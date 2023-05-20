2023/05/20,
政治

《路透》：美國企業調查公司美思明智集團調走數名香港員工

《路透》：美國企業調查公司美思明智集團調走數名香港員工
Photo Credit: GettyImages

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《路透社》報道，美國盡職調查（due diligence）顧問公司美思明智集團的北京辦公室三月遭到中國警方搜索後，已經把香港辦公室的數名職員調離當地。

（中央社）兩名直接消息人士告訴《路透社》，美國盡職調查（due diligence）顧問公司美思明智集團的北京辦公室三月遭到中國警方搜索後，已經把香港辦公室的數名職員調離當地。

包括美思明智集團（Mintz Group）、美國管理顧問商貝恩策略顧問公司（Bain & Co）與中國顧問公司凱盛融英近期都遭到中國當局調查。因為北京準備在7月實施更嚴格的反間諜法，許多在中國從事業務的企業對於紅線在哪仍不清楚。

據報有企業將人力調離香港，凸顯出中國大陸的行動已經令一些在香港活動的公司有所顧忌。許多這類業者仍在研究北京2020年開始在香港實施的港區國安法。

消息人士表示，美思明智基於對中國警方調查的不確定性，過去幾個月採取暫時措施將一些香港職員調離，以確保他們的安全。約有6名人力被調離，包括盡職調查人員和香港辦公室主任。

根據一名掌握直接消息人士與另外4名聽取過美思明智職員簡報的消息人士說法，美思明智從事的盡職調查工作當中，涉及檢視企業供應鏈直到今年是否與中國新疆被指控「強迫勞動」有關。

《路透社》無法查明，中國警方是否因為美思明智的新疆有關工作而對其進行調查。不過，至少有另外兩位在中國營運的國際盡職調查公司高階主管告訴《路透社》，中國當局最近幾個月曾經明確警告他們，不要從事這類與新疆有關的工作。

一名與美思明智有業務往來的消息人士表示，數名美思明智的香港雇員已經調到新加坡，且在中國當局的調查結束前不計劃返港。

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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