西甲皇馬球星小維尼修斯遭辱罵「猴子」，警方依種族歧視逮捕3人，巴西和西班牙聯合聲明譴責種族主義
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西班牙警方23日逮捕3名年齡18歲至21歲的年輕人，他們涉嫌在上週末比賽時對小維尼修斯進行種族歧視辱罵。23日稍早，另外4名年齡在19歲至24歲的球迷因涉嫌於今年1月在馬德里一座橋梁上，用繩索綁住穿著小維尼修斯球衣人偶的脖子，而被西班牙警方逮捕。
西甲皇馬新星遭歧視辱罵，巴西向西班牙大使抗議
（中央社）西班牙檢察官22日開始調查西甲皇馬巴西籍前鋒小維尼修斯遭種族歧視一事，因為有對手球迷在日前比賽中以「猴子」稱呼這位巴西國腳，巴西已向西班牙大使提出正式抗議。
《法新社》報導，現年22歲的小維尼修斯（Vinicius Junior）目前效力於西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊（Real Madrid）。他在西甲聯賽中經常成為對手球迷攻擊的目標。
小維尼修斯21日在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場，瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。
事發時，小維尼修斯站到球門後，對著觀眾席指著明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，主場球迷對小維尼修斯喊著「猴子、猴子」。
裁判班戈埃切亞（Ricardo de Burgos Bengoetxea）在與瓦倫西亞的梅斯塔拉球場（Mestalla Stadium）當局交換意見後，呼籲停止種族侮辱，隨後暫停比賽10分鐘。
司法消息人士告訴《法新社》，瓦倫西亞檢察官辦公室正在調查這起可能「構成仇恨犯罪」的事件。
皇馬先前表示，球團已提出刑事告訴，「以調查事實，追究相關人士責任」；皇馬認為這些球迷的口號「構成仇恨犯罪」。
巴西已正式向西班牙大使提出抗議，將向馬德里當局正式投訴。小維尼修斯曾被媒體稱為巴西王牌前鋒內馬爾（Neymar）的接班人。
目前巴西國內憤怒情緒高漲，里約熱內盧（Rio de Janeiro）著名救世基督像（Christ the Redeemer）為此特別熄燈1小時聲援小維尼修斯。
小維尼修斯在推特談到熄燈的基督像時表示，他很感動，並感謝球迷支持。他還說：「但最重要的是，我想藉此激勵，並為我們的抗爭帶來更多光明。」
小維尼修斯本賽季已在西班牙數處場館遭到球迷種族歧視。有一次，馬德里競技（Atletico Madrid）球迷將他的肖像掛在橋上。
西班牙體育委員會正在分析人群照片，以找出應對此事負責的球迷。
西班牙體委會過去在類似事件中，提議將加害者列入球場黑名單1年，並罰款4000歐元（約新台幣13萬2000元）。
皇馬巴西球員被辱罵猴子，警方依種族歧視逮捕3人
（中央社）西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里隊巴西籍前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr）上週末比賽時遭對手球迷種族歧視辱罵，這起事件引發國際譴責，西班牙警方23日逮捕3名涉案年輕人。
《法新社》報導，小維尼修斯現年22歲，是巴西國腳前鋒，皇家馬德里隊（Real Madrid）21日在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，他遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場，瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。
事發時，小維尼修斯站到球門後，對著觀眾席指著明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，有球迷對小維尼修斯高喊「猴子」。
西班牙全國警察總局發表聲明指出：「警方23日基於種族歧視行為，在瓦倫西亞逮捕了3名年輕人，此等行為發生在週日（21日）瓦倫西亞隊與皇馬隊比賽期間。」
警方23日稍早表示已逮捕4名男子。他們涉嫌於今年1月在馬德里一座橋樑上，懸掛穿著小維尼修斯球衣的人偶。
西班牙檢方已對這起事件展開調查。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）及西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）均對此發出譴責。
皇馬小維尼修斯遭球迷辱罵，巴西西班牙譴責種族主義
（中央社）巴西和西班牙政府23日發表聯合聲明，譴責針對巴西籍前鋒小維尼修斯（Vinicius Jr.）最新發生的種族主義事件，並要求主管機構在類似事件採取更明快行動。
現年22歲的小維尼修斯目前效力西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里隊（Real Madrid），他在上週末比賽時遭對手球迷種族歧視辱罵。這項聲明會由巴西種族平等部和西班牙平等部簽署。
巴西種族平等部長佛朗哥（Anielle Franco）22日表示，她在得知事件後，馬上致電西班牙副總理卡爾沃（Carmen Calvo），籲請西班牙檢察官辦公室調查針對小維尼修斯的種族主義案件。
5月初，巴西和西班牙政府已簽署一份打擊種族主義、歧視和仇外心理的諒解備忘錄，內文強調「特別關注在體育活動中打擊種族主義」。
22日兩國政府共同宣布，無條件聲援小維尼修斯和所有每天在體育運動中遭受種族主義暴力的運動員，並指出：「體育必須反映指引社會的平等、尊重和多樣性價值觀，那些傳播仇恨、種族主義、迫害和不容忍的訊息者在體育界或社會上沒有立足之地。」
聯合聲明還指出，堅持要求所有主管機構有義務盡最大努力應對這一事件及體育領域發生的所有案件，確保對這些罪行的受害者予以保護和賠償。
巴西和西班牙宣稱：「強烈譴責體育運動中的種族主義及產生的暴力，足球場內外的種族主義、性別歧視和法西斯主義態度在民主國家是不能容忍的。」
西班牙警方23日逮捕3名年齡18歲至21歲的年輕人，他們涉嫌在上週末比賽時對小維尼修斯進行種族歧視辱罵。
23日稍早，另外4名年齡在19歲至24歲的球迷因涉嫌於今年1月在馬德里一座橋梁上，用繩索綁住穿著小維尼修斯球衣人偶的脖子，而被西班牙警方逮捕。
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南投縣13鄉鎮農特產品──烏溪線篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
烏溪線：埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮、中寮鄉
濁水溪線：南投市、名間鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、集集鎮、水里鄉、信義鄉
以下介紹「烏溪線」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮為盆地地形，四面環山，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉位於本縣東北方，面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，例如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚－虹鱒、以及原味十足的香檽米、放山雞等，皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。