西甲皇馬球星小維尼修斯遭辱罵「猴子」，警方依種族歧視逮捕3人，巴西和西班牙聯合聲明譴責種族主義

西甲皇馬新星遭歧視辱罵，巴西向西班牙大使抗議

（中央社）西班牙檢察官22日開始調查西甲皇馬巴西籍前鋒小維尼修斯遭種族歧視一事，因為有對手球迷在日前比賽中以「猴子」稱呼這位巴西國腳，巴西已向西班牙大使提出正式抗議。

《法新社》報導，現年22歲的小維尼修斯（Vinicius Junior）目前效力於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊（Real Madrid）。他在西甲聯賽中經常成為對手球迷攻擊的目標。

小維尼修斯21日在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場，瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。

事發時，小維尼修斯站到球門後，對著觀眾席指著明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，主場球迷對小維尼修斯喊著「猴子、猴子」。

裁判班戈埃切亞（Ricardo de Burgos Bengoetxea）在與瓦倫西亞的梅斯塔拉球場（Mestalla Stadium）當局交換意見後，呼籲停止種族侮辱，隨後暫停比賽10分鐘。

司法消息人士告訴《法新社》，瓦倫西亞檢察官辦公室正在調查這起可能「構成仇恨犯罪」的事件。

皇馬先前表示，球團已提出刑事告訴，「以調查事實，追究相關人士責任」；皇馬認為這些球迷的口號「構成仇恨犯罪」。

巴西已正式向西班牙大使提出抗議，將向馬德里當局正式投訴。小維尼修斯曾被媒體稱為巴西王牌前鋒內馬爾（Neymar）的接班人。

目前巴西國內憤怒情緒高漲，里約熱內盧（Rio de Janeiro）著名救世基督像（Christ the Redeemer）為此特別熄燈1小時聲援小維尼修斯。

小維尼修斯在推特談到熄燈的基督像時表示，他很感動，並感謝球迷支持。他還說：「但最重要的是，我想藉此激勵，並為我們的抗爭帶來更多光明。」

小維尼修斯本賽季已在西班牙數處場館遭到球迷種族歧視。有一次，馬德里競技（Atletico Madrid）球迷將他的肖像掛在橋上。

西班牙體育委員會正在分析人群照片，以找出應對此事負責的球迷。

西班牙體委會過去在類似事件中，提議將加害者列入球場黑名單1年，並罰款4000歐元（約新台幣13萬2000元）。

皇馬巴西球員被辱罵猴子，警方依種族歧視逮捕3人

（中央社）西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里隊巴西籍前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）上週末比賽時遭對手球迷種族歧視辱罵，這起事件引發國際譴責，西班牙警方23日逮捕3名涉案年輕人。

《法新社》報導，小維尼修斯現年22歲，是巴西國腳前鋒，皇家馬德里隊（Real Madrid）21日在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，他遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場，瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。

事發時，小維尼修斯站到球門後，對著觀眾席指著明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，有球迷對小維尼修斯高喊「猴子」。

西班牙全國警察總局發表聲明指出：「警方23日基於種族歧視行為，在瓦倫西亞逮捕了3名年輕人，此等行為發生在週日（21日）瓦倫西亞隊與皇馬隊比賽期間。」

警方23日稍早表示已逮捕4名男子。他們涉嫌於今年1月在馬德里一座橋樑上，懸掛穿著小維尼修斯球衣的人偶。

西班牙檢方已對這起事件展開調查。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）均對此發出譴責。

皇馬小維尼修斯遭球迷辱罵，巴西西班牙譴責種族主義

（中央社）巴西和西班牙政府23日發表聯合聲明，譴責針對巴西籍前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr.）最新發生的種族主義事件，並要求主管機構在類似事件採取更明快行動。

現年22歲的小維尼修斯目前效力西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊（Real Madrid），他在上週末比賽時遭對手球迷種族歧視辱罵。這項聲明會由巴西種族平等部和西班牙平等部簽署。

巴西種族平等部長佛朗哥（Anielle Franco）22日表示，她在得知事件後，馬上致電西班牙副總理卡爾沃（Carmen Calvo），籲請西班牙檢察官辦公室調查針對小維尼修斯的種族主義案件。

5月初，巴西和西班牙政府已簽署一份打擊種族主義、歧視和仇外心理的諒解備忘錄，內文強調「特別關注在體育活動中打擊種族主義」。

22日兩國政府共同宣布，無條件聲援小維尼修斯和所有每天在體育運動中遭受種族主義暴力的運動員，並指出：「體育必須反映指引社會的平等、尊重和多樣性價值觀，那些傳播仇恨、種族主義、迫害和不容忍的訊息者在體育界或社會上沒有立足之地。」

聯合聲明還指出，堅持要求所有主管機構有義務盡最大努力應對這一事件及體育領域發生的所有案件，確保對這些罪行的受害者予以保護和賠償。

巴西和西班牙宣稱：「強烈譴責體育運動中的種族主義及產生的暴力，足球場內外的種族主義、性別歧視和法西斯主義態度在民主國家是不能容忍的。」

西班牙警方23日逮捕3名年齡18歲至21歲的年輕人，他們涉嫌在上週末比賽時對小維尼修斯進行種族歧視辱罵。

23日稍早，另外4名年齡在19歲至24歲的球迷因涉嫌於今年1月在馬德里一座橋梁上，用繩索綁住穿著小維尼修斯球衣人偶的脖子，而被西班牙警方逮捕。