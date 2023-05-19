2023/05/19,
政治

香港公共圖書館下架書籍，部份仍為中國大陸圖書館館藏

香港公共圖書館下架書籍，部份仍為中國大陸圖書館館藏
圖片來源：中國圖書館網頁nlc.cn／中央社

我們想讓你知道的是

香港公共圖書館近日將大批涉及政治題材或由政治學者撰寫的書籍下架，不少情況是同一名作者的所有書籍都被下架，而當中部份書籍與政治無關。不過，在中國大陸一些圖書館網站，仍可搜索到部分被香港公共圖書館下架的書籍。

（中央社）香港公共圖書館近日將大批政治學者撰寫的書籍下架引來外界批評，而同時部分書籍仍然可在中國大陸的圖書館有館藏，如資深媒體人區家麟的遊記，及前立法會議員吳靄儀寫有關金庸的書籍。

香港公共圖書館近日將大批涉及政治題材或由政治學者撰寫的書籍下架，不少情況是同一名作者的所有書籍都被下架，而當中部分書籍與政治無關。

如去年被警方以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪而拘捕的區家麟，及涉及香港612基金案的吳靄儀，兩人的所有作品在圖書館網站搜索不到，即沒有相關藏書。

香港特首李家超此前被問到非政治書籍也被下架，是否損害香港資訊流通自由時表示，相關書籍仍可在私人書店買到，但如果書籍不適宜供公眾借閱，公共圖書館有責任履行職務，原則是書本不能違反香港法例，包括是否符合版權條例及有否散布不利香港的訊息。

不過，在中國大陸一些圖書館網站，仍可搜索到部分被香港公共圖書館下架的書籍。

如北京的中國國家圖書館網站，仍可以搜索到區家麟的遊記《潮池：浪遊二十國度的故事》、吳靄儀的《劍橋歸路》、《金庸小說看人生》、《金庸小說的情》及《金庸小說的男子》。

在深圳圖書館可以搜索到「劍橋歸路」，在廣州圖書館搜索到吳靄儀的《雲心所往》及《小鮮集》，在廣州增城圖書館可以搜索到《潮池：浪遊二十國度的故事》。

已移居台灣的香港國際關係學者沈旭暉，名字目前在香港公共圖書館也無法搜索到，但其作品《國際政治夢工場》在廣州增城及黃埔區圖書館仍找到。沈有份著作的《第四代香港人：年輕公共知識分子訪談錄》也在深圳圖書館搜索到。

《香港01》日前報導，香港的學校圖書館館藏近年都不停刪減，有學校反映香港教育局人員巡視館藏後，指名作家魯迅的著作「鼓勵學生上街」，不應在學校的圖書館內。

香港立法會議員張欣宇18日在其臉書發文，指文藝作品作為藝術，並非非黑即白，審查過程需要審查者行使主觀判斷，「但更需要防備某些前線公務人員，純粹出於『卸』（卸責）的心態，採取『寧殺錯、莫放過、免擔責』的做法。」

他指出，有公務員知道強調國家安全是政治正確，「則能殺就殺，有事就賴國安法」，這種作風可說是特區施政的一個巨大障礙。

新聞來源：港公共圖書館下架書籍 部分在中國圖書館仍找到

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。