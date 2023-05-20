2023/05/20,
印太

G7發表「廣島願景」聯合文件，關注中國核武透明度與台海和平；澤倫斯基將親自出席會議，預計和拜登會談

G7發表「廣島願景」聯合文件，關注中國核武透明度與台海和平；澤倫斯基將親自出席會議，預計和拜登會談
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我們想讓你知道的是

G7峰會首日公布聯合文件「廣島願景」，內容指出，中國發展核武缺乏透明性，要求中國應公布核戰力資料，並強調反對偽裝成民生用、實質是軍事用途，可大量生產用於製造核武的鈽元素。這是劍指正在研發的快中子增殖反應爐的中國。

（中央社）七大工業國集團（G7）領袖高峰會在廣島舉行，昨（19）日晚間討論裁減核武的議題後發表單項的聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是一項憂慮。會中也探討台灣議題。

G7峰會19日起至21日在廣島舉行，昨晚在廣島縣廿日市市的宮島舉行工作餐會，討論核武裁減議題，並公布聯合文件「廣島願景」。

內容指出，中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區的穩定而言是憂慮，要求中國應公布核戰力資料。

廣島願景指出，反對偽裝成民生用、實質是軍事用途，可大量生產用於製造核武的鈽元素。這是劍指正在研發的快中子增殖反應爐（fast breeder reactor）的中國。

俄羅斯持續侵略烏克蘭並恫嚇說不排除動用核武。廣島願景強調，絕對不容許進行核武的恫嚇或使用核武。G7也要求北韓要克制核武實驗及彈道飛彈的試射。

G7同意在不損及安全的情況下實現無核世界，並提出抑制核武及核武裁減雙管齊下的方向性。G7對於岸田倡議裁減核武等的「廣島行動計畫」表示歡迎。

G7討論印太局勢，談台海、中國和平

G7領袖也就印度太平洋的局勢進行討論，確認了台灣海峽和平穩定的重要性。並一致同意要將共同的憂慮直接傳達給中國知道，並要求中國做出負責任的行動。

G7領袖同意在國際性的課題上要與中國合作，認為透過對話建立具建設性、安定性的關係很重要。

G7領袖昨天上午由身為主席的日本首相岸田文雄在位於廣島市的和平紀念公園迎接成員國領袖等，以此揭開峰會序幕。之後，G7領袖參訪和平紀念資料館（原爆資料館），並在館內與85歲的被爆者（受原子彈轟炸的倖存者）小倉桂子對話，也到原爆罹難者慰靈碑前獻花、拍照。

昨天下午G7領袖在廣島市宇品島格蘭王子大飯店討論全球經濟、烏克蘭局勢的議題，傍晚移師宮島。20日在峰會的主會場、宇品島的格蘭王子大飯店進行討論。

澤倫斯基出發參與G7會議，預計和拜登會談

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今（20）日凌晨從沙烏地阿拉伯的機場，搭乘法國政府的專機啟程前往日本，預定下午抵達廣島。七大工業國集團領袖高峰會正在廣島舉行。

日本放送協會（NHK）根據外交相關人士的話報導，澤倫斯基在出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，今天凌晨從沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）機場搭乘法國政府專機啟程，預定下午抵達日本廣島機場。

七大工業國集團領袖高峰會19至21日在廣島舉辦，這將是去（2022）年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來澤倫斯基首度造訪亞洲。他抵達廣島後，可能接受安排與日本首相岸田文雄舉行個別會談。此外，他也預定出席21日G7峰會有關烏克蘭局勢的討論。

烏國總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）接受媒體的電話專訪時表示，澤倫斯基將出席廣島峰會，也預定與美國總統拜登舉行會談。

葉爾馬克說，除了烏克蘭期盼美國提供F-16戰機的議題外，兩人之間有很多問題希望詳談。

葉爾馬克隨同澤倫斯基訪沙烏地阿拉伯，一般認為他應該會隨同澤倫斯基一起訪日。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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