香港公共圖書館下架書籍，部份仍為中國大陸圖書館館藏

（中央社）香港公共圖書館近日將大批政治學者撰寫的書籍下架引來外界批評，而同時部分書籍仍然可在中國大陸的圖書館有館藏，如資深媒體人區家麟的遊記，及前立法會議員吳靄儀寫有關金庸的書籍。

香港公共圖書館近日將大批涉及政治題材或由政治學者撰寫的書籍下架，不少情況是同一名作者的所有書籍都被下架，而當中部分書籍與政治無關。

如去年被警方以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪而拘捕的區家麟，及涉及香港612基金案的吳靄儀，兩人的所有作品在圖書館網站搜索不到，即沒有相關藏書。

香港特首李家超此前被問到非政治書籍也被下架，是否損害香港資訊流通自由時表示，相關書籍仍可在私人書店買到，但如果書籍不適宜供公眾借閱，公共圖書館有責任履行職務，原則是書本不能違反香港法例，包括是否符合版權條例及有否散布不利香港的訊息。

不過，在中國大陸一些圖書館網站，仍可搜索到部分被香港公共圖書館下架的書籍。

如北京的中國國家圖書館網站，仍可以搜索到區家麟的遊記《潮池：浪遊二十國度的故事》、吳靄儀的《劍橋歸路》、《金庸小說看人生》、《金庸小說的情》及《金庸小說的男子》。

在深圳圖書館可以搜索到「劍橋歸路」，在廣州圖書館搜索到吳靄儀的《雲心所往》及《小鮮集》，在廣州增城圖書館可以搜索到《潮池：浪遊二十國度的故事》。

已移居台灣的香港國際關係學者沈旭暉，名字目前在香港公共圖書館也無法搜索到，但其作品《國際政治夢工場》在廣州增城及黃埔區圖書館仍找到。沈有份著作的《第四代香港人：年輕公共知識分子訪談錄》也在深圳圖書館搜索到。

《香港01》日前報導，香港的學校圖書館館藏近年都不停刪減，有學校反映香港教育局人員巡視館藏後，指名作家魯迅的著作「鼓勵學生上街」，不應在學校的圖書館內。

香港立法會議員張欣宇18日在其臉書發文，指文藝作品作為藝術，並非非黑即白，審查過程需要審查者行使主觀判斷，「但更需要防備某些前線公務人員，純粹出於『卸』（卸責）的心態，採取『寧殺錯、莫放過、免擔責』的做法。」

他指出，有公務員知道強調國家安全是政治正確，「則能殺就殺，有事就賴國安法」，這種作風可說是特區施政的一個巨大障礙。

新聞來源：港公共圖書館下架書籍 部分在中國圖書館仍找到

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責任編輯：Alex

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