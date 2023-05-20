2023/05/20,
動物

全台遊蕩犬近16萬隻，陳吉仲：已盤點人犬衝突、野犬衝突熱區展開移除

全台遊蕩犬近16萬隻，陳吉仲：已盤點人犬衝突、野犬衝突熱區展開移除
Photo Credit: 中央社

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2020年農委會推估全台遊蕩犬數共15萬隻，5月初陳吉仲先在立院表示根據去年底調查，全台遊蕩犬數已增至18萬隻，不過隔兩日農委會就發布新聞稿更正，表示2022年全台遊蕩犬隻推估值為15萬9697隻，較2020年成長2.46％。

環境資訊中心記者 黃梅舒報導

農委會提出《動物保護法》近年來最大規模修正，目前正在草案預告階段。農委會5月12日公布，2022年全台遊蕩犬推估共15萬9697隻，較2020年成長2.46％。為解決持續增加的遊蕩動物，本次修法新增寵物專章，要加強源頭管理。

解決遊蕩動物問題，動保法修法強化源頭管理

立法院昨（10）日邀請農委會主委陳吉仲就「我國動物保護政策之執行現況、經費編列及執行成果，與5月1日行政院農業委員會預告動物保護法修正草案之規劃方向」進行報告。

2020年農委會推估全台遊蕩犬數共15萬隻，民進黨立委邱志偉推估說，目前遊蕩犬可能超過17萬隻。陳吉仲則回答，去年底調查，全台遊蕩犬數已增至18萬隻。不過隔兩日，農委會於12日下午發布新聞稿更正，2022年全台遊蕩犬隻推估值為15萬9697隻，較2020年成長2.46％。

陳吉仲回覆質詢表示，解決遊蕩動物問題，首先要找出衝突熱區，並要求這些熱區內不得餵養遊蕩動物，如發現違法餵養，會與環保署依廢清法開罰。農委會已盤點出全台2176個人犬衝突熱點、九個野生動物與犬衝突熱區，接著會展開熱區內遊蕩動物的移除。

農委會畜牧處副處長江文全補充，參考控管遊蕩犬數的相關研究，會以80%作為目標移除率。「移除不是撲殺」，陳吉仲補充。

農委會12日透過新聞稿補充，全國能否餵食仍須討論，但熱區內不得餵養遊蕩犬。針對野性高的野犬，因不易誘捕，將尋求專業團隊人道捕捉，犬隻收容不回置，「遊蕩犬移除非撲殺」。

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截自農委會臉書貼文
5月12日晚間，農委會發布臉書貼文更正全國遊蕩犬隻為近16萬隻，並補充未禁止餵養遊蕩犬，全國能否餵食仍須討論，但劃定的生態敏感熱區不得餵養遊蕩犬

多元寵物精進管理，動物保護檢查員疑量能不足

陳吉仲說明，本次修法特別新增寵物專章，除了明定棄養要件、加重裁罰外，如寵物因被棄養並經收容，地方政府也可以向飼主收取收容費用。針對現行法規對大量非營利飼養犬貓無法可管，藉著本次修法，後續也將納管飼養50隻以上的狗場。

陳吉仲補充，寵物將採高中低分級風險進行管理，高風險的動物禁飼養；中風險須向地方政府申請許可與登記，有條件飼養；低風險則是歸類在寵物白名單，可飼養。詳細的分級寵物管理辦法留待母法通過後，在於子法訂定。

根據去年10月調查，全國動物保護檢查員共計111人，陳吉仲表示今年將增員125位。不過不少立委質疑，平均每位動保員需要負責931個案件，建議未來可借鑑森林暨自然保育警察，設立動保警察。

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截圖自農委會簡報
為解決遊蕩動物問題，本次修法特增寵物專章，著重源頭管理。寵物將採高中低三級風險進行管理。圖片來源

民進黨立委賴瑞隆提醒，立法院會期將於5月底結束，草案預告結束還需送行政院，再送立法院審議。若過了本會期就需要重提草案，建議加快速度。農委會表示，會先推動有共識的部分，尚未取得共識的部分則會持續溝通。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：朱家儀


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