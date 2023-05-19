香港公共圖書館下架書籍，部份仍為中國大陸圖書館館藏
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香港公共圖書館近日將大批涉及政治題材或由政治學者撰寫的書籍下架，不少情況是同一名作者的所有書籍都被下架，而當中部份書籍與政治無關。不過，在中國大陸一些圖書館網站，仍可搜索到部分被香港公共圖書館下架的書籍。
（中央社）香港公共圖書館近日將大批政治學者撰寫的書籍下架引來外界批評，而同時部分書籍仍然可在中國大陸的圖書館有館藏，如資深媒體人區家麟的遊記，及前立法會議員吳靄儀寫有關金庸的書籍。
香港公共圖書館近日將大批涉及政治題材或由政治學者撰寫的書籍下架，不少情況是同一名作者的所有書籍都被下架，而當中部分書籍與政治無關。
如去年被警方以涉嫌「串謀發布煽動刊物」罪而拘捕的區家麟，及涉及香港612基金案的吳靄儀，兩人的所有作品在圖書館網站搜索不到，即沒有相關藏書。
香港特首李家超此前被問到非政治書籍也被下架，是否損害香港資訊流通自由時表示，相關書籍仍可在私人書店買到，但如果書籍不適宜供公眾借閱，公共圖書館有責任履行職務，原則是書本不能違反香港法例，包括是否符合版權條例及有否散布不利香港的訊息。
不過，在中國大陸一些圖書館網站，仍可搜索到部分被香港公共圖書館下架的書籍。
如北京的中國國家圖書館網站，仍可以搜索到區家麟的遊記《潮池：浪遊二十國度的故事》、吳靄儀的《劍橋歸路》、《金庸小說看人生》、《金庸小說的情》及《金庸小說的男子》。
在深圳圖書館可以搜索到「劍橋歸路」，在廣州圖書館搜索到吳靄儀的《雲心所往》及《小鮮集》，在廣州增城圖書館可以搜索到《潮池：浪遊二十國度的故事》。
已移居台灣的香港國際關係學者沈旭暉，名字目前在香港公共圖書館也無法搜索到，但其作品《國際政治夢工場》在廣州增城及黃埔區圖書館仍找到。沈有份著作的《第四代香港人：年輕公共知識分子訪談錄》也在深圳圖書館搜索到。
《香港01》日前報導，香港的學校圖書館館藏近年都不停刪減，有學校反映香港教育局人員巡視館藏後，指名作家魯迅的著作「鼓勵學生上街」，不應在學校的圖書館內。
香港立法會議員張欣宇18日在其臉書發文，指文藝作品作為藝術，並非非黑即白，審查過程需要審查者行使主觀判斷，「但更需要防備某些前線公務人員，純粹出於『卸』（卸責）的心態，採取『寧殺錯、莫放過、免擔責』的做法。」
他指出，有公務員知道強調國家安全是政治正確，「則能殺就殺，有事就賴國安法」，這種作風可說是特區施政的一個巨大障礙。
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責任編輯：Alex
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
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韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
「你還沒吃過的韓國」線上票選，趕快為您心目中的美食投票！
截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！