台灣不能有八旗：富察會戳破郭台銘的謊言，讓台灣人看到和平協議的下場
我們想讓你知道的是
郭台銘道出統派的信仰，相信中共只恨民進黨，只要台灣獻上民進黨的人頭輸誠，便可繼續安居樂業。然而中共併吞內蒙的過程，利用「中共延安派」蒙古人併吞東蒙自治政府；狡兔死、走狗烹，把前東蒙自治政府的人抓完了，就抓中共延安派。
文：盧郁佳
基進黨記者會指民眾買《阿共打來怎麼辦》一書，接到中國口音電話，自稱誠品書局市場部，指《阿共打來怎麼辦》不恰當，稱「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」、「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」、「投國民黨和平統一、投民進黨武統」等。
讀什麼書，哪有那麼重要，值得中共專人監控？但2015年香港銅鑼灣書店五子被捕，店長林榮基表示，受審重點就是查編者、作者、讀者，釋放條件是上繳購書名單。中共藉此掌握中港五、六百人四千本書交易紀錄，還要林榮基回書店臥底，監控買政論書的讀者，向中共匯報。
今天中共抓了富察，其他人以為噤聲就可以沒事。現在中共證明了以它的權力，連普通人在台灣買了什麼書它都監控。你並不是沒事，只是還有台灣保護你。
沒有了保護會怎樣？中共想對台灣做的，已經在香港做給你看。
過去香港出版自由受保護，成為中國高層爆料管道。《端傳媒》報導，香港1990年代政論雜誌《爭鳴》賣上百萬本，1991年《黃禍》賣破萬本，1994年時報出版《毛澤東私人醫生回憶錄》港銷30萬冊，不打折也很多人買。
銅鑼灣書店案後，作者不敢寫，出版社不敢接，印刷廠不敢印，書店不敢賣，房東不敢租房給書店，貨車司機不敢送，中客不敢買——網購也被抓。人民公社書店鄧子強說，內地顧客來書店第一句：「這裡有沒有監控？」禁書產業一年滅頂。
人民公社書店在2018年關門。
2019年，《紐約時網中文版》報導，六四後嚴禁港、台史料流通。2010年「南山計劃」海關查書，沒收、警告。新世紀出版社2016年已遭宏亞印刷無故解約，出六四書只能在外地印。
2020年，《BBC中文網》報導，《香港國安法》實施，專出禁書的明鏡出版社全員逃離香港，銷毀庫存上萬本。政治雜誌停刊。香港次文化堂出版社社長彭志銘說，出版社書不敢出了，印刷廠不敢印，偷印發行商也不敢發。
2021年，香港誠品《八國聯軍乃正義之師》遭檢舉違反國安法下架。林榮基說，印刷廠拒印；出版商斷絕爭議題材；書店減少上架；代理商避免進口；民眾擔憂持有書籍就被列為「宣傳叛亂」，不買書。
2023年，尊子《明報》政治漫畫專欄被停，連同大批政論書、紀錄片從公共圖書館下架。《明報》調查，涉政治資料兩年減少四成，六四書籍只剩一本。沒有保護，就沒有記憶。反送中血腥鎮壓正在從香港民族記憶中消失，六四也在從中國人心智中消失。那麼即使再來一次屠殺，境內也不會留紀錄，不聽不說，20年後等於沒發生過。
沒有記憶會怎樣？
郭台銘自稱他當了總統就無共機擾台，指共機繞台不針對台灣人民，是民進黨挑釁，他要談判取得和平。
他道出統派的信仰，相信中共只恨民進黨，只要台灣獻上民進黨的人頭輸誠，便可繼續安居樂業。這種邪教的興盛，完全建立在失憶上。只要回顧內蒙古被中共併吞的歷史就知道，和平統一，國民黨執政，消滅民進黨之後，中共統治一穩固，就會應需要在國民黨裡重新發明一個不存在的民進黨。中共想抓誰就抓誰，說誰是民進黨，誰就是。不承認，打到你認。先除掉黨政高官、司法、軍公教、專業人士、文化菁英，接著普通人也不放過。
內蒙古東部從清朝滅亡就追求自治，哈豐阿等領袖1946年成立了東蒙古人民自治政府，重組內蒙古人民革命黨。接著決定「委屈的和平也是和平」，與烏蘭夫代表的「中共延安派」合併，解散東蒙自治政府、內蒙古人民革命黨，哈豐阿加入中國共產黨。
蒙古軍隊助中共打下江山，1949年「新疆和平解放」被中國併吞。烏蘭夫擔任內蒙古自治區黨委第一書記，哈豐阿以內蒙古自治區副主席一職，充當傀儡。
中共政權穩固後，1966年毛澤東發動文革，誣告烏蘭夫包庇哈豐阿搞獨立。內蒙古人民革命黨20年前早已消滅，但此時中共為了抓「叛徒」、「特務」，謊稱內蒙古人民革命黨不但死而復活，還發展出大量地下黨派吸收黨員。
四人幫康生見獵心喜，下令：「內蒙古有這麼大的反革命組織，你們還向中央請示什麼，有多少挖多少，越多越好嘛。」於是到處抓人，不承認是黨員就嚴刑拷打；承認了還必須招出同黨，那當然是每抓必中。內蒙古軍區政治部僅200人，就成功揪出180個。一個早已不存在的政黨，只要中共需要抓權，憑酷刑屠殺就炮製出了上百萬個黨員。
1970年，哈豐阿死在看守所，年僅62歲。文革後，1979年中共盛大平反其名譽。1980年法院起訴林彪、四人幫，起訴書承認屠殺是冤案，「內蒙古自治區因內人黨冤案，有34萬多名幹部、群眾遭到誣陷、迫害，1萬6222人被迫害致死。」
政府平反、判決揭密，中共仍抹殺了這段黑歷史，新生代無人知道東蒙古曾有悲壯的民族自治運動。即使去查，也只知「蘇聯策動新疆民族分裂主義者暴力攻擊」，逼迫中央派新疆生產建設兵團屯墾、駐軍。廣建集中營種族滅絕，更是諱莫如深。
中共官方統計，1949年前，新疆的漢族人口占5%。1955年維吾爾族占新疆73%。2020年，漢族占42.24%，維吾爾族占44.96%，已近死亡交叉，全面漢化。
文革迫害的獵物，有內蒙古自治區人民政府的三位副主席、高院院長、黨委副秘書長、師範學院院長、內蒙古大學歷史系主任、歷史研究所所長。為什麼中共不容師範院長、歷史教授苟活？因為他們會傳遞歷史。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。