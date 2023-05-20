【2023坎城影展】《青春》導演王兵談命運、時間與工人：「很多人這輩子的命運，就是別人的工具」

今（2023）年坎城影展主競賽單元，來自中國的王兵所執導的紀錄片《青春》入選，終結華語電影自2019年後未進主競賽的片荒。

王兵為當代極具代表性的中國獨立電影導演，作品多數聚焦、紀錄中國人民的底層狀態。而其紀錄作品的時長皆相當驚人，例如2002年的《鐵西區》超過九小時，2018年的《死靈魂》則超過八小時。

王兵生涯至今的重要影展榮譽，包含2012年憑藉紀錄片《三姊妹》獲得威尼斯地平線單元的最佳影片，2017年憑藉紀錄片《方綉英》獲得盧卡諾影展最高榮譽金豹獎，本次的《青春》則是王兵首度入選坎城主競賽。

而王兵本屆不止是《青春》將在坎城亮相，另一部紀錄片《黑衣人》也將在特別展映單元放映，共有兩部片子於坎城展演，成為本屆坎城最為忙碌的電影人之一。

Photo Credit: 坎城影展提供

也終於，《青春》在坎城影展18日進行世界首映。我實際看過《青春》之後，非常喜歡。

這部片子是關於王兵與中國浙江湖州織裏鎮的勞動青年的故事，2014年至2019年，王兵將攝影機深入織裏鎮，這座距離上海150公里的小鎮，在上海迅速發展直抵繁華中國夢的上個十年，有著一群年輕工人，跨過五湖四海，進入長江流域，同居同住，同寢同食。

甚至是，這群工人們可以是分裂，可以是不同心、不同力，可以是一言不合就指刀相向的敵對者，而在這個小鎮的紡織製造業當中，青春是什麼，可以是關於友情、資產、家庭、爭吵、歌唱，更或是片頭的談一場戀愛，又或者在片尾的買一棟房子——是人的生活。

處理這類題材，很容易將片子定調於「上流資本」與「底層勞動」者的剝削與對立關係，尤其緊鄰上海從中輻射而出的，是長江流域的富饒。

上海幾乎是近百年中國經濟發展的代名詞，「上海」與「織裏鎮」在其中各自代表的符號表徵，事實上非常容易從中切向批判、批判再批判的影像宣言，「批判」是容易滿溢、重複於這類影像之中的聲音，

但王兵幾乎不這麼做，他的紀錄眼睛，並非大肆舉著公平正義的大旗，去揭露剝削與濫用，王兵關心的是，以日常的生活揭示工人狀態，想看見的是個體的樣貌。

王兵僅將年輕工人們的「生活」，放進這部時長212分鐘的紀錄片，所以在這種勞動的生活當中，取代「批判」的聲音是「紡織機」，紡織機的聲音很大，大到幾乎電影院的所有觀眾，無論是何種階級的觀眾，都無法不去聽見。

紡織機的聲音從一開始的單調環境音，隨著影像開展，在重複性的機械性當中，最終變成了某種樂音，這是青春的勞動聲音，充斥織裏鎮。所以在最後，在這樣強調重複的生活行為之中，所有人聽見了，也看見了勞工生活，而這是在富裕的長江流域之中，真切活著的工人。

而不只「紡織機」的諾大聲音無法輕忽，片中出現的華語金曲，如李玖哲的〈想太多〉、林俊傑的〈背對背擁抱〉、蔡旻佑的〈我可以〉、鄧紫棋的〈泡沫〉，尤其王兵甚至刻意讓〈我可以〉從主歌至副歌完整播放一遍，這類的刻意為之，都讓《青春》的聲音有了生活感，甚至是動人之處。

有了生活，攝影機就能看見人的狀態，也就進一步看見了人與人、人與社會的關係，王兵在影像當中的節制、冷靜讓《青春》始終保持著一種距離，但王兵的鏡頭，很多時候也擁有著熱情，或是某種動能，近到消弭了距離，這部紀錄片就在各種距離之間，看見了王兵與青年的故事。

而這種狀態，是王兵用五年的拍攝期，以及深入他者生活的視野所換來的，當然，時間感也帶出了生活感，「時間」也就成為這部片子，或是後設來看的重要母題，如前文所敘，王兵2002年的《鐵西區》超過九小時，2018年的《死靈魂》則超過八小時，相對王兵譜系的創作，《青春》的時長相對較短，但這是一部三部曲。

本屆坎城映演過後，對後續此系列的作品，更加期待。

對於《青春》，坎城官方在法國時間19日舉辦媒體聯訪，王兵也攜手背後製作團隊出席，本篇文章即有我對王兵提出的「時間」問題，也一併整理各家媒體對王兵所提出的問題，提供有興趣的讀者參考。

Photo Credit: 關鍵評論網／王祖鵬 《青春》劇組出席記者會

好奇你是如何開始這部電影的拍攝。

王兵：拍這部紀錄片的最初想法，是想在長江流域拍一部電影。我們在之前做了很多努力，我們都在商量這些的事情（製作電影），選擇織裏鎮這個主題，是比較偶然的。因為我跟雲南打工的孩子，一起從雲南來到浙江，來到這裡之前，我並不知道這個地方。

中國從九零年代開始直到今天，大部分的中國人，當然，我指的是大部分的農民，多數都是離開自己的原始居住地，前往經濟比較發展的地區，例如長三角、珠三角或是大城市打工等等，這是整個中國這幾十年，人民的生活，可以說是主體的，這種農名生活就是這樣。

所以，我選擇長三角這個位置拍攝這部紀錄片，當然我希望電影的方式是個人的，是拍具體的個人生活，而不是一個群像，其實我的電影從來不拍群像，只是人們有點誤解。

我希望，一部電影容納的故事幅度是寬泛的，也希望是具體在個人生活當中建立起來，而非群像，可以說是一個完全沒有中心化的人物，但這個人物是由多個人構成，而每個人物都是最個體的人物生活。

我對宏大敘事並沒有興趣，我也並不喜歡這樣的電影，我的電影針對的都是個人。

導演是怎麼在織裏鎮與當地人打成一片，讓當地人同意，讓你能夠進行如此長時間的拍攝？

王兵：首先，感謝浙江當地人給我這個自由。其實，過去我病不認識這個地方的人，但到了這裡，慢慢在接觸當中認識，之前都不認識，所以剛開始拍攝時非常艱難，但是我就慢慢住在織裏鎮慢慢展開，當然有一個很艱難的過程，而我非常感謝這個地區的人，感謝浙江的人給我這個自由。