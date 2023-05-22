台灣不能有八旗：富察會戳破郭台銘的謊言，讓台灣人看到和平協議的下場

文：盧郁佳

基進黨記者會指民眾買《阿共打來怎麼辦》一書，接到中國口音電話，自稱誠品書局市場部，指《阿共打來怎麼辦》不恰當，稱「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」、「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」、「投國民黨和平統一、投民進黨武統」等。

讀什麼書，哪有那麼重要，值得中共專人監控？但2015年香港銅鑼灣書店五子被捕，店長林榮基表示，受審重點就是查編者、作者、讀者，釋放條件是上繳購書名單。中共藉此掌握中港五、六百人四千本書交易紀錄，還要林榮基回書店臥底，監控買政論書的讀者，向中共匯報。

今天中共抓了富察，其他人以為噤聲就可以沒事。現在中共證明了以它的權力，連普通人在台灣買了什麼書它都監控。你並不是沒事，只是還有台灣保護你。

沒有了保護會怎樣？中共想對台灣做的，已經在香港做給你看。

過去香港出版自由受保護，成為中國高層爆料管道。《端傳媒》報導，香港1990年代政論雜誌《爭鳴》賣上百萬本，1991年《黃禍》賣破萬本，1994年時報出版《毛澤東私人醫生回憶錄》港銷30萬冊，不打折也很多人買。

銅鑼灣書店案後，作者不敢寫，出版社不敢接，印刷廠不敢印，書店不敢賣，房東不敢租房給書店，貨車司機不敢送，中客不敢買——網購也被抓。人民公社書店鄧子強說，內地顧客來書店第一句：「這裡有沒有監控？」禁書產業一年滅頂。

人民公社書店在2018年關門。

2019年，《紐約時網中文版》報導，六四後嚴禁港、台史料流通。2010年「南山計劃」海關查書，沒收、警告。新世紀出版社2016年已遭宏亞印刷無故解約，出六四書只能在外地印。

2020年，《BBC中文網》報導，《香港國安法》實施，專出禁書的明鏡出版社全員逃離香港，銷毀庫存上萬本。政治雜誌停刊。香港次文化堂出版社社長彭志銘說，出版社書不敢出了，印刷廠不敢印，偷印發行商也不敢發。

2021年，香港誠品《八國聯軍乃正義之師》遭檢舉違反國安法下架。林榮基說，印刷廠拒印；出版商斷絕爭議題材；書店減少上架；代理商避免進口；民眾擔憂持有書籍就被列為「宣傳叛亂」，不買書。

2023年，尊子《明報》政治漫畫專欄被停，連同大批政論書、紀錄片從公共圖書館下架。《明報》調查，涉政治資料兩年減少四成，六四書籍只剩一本。沒有保護，就沒有記憶。反送中血腥鎮壓正在從香港民族記憶中消失，六四也在從中國人心智中消失。那麼即使再來一次屠殺，境內也不會留紀錄，不聽不說，20年後等於沒發生過。

Photo Credit: GettyImages

沒有記憶會怎樣？

郭台銘自稱他當了總統就無共機擾台，指共機繞台不針對台灣人民，是民進黨挑釁，他要談判取得和平。

他道出統派的信仰，相信中共只恨民進黨，只要台灣獻上民進黨的人頭輸誠，便可繼續安居樂業。這種邪教的興盛，完全建立在失憶上。只要回顧內蒙古被中共併吞的歷史就知道，和平統一，國民黨執政，消滅民進黨之後，中共統治一穩固，就會應需要在國民黨裡重新發明一個不存在的民進黨。中共想抓誰就抓誰，說誰是民進黨，誰就是。不承認，打到你認。先除掉黨政高官、司法、軍公教、專業人士、文化菁英，接著普通人也不放過。

內蒙古東部從清朝滅亡就追求自治，哈豐阿等領袖1946年成立了東蒙古人民自治政府，重組內蒙古人民革命黨。接著決定「委屈的和平也是和平」，與烏蘭夫代表的「中共延安派」合併，解散東蒙自治政府、內蒙古人民革命黨，哈豐阿加入中國共產黨。

蒙古軍隊助中共打下江山，1949年「新疆和平解放」被中國併吞。烏蘭夫擔任內蒙古自治區黨委第一書記，哈豐阿以內蒙古自治區副主席一職，充當傀儡。

中共政權穩固後，1966年毛澤東發動文革，誣告烏蘭夫包庇哈豐阿搞獨立。內蒙古人民革命黨20年前早已消滅，但此時中共為了抓「叛徒」、「特務」，謊稱內蒙古人民革命黨不但死而復活，還發展出大量地下黨派吸收黨員。

四人幫康生見獵心喜，下令：「內蒙古有這麼大的反革命組織，你們還向中央請示什麼，有多少挖多少，越多越好嘛。」於是到處抓人，不承認是黨員就嚴刑拷打；承認了還必須招出同黨，那當然是每抓必中。內蒙古軍區政治部僅200人，就成功揪出180個。一個早已不存在的政黨，只要中共需要抓權，憑酷刑屠殺就炮製出了上百萬個黨員。

1970年，哈豐阿死在看守所，年僅62歲。文革後，1979年中共盛大平反其名譽。1980年法院起訴林彪、四人幫，起訴書承認屠殺是冤案，「內蒙古自治區因內人黨冤案，有34萬多名幹部、群眾遭到誣陷、迫害，1萬6222人被迫害致死。」

Photo Credit: 1955 烏蘭夫上將授勳圖 @ public domain 烏蘭夫

政府平反、判決揭密，中共仍抹殺了這段黑歷史，新生代無人知道東蒙古曾有悲壯的民族自治運動。即使去查，也只知「蘇聯策動新疆民族分裂主義者暴力攻擊」，逼迫中央派新疆生產建設兵團屯墾、駐軍。廣建集中營種族滅絕，更是諱莫如深。

中共官方統計，1949年前，新疆的漢族人口占5%。1955年維吾爾族占新疆73%。2020年，漢族占42.24%，維吾爾族占44.96%，已近死亡交叉，全面漢化。

文革迫害的獵物，有內蒙古自治區人民政府的三位副主席、高院院長、黨委副秘書長、師範學院院長、內蒙古大學歷史系主任、歷史研究所所長。為什麼中共不容師範院長、歷史教授苟活？因為他們會傳遞歷史。