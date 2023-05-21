2023/05/21,
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新加坡孩子入學考量在於「身世背景」，小一報名制度是否該重新審視？

新加坡孩子入學考量在於「身世背景」，小一報名制度是否該重新審視？
圖庫照片。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

龍生龍鳳生鳳的前提，是有能力、有資源的家長會盡可能、也盡早將優勢傳承給下一代。而這也體現在新加坡小一入學報名制度的體現，包括父母或兄姐是校友，父母是學校職員、學校義工或活躍基層領袖，都是孩子能否入學的考量。

文：許耀泉

編按：本文作者為新加坡人，文中「我國」意指新加坡。

俗話說：「龍生龍，鳳生鳳，老鼠養兒會打洞。」動物世界里或許確是如此，但在充滿理想、追求平等的人類社會裡，寒門子弟也必須有機會憑著自己的才華和努力，改變自己乃至家人的命運。

新加坡教育部長陳振聲4月18日在國會辯論政府施政方針和各部門附錄時，闡述了教育政策新理念，並談到我國教育制度幾項相關措施。新理念的最終目的是改善我國的唯才是用制度（meritocracy），讓每個肯努力的國人在生命裡的不同階段，都能得到表現和肯定的機會。

但是，龍生龍鳳生鳳的前提，是有能力、有資源的家長會盡可能、也盡早將優勢傳承給下一代。而讓許多新加坡家長操碎了心的小一報名制度，就是這個現象的一種體現。

新加坡國立教育學院的Jason Tan副教授在接受《亞洲新聞台》訪問時，直接點出了這個制度令人費解的地方：

「讓我覺得奇怪的是，我們的小一報名制度跟孩子幾乎一點關係都沒有。相反地，報名各階段的標準全都和家長有關。」

先大略了解一下我國的小一報名制度，家長一般在孩子進入小學前一年的6月，為孩子報讀心儀的小學。報名過程分幾個階段進行：

第一階段：

  • 有兄姐在報讀小學就讀的孩童。

2A階段：

  • 父母或兄姐是校友的孩童。
  • 在報讀的小學教育部幼兒園（MOE Kindergarten）就讀的孩童。
  • 父母是學校職員、學校諮詢或管理委員會成員的孩童。

2B階段：

  • 父母是學校義工的孩童。
  • 父母是與學校相關的教會或會館成員的孩童。
  • 父母是活躍基層領袖的孩童。

2C階段：

  • 在前幾個階段未享有報名優先權，以及尚未被學校錄取的孩童。
  • 如果報名學生超出名額，孩童的國籍以及住家與學校之間的距離都會受到考慮。

其他的細節這裡就不詳述，但如Jason Tan所指出，除了在報讀的小學教育部幼兒園就讀的孩童，可在2A階段被錄取之外，其他方面的要求關係都和孩童的父母、兄姐，甚至住家，幾乎無一不與孩子的身世背景有關。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
位於新加坡Lorong 3 Toa Payoh的Kheng Cheng小學。

如新加坡媒體《聯合早報》4月20日社論所提到的，精英階層會把成功的要素，包括一切資源和人脈盡量傳承給下一代，確保贏在起跑點，以及既得利益獲得保護。這雖是為人父母者的人之常情，但也導致人才無法公平競爭，社會流動減緩，以至於社會階層固化。

在這個背景下，星國小一報名制度的一眾要求，更顯得矛盾。

當然，現有的小一報名制度仍有其優點，如加強學校（尤其是擁有較長歷史的學校）與校友和社區之間的聯繫，分不同階段收生理論上能幫助學校錄取來自不同社會地位的學生。

而為了避免孩子舟車勞頓，住家和學校之間的距離也是一個重要考量。新加坡管理大學社會學教授鄭寶蓮接受亞洲新聞台訪問時也說：

「我們不應該因為孩子住在私人住宅區而懲罰他，不讓他到步行即可到達的學校上課。這既有違常理，也只會適得其反。」

問題是，當家長執著於將孩子送進為數不多的名校就讀，就難免會出盡法寶讓孩子到自己心儀的學校就讀，一些名校甚至在2A階段就已經收到超額申請，必須進行抽籤。

小一報名制度要如何在確保小學在加強校友與社區的聯繫、錄取來自不同背景的學生的同時，契合我國新的教育理念，可能還需要教育部地一番掂量。

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Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
圖庫照片，非文章提及的學校。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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