國中會考登場：首日447人快篩陽性，社會科重視圖表轉譯、文字量稍多

今（20）日為112年國中教育會考首日，第一個考科社會科剛結束，共有1.21％學生缺考。本次試題圖表題接近50％、文字量較以前稍多，但國中老師還是認為，只要掌握學科核心概念，學生就能在時間內完成考題。

本次國中教育會考是疫情後首次考試，教育部長潘文忠指出，總共有19.8萬名考生，確診考生可以在備用試場應考，也開放家長進行陪考。闈外辦公室主任委員、高雄市新莊高中校長陳良傑表示，本次統計缺考人數共2400人、1.21％，其中447人快篩陽性，分布在163間試場，之前就已經有330位同學申請備用試場，今天再加上117位。

試題考驗核心概念、圖表轉譯

新北市中平國中地理老師賈生玲說明，本次試題測驗重點是重要、核心的知識概念與能力，學生無論使用哪個版本的教科書，只要能掌握學科核心概念，具備社會科基礎閱讀理解能力，並能轉譯、分析圖表資料，以及靈活運用所學概念，都可作答。

賈生玲表示，社會科試題內容編排方式由淺到深，符合難易適中的原則，得以評量學生不同層次能力的學習成果，學生能將學科知識連結到日常生活。部分試題強調跨科整合、跨領域的資料解讀，也符合108課綱強調的素養命題情境鋪陳。

社會科試題合計54題，本次圖表題接近50％，賈生玲對此指出，圖表轉譯是社會科重視的能力。高雄市明義國中歷史老師陳莉婷提及，第39題以明清時期中國江南地區的重要產業蠶絲業為素材，學生須判斷1830年代時生絲出口情況的長條圖最可能為何。

陳莉婷認為，這份考卷的文字量比以前多一點，所需的文字閱讀能力非常重要，素養題需要情境鋪陳，無可避免會有比較多文字量，但仍可以在時間內完成。

另外，社會科試題取材更加生活化，高雄市路竹高中公民與社會老師師秀玲指出，第35題以飢餓行銷為例，評量學生能否判斷此種行銷手法對消費市場的影響為何。另外，許多試題取材與時事新聞連結，師秀玲提到考生應對第9題特別有感，因為該題以COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情時疫苗接種對象為例，提到民間團體呼籲政府應將逾期停留的外國人納入疫苗施打對象，評量學生能否判別民間團體的呼籲隱含何種觀點。

賈生玲提及，取材跨地理、歷史、公民與社會，可以評量學生整合學習內容及具備多元社會科知識的能力，像是第37題以台灣少子化危機為例，學生須結合地理、公民與社會的學科基本知識才能作答。

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核稿編輯：羅元祺