象迷進場抗議「還我林威助」，盤點中職史上七大「舉牌抗議」事件

文：史丹利視角的體育世界

5月15日是兄弟季中換帥後，恰總首度回到洲際主場帶兵，雖然遇到週一補賽，還是有超過3000名球迷進場，最終兄弟以1比8輸給樂天，但比賽的結果沒有太多人關心，因為大家都把焦點，放在觀眾席上。

由於冠軍教頭林威助下台的突然，許多兄弟球迷都選擇進場聲援「海外顧問」，有的人穿上林威助球衣，有的人戴著林威助面具，也有人舉著「還我林威助」的牌子，結果卻被工作人員勸導，在網路上引起熱烈討論。

其實中職過去也發生過很多，球迷進場舉牌抗議的大事件，有些是針對教練團，有些是針對選手，還有的是針對裁判，今天我就整理了七個，都是近15年內發生過的，就讓我們來看看，這些事件的起因是什麼，後來又是怎麼被平息的吧。

首先就從2009年，由統一獅迷發起的，「還我吳俊良」事件說起。

2009「還我吳俊良」

這起事件跟「還我林威助」，有蠻大的相似之處，因為吳俊良當年是統一獅隊的教練，2007年升上一軍，接任酒井光次郎離隊後的投手教練職務，在調度上大膽且採用車輪戰的方式受到好評，也在呂文生總教練的帶領下，與三代獅一同開創王朝。

想不到，在統一獅要邁向三連霸的2009年，總冠軍賽開打前兩週，吳俊良突然接到球團管理的電話，要他靜候通知而且不用隨隊，同時解除了他一軍投手教練的職務，給出的理由是「吳俊良需要休息」，但當時的報導指出，吳俊良並不瞭解自己被解職的理由，甚至不確定，自己是不是已經被解職了。

有傳言說，是吳俊良的調度功力受到質疑，也有一說是吳俊良受訪時，對媒體透露太多「軍情」，讓球團高層不滿，但領隊林增祥始終沒有正面回應，也讓統一獅迷相當不滿。

於是獅迷開始在網路上串連，要高舉海報抗議，內野看台上到處充斥著「還我吳俊良」的標語，轉播畫面都有拍到，當年有一場總冠軍賽在斗六，甚至有聯盟工作人員在球場入口阻攔，以「非公共場合」 為由，沒收了獅迷的抗議海報，如果不遵守，就會被趕出球場，雙方還因此發生衝突。

雖然這些吳俊良支持者，在後面幾場的總冠軍賽依然有到場抗議，但統一球團始終沒有回應，後來獅隊贏得三連霸，質疑聲浪漸漸散去，吳俊良也轉投La New熊，沒有再回到老東家過了。

下一個看到2011年，也是歷史上非常著名的，興農全本土事件。

2011「興農全本土」事件

2010年在徐生明總教練的帶領下，以全年度第一之姿挺進總冠軍賽的興農牛，最終被兄弟象以直落四橫掃，隔年興農牛宣佈由楊總裁的孫子，楊仁佑接任領隊，實施了「全本土政策」，也讓牛隊正式走向衰敗。

全本土化球員政策，說好聽是希望給本土球員更多出賽機會，說難聽一點就是想省錢，在2011-12兩年堅持全本土的興農，換來的卻是墊底戰績，傷痕累累的選手，還有心灰意冷的球迷。

在2011年季初，就已經牛迷發起了「領隊腦袋空空、牛迷看台空空」的行動，透過頭戴紙袋，手持抗議標語表達他們的訴求，一開始在網路上時，獲得超過500人響應，結果實際到場時，只有十來人參與。

原本他們打算要在球場廣發傳單，但被聯盟以違反球場規定制止了，而主題標語，「領隊腦袋空空，牛迷看台空空」海報，也因為涉及人身攻擊被沒收。

後來興農球團並未正視牛迷的訴求，始終貫徹全本土意念，久而久之牛迷放棄了，球團也放棄了，最終義大接手球隊，興農牛走入歷史，時至今日，也沒有球隊再像當年興農這樣，採取全本土政策了。

下一個是2013年，是兄弟「象」的最後一年，發生的陳瑞振下台事件。

2013「陳瑞振下台」

2009年底「黑象事件」爆發後，兄弟主力選手幾乎都被抓光，原本才34歲，還希望延續球員生涯的陳瑞振，在洪瑞河領隊的欽點下接任總教練，上任第一年就帶領季前被評估最弱的兄弟象挺進季後賽，甚至在總冠軍戰橫掃興農牛，運用「守備野球」及「四大洋金剛」完成了不可能的任務。

雖然陳瑞振功績顯赫，但在位期間爭議不少，特別都跟「拳頭」有關，選手時期就在明星賽打傷陽森，擔任總教練後，除了出拳打傷黃仕豪（現已改名黃泰龍），害他縫了六針以外，2013年又被爆料毆打捕手林育鴻，雖然他本人否認，球團也力挺，但對於振總的名聲，還是有很大的打擊。

不過，象迷發起「陳瑞振下台」的導火線，其實是因為2013年季前，二軍總教練馮勝賢的無預警離隊，當時有傳言是因為「振總」跟「老邦」不合，所以他才會轉投義大，加上先前種種爭議累積，讓部分象迷相當憤怒，所以1/5龍潭開訓日那天，到現場舉「陳瑞振下台」的布條。

接受媒體採訪時，陳瑞振也針對這起事件回應，原本心平氣和，說自己會把大家的意見聽進去並改進，結果後面突然暴走，氣憤地表示，希望大家可以把事情弄清楚，再來罵他，就算球團要開除他也沒關係。

而兄弟內部，其實早在2012年底，就有撤換總教練的打算，可是董事長洪瑞河否決，因此才讓振總繼續帶兵，可是13年球季開打前的林育鴻事件，讓球團無法再坐視不管，最終決定由謝長亨接下兵符，陳瑞振真的也如象迷希望的，下台了。

下一個看到2015年，這次是由「老牛迷」發起的「給我張泰山」事件，但針對的並非興農球團，而是統一。

2015「還我張泰山」

最早在2010年季末，興農牛希望隊上的球星張泰山退役轉教練，或者兼任的身份繼續簽約，但當時張泰山身手仍在巔峰，無法接受球團的要求，所以牛隊才尋求交易的方式，找上了統一獅，以250萬，非常低廉的價格，把看板球星送了出去。