從「焦慮主婦」到富察被捕，陸配入籍台灣一步之遙下的國安困境

持中國籍、2009年起就長居台灣的「八旗文化」總編輯富察（本名李延賀）3月前往上海探親時被捕，大陸國台辦指他涉嫌從事煽動分裂國家犯罪活動。據悉他是為了處理戶籍問題而冒險到對岸，讓各界關注台灣的中國大陸配偶（陸配）謀求入籍台灣時面對的政策風險。

「最近的事情讓我有點震撼，對小粉紅來說當然沒影響，但像我這種自由派、批判中共政權的就會怕。」山東出生的台灣陸配王第（筆名）對《BBC中文》說。

王第今年44歲，自言上世紀九十年代初因六四事件「政治覺醒」，此後在大陸曾聲援維權活動，五年多前他與台籍太太結婚並依親移居台灣，明年初住滿六年就合資格入籍，但台灣法律要求必須回中國原居地註銷當地戶籍。近日傳出富察赴上海除籍時被捕，他深感憂慮。

「台灣人沒有意識到，這個入籍方式實際上是『送中條例』，幫著中共政權做長臂管轄、遠程操控，等於把我們這些真正愛台灣的中國人推向火坑。」

半年前，在大連出生的台灣知名陸配網紅「焦慮主婦Lia」，也因到中國註銷戶口疑被刁難，無法取得返台所需的「一次性出入通行證」而滯留數周。她連拍多條影片哭訴，引起廣泛關注，但12月中取得證件後再拍片澄清是誤會一場，指都怪自己「太心急」，並向大連市出入境管理局等公部門致歉及道謝。

另一陸配網紅作家、成都出身的「上官亂」（筆名，本名凌怡）當時曾公開聲援Lia，促請台灣陸委會和移民署檢視相關規定。她對《BBC中文》說：「就像你逃離了家暴的老公到庇護所，但離婚必須要回老公那邊簽文件，你當然會很害怕回去會不會又被打。」

「一中憲法」下的台灣入籍政策

Photo Credit: Getty Images / BBC News 台灣的「一中憲法」稱兩岸同屬中華民國，只是分成「自由地區」與「大陸地區」。中國政府則將台灣視為其主權下的一個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分。圖為中國平潭一名遊客拍照。

1993年，台灣當局開放中國配偶赴台定居，台灣目前約有35萬陸配人士。據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（簡稱《兩岸條例》）第17條，他們經團聚許可入境後申請「依親居留」，滿四年且每年合法居留逾183日者可申請「長期居留」，再滿二年後可申請「定居」，憑「定居證」可到戶政事務所辦理設籍及領取身份證。

但這距離成功設籍還有一步之遙，法例規定申請人須在三個月內繳附「喪失原籍證明之公證書」，否則台灣戶籍失效。這意味著，陸配要在限期內到中國原居地機關註銷戶籍。

「這本身就是很矛盾的制度——中國是敵對地方，但你要求人家去那邊註銷；台灣政府不承認中國，但（註銷戶籍）又要中國協助才辦得到。」台灣國立政治大學公共行政學系教授蘇偉業對《BBC中文》說。

他解釋，該制度是基於台灣的「一中憲法」，即憲法上兩岸同屬中華民國，只是分成「自由地區」與「大陸地區」。兩岸人民在法律上是「同一國的人」，因此身份不是用「國籍」區分，而是用「戶籍」去定義——在台灣有戶籍就是「台灣地區人民」，在中國有戶籍就是「大陸地區人民」，兩者只能二選一，以符合兩岸各自都規定的「單一戶籍制度」。

除籍風險

台灣法律並沒訂明當事人取得「喪失原籍證明之公證書」的方式，市面上有中介公司協助陸配代辦註銷戶籍手續，申請人也可以委託對岸親屬辦理。

但專門研究外配權益的台灣國立政治大學法律系教授廖元豪向《BBC中文》指出，中國每個地方省市的除籍行政流程不一樣，且執行時可能有政治因素。「如果你這個人我們登記有案，你曾經批評我們政府，你是台獨，有沒有可能就不給你辦？我們不知道。」

自稱「小粉紅」、今年28歲的陸配莉莉（化名）對《BBC中文》表示，圈內大部分人還是會親自赴中辦理，並順道探親，她認為只要是「良民、好公民」就不用擔心，指現在出事的人都是「異議份子」，那是政治問題，非政策問題。

「被刁難的只是少數吧，如果有事你自己要反思。就像Lia，她在台灣為了衝流量迎合綠營觀眾的口味、不停酸中國，我們都很討厭她。你想想她得罪了多少中國人，被舉報國安，回去才會被刁難。」

王第則表示，這種要顧慮有否「得罪政權」的心態，正是他擔心的原因。「如果你公開說了中共不高興的話，會被列入黑名單，他們可不會讓你委託辦除籍手續，你還是得親自回去，那就出事了。」

有「才女」之稱的陸配上官亂，曾在中國出版多本書籍，並高調參與維權運動，她直言回鄉除籍等同送死。「我以前就已經是黑名單上的人，經常被請喝茶，回去除籍肯定會有這個擔心。」

中國延伸的「長臂」

台灣陸委會回覆《BBC中文》查詢時指，政府從未要求當事人必須親自返中辦理，「倘個案有基於特殊因素或人身安全等考量，以至於不宜返陸辦理相關證件者，政府主管機關應會衡酌個案特殊狀況提供適切的諮詢與協助」。

被問到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前後的近四年來，共有多少個案獲豁免或特殊協助時，當局沒有正面答覆。

上官亂表示無奈，又指聽說專案的範圍很窄，「獲得豁免的可能是像當年的王丹吧，但我只是個普通的陸配，我有王丹的地位嗎？」

她認為富察事件對陸配群體而言是很大的警號，而且中國政府在疫情後明顯收緊了意識形態管控。「以前還比較寬鬆，像富察在疫情前回去也沒事，但白紙革命後維穩加倍了，兩岸關係也在去（2022）年裴洛西訪台後更緊張，現在回去越來越危險。」

台灣中央研究院社會學研究所研究員林宗弘對《BBC中文》分析指，除了富察受查，台灣民族黨副主席楊智淵也在中國因被指涉嫌「分裂國家罪」遭到拘捕，加上北京被揭發在海外設立秘密警察站等一連串事件，可見中國政府在習近平第二任期末、第三任期初開始，明顯延伸長臂管轄，司法權變成治外法權。