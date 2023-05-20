Netflix《人選之人》：從造浪者變成「靠勢」者，所有人都只是亞靜勝利的遙遠的陪襯
我們想讓你知道的是
「當你跳下去之後，你發現事情有了改變，你就會想繼續做下去。」文方招募亞靜一起工作時這樣說，接著文方跳進亞靜佈的局，順勢打贏選戰，但除了政黨輪替以外，劇中的台灣社會有什麼改變嗎？選舉有更聚焦在議題攻防嗎？甚至連小簡，都被勝利的喜悅遺忘了......
文：王天寬
《人選之人－造浪者》八集劇集，可以以第五集小簡離職、高層齊唱〈愛情限時批〉——要安怎對你說出心內話——為分界，前半段著墨在覺醒青年內心的自我辯證；後半段，則是去處理「現實／政治」生活中，勢的流變。貫穿整個劇集的暗流——最終符合契訶夫的命令：出現過的槍必須擊發——是張亞靜和趙昌澤的過往。
本文試著分成前後兩部份去分析這齣在任何層面都火紅的戲劇。第三部分，稍稍離題去討論台詞以及台語的使用。最後，回到「勢」這個關鍵字，它不僅讓公正黨勝選，也讓《人選之人》的結構和內容互斥，形成結尾反諷的景觀。
一、孫令賢和她的BPL、趙昌澤和他的小三
《人選之人》第三集最關鍵一景，林月真主席面對同學們對死刑議題的逼迫表態，表演了一手精湛地偷換概念。她反問：「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣嗎？」民主法治當然不允許一人專政，但同學們問的是對死刑的立場，而不是要她以一己立場修法。
這幕重要的原因不在於林月真手持麥克風展示話語權能夠如何感染在場（甚至戲外）的聽眾；而是編劇、導演對這番話本身的遲疑，表現出來的鏡頭調度。首先，鏡頭轉向翁文方，她露出如釋重負的微笑，鏡頭隨著掌聲轉回台下聽眾，與鼓掌叫好的聽眾形成反差的，是幾座孤島般舉牌的廢死支持者——編劇簡莉穎也在其中——不為所動地立著。
林月真表演的魔術並沒有被編導處理為真，編劇客串了一角去戳破這個幻象。但這個幻象，卻是此時此地最合理的景象。政治人物的工作，就是如何運用這個幻象去實踐理想。演講結束，文宣部副主任翁文方，給新人亞靜上了一堂私人的政治課。
針對死刑存廢，亞靜迅速回應：「我沒有任何立場。」一個政治工作者對主管這樣說，主管即使不質疑這個幕僚為何會做這份工作，也會停頓一下。但沒有。文方繼續發表林月真的「欺騙」可以使獲得政權的公正黨四年不執行死刑。文方問（沒有任何立場的）亞靜：「那你覺得這個欺騙，你可以接受嗎？」
她當然不能接受——或者說，對亞靜而言，她沒有接不接受的問題，廢死與否，於她本來就不是重點所在——只是這時文方沒有明白亞靜是文宣部、甚至整個公正黨內，唯一一個完全不在這個辯證框架下的人。
亞靜不是真的沒有任何立場，她的立場是：權力越大的人，越不應該說謊。我們後來知道了，這裡她指涉的對象，不是隱瞞廢死立場的林月真，而是隱瞞外遇的立法院長趙昌澤；反諷的是，以結果論而言，並沒有翁文方所謂的「以謊言顧全大局」的兩難。說謊的掌權者，同時也是敗選者。亞靜對理想政治的唯一要求——權力越大，誠信越重——被完美守住了。
私德（或稱「趙昌澤與他的小三」），即使不是《人選之人》更關切的問題，也是整齣劇的麥高芬。針對議題表達立場的誠信問題，被私人領域的誠信問題取代，概念再次被悄悄地置換。但這並不是說，前者毫無用處，它在每個亞靜回憶或行動的片段之間，做為填塞物。這個填塞物，由許多類似的思辨組成。
文方的政治課是其一，隔了一個場景，林月真以新北市市長競選失利為例，說明民主社會的現實和選民的任性。雖然大家心裡都有底，林月真影射的是台灣哪個政治人物，但這段車內談話，真正取材的對象，卻是「市長陳水扁」。施政滿意度全國最高，競選市長連任失利的陳水扁只說了一句：「對進步團隊的無情是偉大城市的象徵。」這句話被林月真拆解成一些主觀抱怨、一些客觀現實和幾個金句，去回應文方笨拙的提問。
當過市議員的文方，傻傻地問黨主席——難道沒有可以贏，又不用屈服討好的方法嗎？——是不符人設，也不連戲——稍早文方不是才對亞靜解釋過政治現實是怎麼一回事嗎？——卻是這場漫長的自我辯證不得不設計的橋段。
「三十歲之前不是左派沒有良心，三十歲以後還是左派沒腦袋。」最後修成正果的文君和易安一搭一唱的老話，正是《人選之人》前半段最核心的問題意識。理念和現實的拿捏，從亞靜到文方、文方到林月真，甚至蔡易安和他的學弟們，都在反覆辯證這件事；不論對話雙方實際年齡，不斷回到那句話所劃下的三十界線。這不是和他者的對話，而是內心小劇場自我對話的再三呈現。
所以，不去問中國這個最可怕的他者在此劇神隱的原因——高副一句水軍可能來自境外勢力，還是透露了《人選之人》世界觀中中國的存在。除了中國還有誰對台灣政局有興趣呢？——只問那個喜歡宣傳家庭價值的老牌政黨，有錢的執政黨民和黨，他們到哪兒去了呢？
做為中國以外，第二好的可以和公正黨甚至主創團隊——假設公正黨的公共政策和意識型態，是編導自身的投射——展開對話的他者，民和黨被取消到只剩下幾朵小花。原因無他，《人選之人》要辯證的，不是兩個擁有不同立場、不同思維方式，簡言之，不同遊戲規則的真正他者；要辯證的，是同一個有理想的、左派的、覺醒過的青年、中年、老年不同時期的思想衝突和演化。
孫令賢和她的BPL、趙昌澤和他的小三。前者的塑膠政策和她歧視新住民一樣，都無關大局。到頭來，趙昌澤做為全劇純粹的反面人物，他的壞，是不用辯證的壞。婚外情、拍裸照、威脅利誘，甚至連和太太擁抱，都像戴著一副詭異面具。他的壞，成了下半局在野黨起勢的原因。
二、什麼是「勢」？
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。