指出對他「印象頗佳」，並稱讚他「正直、勇敢……非激進分子」；對劉慧卿的印象則是「直言不諱、能言善道、口齒伶俐」。當時資深公務員的陳方安生也獲得甚高評價，是「公務員中最佳的代表」；彭督也指出，若非曾鈺成深陷親北京陣營，他們可以有相當好的合作空間。即使我在二十多年後才認識他們，但這都與我在從政路上的觀察頗為吻合——也側面印證了政治人物的性格特質，不太會隨時間流逝而改變。
從二○二三年的時空回望過去，當然會對當時仍擁有的政治多元環境，以及不同政治領袖仍能發光發熱，感到相當陌生；而一個地區首長對政治異見的胸襟，將直接反映當地社會的自由開放。香港殖民歷史的弔詭之處便在於：本應意味著殘暴、勞役的殖民制度，在香港的特殊情況下，英殖時期的最後榮光，竟然比中共所謂「遊子歸家」的「回歸懷抱」論述來得更能體現社會的文明進步。
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南投10大農遊體驗──上篇
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近年來，台灣行政院農業委員會仿效日本推行「農業六級產業化」，南投許多農業區發展為休閒農業區，將農村景觀、農業文創、食農教育與環境教育概念等元素融入，營造民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
台灣行政院農業委員會仿效日本，結合一級農業生產、二級農產品加工、三級農業體驗和服務，推行「農業六級產業化」，其發展的休閒農業區將在地生產、農村景觀、農業文化創意、食農教育與環境教育概念等元素融入區內，營造農業主題特色，開發商品，同時提升產業服務質量及充實友善旅遊環境，成為民眾休閒農業旅遊與體驗學習活動的場域。
近年來，南投許多農業區推出農業體驗活動，透過寓教於樂的方式讓遊客體驗農作的樂趣！
以下精選10大南投農業體驗活動：
1. 埔里鎮──桃米休閒農業區
「桃米休閒農業區」位於埔里鎮桃米里，區內有桃米坑溪及其五條支流貫穿其間，依山傍水、綠意盎然，孕育著豐富美麗的生態資源與純樸農村樣貌。921震後，區內民眾攜手重建，結合地方生態、農業資源與觀光產業，打造國內最具特色魅力的休閒農業區──桃米生態村。
◎ 建議行程：桃米魚蝦體驗→桃米野餐→農事體驗→夜間賞蛙
◎ 體驗活動：農事體驗、夜間賞蛙、桃米魚蝦體驗、桃米野餐、桃米遠足、黃金青蛙粿DIY、紙燈DIY、賞螢
◎ 嚐鮮特選：茭白筍（2-10月）、麻竹筍（6-10月）、百香果（7-2月）、樹葡萄（12-5月）、香菇（全年）
◎ 伴手好禮：樹葡萄產品、百香果產品、茭白筍產品
地址：南投縣埔里鎮桃米巷64之4號
2. 魚池鄉──日月潭日月山莊休閒農場
台灣香日月潭紅茶廠以高品質紅茶聞名，成立新品牌HOHOCHA喝喝茶，將茶葉與文創、觀光結合的園區，還有日月潭日月山莊休閒農場及觀光茶園，成為日月潭熱門景點。
◎ 建議行程：揉茶體驗→混茶體驗→封茶體驗→品茶體驗→紅茶披薩DIY
◎ 體驗活動：奉茶體驗、揉茶體驗、混茶體驗、封茶體驗、導覽園區、紅茶披薩DIY
◎ 嚐鮮特選：紅玉紅茶（5－10月）、阿薩姆紅茶（4－10月）
◎ 伴手好禮：日月潭紅茶禮盒、紅茶梅、阿薩姆紅茶禮盒
地址：南投縣魚池鄉魚池村魚池街443之36號
3. 鹿谷鄉──武岫休閒農場
「武岫休閒農場」位於南投縣鹿谷鄉，在鹿谷擁有專屬茶園及10公頃的孟宗竹林。近年來集合國內產、官、學精進製窯燒炭技術，以提供高品質的孟宗竹炭原料及相關製品為最主。農場結合自然景觀、生態環境及竹產業文化，並提供竹炭製程導覽及當地特色美食、幸福手作DIY、竹林茶席、竹林生態步道等，希望能讓來到這裡的遊客，都能對「孟宗竹」以及其豐富的生活應用有更深一層的了解。
◎ 建議行程：竹林生態導覽→茶席體驗→參觀竹炭製程→竹炭DIY→品嘗竹炭鮮筍火鍋和竹炭咖啡
◎ 體驗活動：竹炭包製作、竹炭枕頭體驗、竹炭過濾體驗
◎ 嚐鮮特選：武岫咖啡、武岫竹炭花茶、果汁、點心、鮮筍小火鍋
◎ 伴手好禮：武岫竹炭50公克／盒、孟宗竹醋原液（500ml）、竹醋護膚霜、竹炭粉
地址：南投縣鹿谷鄉竹林村田頭巷35-66號
4. 水里鄉──車埕休閒農業區
車埕是集集支線的終點站，故有「最後的火車站」之稱，經過規劃整建後，以當地特色原木為特色，成立「車埕休閒農業區」其景觀樸素典雅，和山城的景觀搭配相得益彰，漫步其中，可感受鐵道文化的懷舊風情味。車埕火車站每年湧入上百萬人潮，可說是全國知名觀光景點之一，也因為早已轉型成旅遊休閒小鎮和發展林業觀光文創產業，許多遊客要進入日月潭之前，一定會來這裡逛逛，體驗日據時代的鐵道木業史。
◎ 建議行程：逛車埕園區→火車旁拍照留影→木馬道體驗→木工椅DIY→品嘗木製便當
◎ 體驗活動：蘭花組合DIY、咖啡沖泡DIY、木工筆筒DIY、木工椅DIY、木便當盒DIY、手工香蕉麵DIY、製梅李體驗
◎ 嚐鮮特選：梅子（3月－5月）、咖啡（10月－1月）、香蕉（全年）
◎ 伴手好禮：車埕咖啡、蘭花、天然樟腦油、天然檜木精油、木香便當盒
地址：南投縣水里鄉車埕村高山巷9-3號
5. 中寮鄉──龍眼林休閒農業區
龍眼林休閒農業區位於北中寮，範圍包括龍安、內城、清水三村。清朝年間，先民入山開墾，當時因為遍布龍眼樹，因此稱之為「龍眼林」。主要種植龍眼、荔枝、香蕉、油甘、肉桂、薑黃等農特產，除擁有豐富的生態資源，其產業正朝有機及保育石虎友善耕作發展，在地龍眼林社區銀髮族福利也是優等模範為參訪交流的對象，結合休閒農業一步步打造理想的銀綠色村落，現區內有特色民宿且規劃各種體驗活動遊程，可以深入當地文化，來一趟生態且含知性休閒之旅。
◎ 建議行程：參觀肖楠巨木群→參觀龍鳳瀑布→採果體驗→品嘗南瓜料理→龍眼乾烘焙→藍染體驗
◎ 體驗活動：養生植栽、藍染體驗、龍眼乾烘焙（九月）、拼布貓頭鷹、採果體驗(小番茄、樹葡萄、八角櫻桃、珍珠柑)、蜜漬橄欖、槌球競賽、油甘泡菜DIY、輕食手捲、南瓜料理、愛玉搓搓樂
◎ 嚐鮮特選：龍眼（8－9月）、柑橘類（12－2月）、小番茄（12月－1月）、荔枝（5－7月）、美濃瓜（6－9月）、八角櫻桃（全年）
◎ 伴手好禮：烘焙龍眼乾、龍眼蜜、烘焙荔枝乾、洛神蜜餞、肉桂露、炭焙烏梅、龍眼花茶、氧素基精、古味梅、薑黃粉
地址：南投縣中寮鄉龍南路47-8號
以上廣告由南投縣政府農業處提供。