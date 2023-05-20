G7發表「廣島願景」聯合文件，關注中國核武透明度與台海和平；澤倫斯基將親自出席會議，預計和拜登會談
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G7峰會首日公布聯合文件「廣島願景」，內容指出，中國發展核武缺乏透明性，要求中國應公布核戰力資料，並強調反對偽裝成民生用、實質是軍事用途，可大量生產用於製造核武的鈽元素。這是劍指正在研發的快中子增殖反應爐的中國。
（中央社）七大工業國集團（G7）領袖高峰會在廣島舉行，昨（19）日晚間討論裁減核武的議題後發表單項的聯合文件「廣島願景」，內容指中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區而言是一項憂慮。會中也探討台灣議題。
G7峰會19日起至21日在廣島舉行，昨晚在廣島縣廿日市市的宮島舉行工作餐會，討論核武裁減議題，並公布聯合文件「廣島願景」。
內容指出，中國發展核武缺乏透明性，對世界及地區的穩定而言是憂慮，要求中國應公布核戰力資料。
廣島願景指出，反對偽裝成民生用、實質是軍事用途，可大量生產用於製造核武的鈽元素。這是劍指正在研發的快中子增殖反應爐（fast breeder reactor）的中國。
俄羅斯持續侵略烏克蘭並恫嚇說不排除動用核武。廣島願景強調，絕對不容許進行核武的恫嚇或使用核武。G7也要求北韓要克制核武實驗及彈道飛彈的試射。
G7同意在不損及安全的情況下實現無核世界，並提出抑制核武及核武裁減雙管齊下的方向性。G7對於岸田倡議裁減核武等的「廣島行動計畫」表示歡迎。
G7討論印太局勢，談台海、中國和平
G7領袖也就印度太平洋的局勢進行討論，確認了台灣海峽和平穩定的重要性。並一致同意要將共同的憂慮直接傳達給中國知道，並要求中國做出負責任的行動。
G7領袖同意在國際性的課題上要與中國合作，認為透過對話建立具建設性、安定性的關係很重要。
G7領袖昨天上午由身為主席的日本首相岸田文雄在位於廣島市的和平紀念公園迎接成員國領袖等，以此揭開峰會序幕。之後，G7領袖參訪和平紀念資料館（原爆資料館），並在館內與85歲的被爆者（受原子彈轟炸的倖存者）小倉桂子對話，也到原爆罹難者慰靈碑前獻花、拍照。
昨天下午G7領袖在廣島市宇品島格蘭王子大飯店討論全球經濟、烏克蘭局勢的議題，傍晚移師宮島。20日在峰會的主會場、宇品島的格蘭王子大飯店進行討論。
澤倫斯基出發參與G7會議，預計和拜登會談
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今（20）日凌晨從沙烏地阿拉伯的機場，搭乘法國政府的專機啟程前往日本，預定下午抵達廣島。七大工業國集團領袖高峰會正在廣島舉行。
日本放送協會（NHK）根據外交相關人士的話報導，澤倫斯基在出席阿拉伯聯盟（Arab League）峰會後，今天凌晨從沙烏地阿拉伯的吉達（Jeddah）機場搭乘法國政府專機啟程，預定下午抵達日本廣島機場。
七大工業國集團領袖高峰會19至21日在廣島舉辦，這將是去（2022）年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來澤倫斯基首度造訪亞洲。他抵達廣島後，可能接受安排與日本首相岸田文雄舉行個別會談。此外，他也預定出席21日G7峰會有關烏克蘭局勢的討論。
烏國總統辦公廳主任葉爾馬克（Andriy Yermak）接受媒體的電話專訪時表示，澤倫斯基將出席廣島峰會，也預定與美國總統拜登舉行會談。
葉爾馬克說，除了烏克蘭期盼美國提供F-16戰機的議題外，兩人之間有很多問題希望詳談。
葉爾馬克隨同澤倫斯基訪沙烏地阿拉伯，一般認為他應該會隨同澤倫斯基一起訪日。
新聞來源
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。