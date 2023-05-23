從「焦慮主婦」到富察被捕，陸配入籍台灣一步之遙下的國安困境
我們想讓你知道的是
「這本身就是很矛盾的制度——中國是敵對地方，但你要求人家去那邊註銷；台灣政府不承認中國，但（註銷戶籍）又要中國協助才辦得到。」台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業對《BBC中文》說。
持中國籍、2009年起就長居台灣的「八旗文化」總編輯富察（本名李延賀）3月前往上海探親時被捕，大陸國台辦指他涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動。據悉他是為了處理戶籍問題而冒險到對岸，讓各界關注台灣的中國大陸配偶（陸配）謀求入籍台灣時面對的政策風險。
「最近的事情讓我有點震撼，對小粉紅來說當然沒影響，但像我這種自由派、批判中共政權的就會怕。」山東出生的台灣陸配王第（筆名）對《BBC中文》說。
王第今年44歲，自言上世紀九十年代初因六四事件「政治覺醒」，此後在大陸曾聲援維權活動，五年多前他與台籍太太結婚並依親移居台灣，明年初住滿六年就合資格入籍，但台灣法律要求必須回中國原居地註銷當地戶籍。近日傳出富察赴上海除籍時被捕，他深感憂慮。
「台灣人沒有意識到，這個入籍方式實際上是『送中條例』，幫著中共政權做長臂管轄、遠程操控，等於把我們這些真正愛台灣的中國人推向火坑。」
半年前，在大連出生的台灣知名陸配網紅「焦慮主婦Lia」，也因到中國註銷戶口疑被刁難，無法取得返台所需的「一次性出入通行證」而滯留數周。她連拍多條影片哭訴，引起廣泛關注，但12月中取得證件後再拍片澄清是誤會一場，指都怪自己「太心急」，並向大連市出入境管理局等公部門致歉及道謝。
另一陸配網紅作家、成都出身的「上官亂」（筆名，本名凌怡）當時曾公開聲援Lia，促請台灣陸委會和移民署檢視相關規定。她對《BBC中文》說：「就像你逃離了家暴的老公到庇護所，但離婚必須要回老公那邊簽文件，你當然會很害怕回去會不會又被打。」
「一中憲法」下的台灣入籍政策
1993年，台灣當局開放中國配偶赴台定居，台灣目前約有35萬陸配人士。據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸條例》）第17條，他們經團聚許可入境後申請「依親居留」，滿四年且每年合法居留逾183日者可申請「長期居留」，再滿二年後可申請「定居」，憑「定居證」可到戶政事務所辦理設籍及領取身份證。
但這距離成功設籍還有一步之遙，法例規定申請人須在三個月內繳附「喪失原籍證明之公證書」，否則台灣戶籍失效。這意味著，陸配要在限期內到中國原居地機關註銷戶籍。
「這本身就是很矛盾的制度——中國是敵對地方，但你要求人家去那邊註銷；台灣政府不承認中國，但（註銷戶籍）又要中國協助才辦得到。」台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業對《BBC中文》說。
他解釋，該制度是基於台灣的「一中憲法」，即憲法上兩岸同屬中華民國，只是分成「自由地區」與「大陸地區」。兩岸人民在法律上是「同一國的人」，因此身份不是用「國籍」區分，而是用「戶籍」去定義——在台灣有戶籍就是「台灣地區人民」，在中國有戶籍就是「大陸地區人民」，兩者只能二選一，以符合兩岸各自都規定的「單一戶籍制度」。
除籍風險
台灣法律並沒訂明當事人取得「喪失原籍證明之公證書」的方式，市面上有中介公司協助陸配代辦註銷戶籍手續，申請人也可以委託對岸親屬辦理。
但專門研究外配權益的台灣國立政治大學法律系教授廖元豪向《BBC中文》指出，中國每個地方省市的除籍行政流程不一樣，且執行時可能有政治因素。「如果你這個人我們登記有案，你曾經批評我們政府，你是台獨，有沒有可能就不給你辦？我們不知道。」
自稱「小粉紅」、今年28歲的陸配莉莉（化名）對《BBC中文》表示，圈內大部分人還是會親自赴中辦理，並順道探親，她認為只要是「良民、好公民」就不用擔心，指現在出事的人都是「異議份子」，那是政治問題，非政策問題。
「被刁難的只是少數吧，如果有事你自己要反思。就像Lia，她在台灣為了衝流量迎合綠營觀眾的口味、不停酸中國，我們都很討厭她。你想想她得罪了多少中國人，被舉報國安，回去才會被刁難。」
王第則表示，這種要顧慮有否「得罪政權」的心態，正是他擔心的原因。「如果你公開說了中共不高興的話，會被列入黑名單，他們可不會讓你委託辦除籍手續，你還是得親自回去，那就出事了。」
有「才女」之稱的陸配上官亂，曾在中國出版多本書籍，並高調參與維權運動，她直言回鄉除籍等同送死。「我以前就已經是黑名單上的人，經常被請喝茶，回去除籍肯定會有這個擔心。」
中國延伸的「長臂」
台灣陸委會回覆《BBC中文》查詢時指，政府從未要求當事人必須親自返中辦理，「倘個案有基於特殊因素或人身安全等考量，以至於不宜返陸辦理相關證件者，政府主管機關應會衡酌個案特殊狀況提供適切的諮詢與協助」。
被問到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前後的近四年來，共有多少個案獲豁免或特殊協助時，當局沒有正面答覆。
上官亂表示無奈，又指聽說專案的範圍很窄，「獲得豁免的可能是像當年的王丹吧，但我只是個普通的陸配，我有王丹的地位嗎？」
她認為富察事件對陸配群體而言是很大的警號，而且中國政府在疫情後明顯收緊了意識形態管控。「以前還比較寬鬆，像富察在疫情前回去也沒事，但白紙革命後維穩加倍了，兩岸關係也在去（2022）年裴洛西訪台後更緊張，現在回去越來越危險。」
台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘對《BBC中文》分析指，除了富察受查，台灣民族黨副主席楊智淵也在中國因被指涉嫌「分裂國家罪」遭到拘捕，加上北京被揭發在海外設立秘密警察站等一連串事件，可見中國政府在習近平第二任期末、第三任期初開始，明顯延伸長臂管轄，司法權變成治外法權。
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。