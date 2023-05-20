2023土耳其大選：在野陣營爭取關鍵少數，喊「送回難民」搶攻民族主義選票

（中央社）土耳其在野總統候選人基里達歐魯得票率未如民調，落後拚連任的總統艾爾多安（Tayyip Erdogan），為了備戰第二輪決選，形象如爺爺的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）一甩選戰佛性打法，開轟難民搶攻民族主義票：「我一上台，就會把他們送回」。

土耳其總統及國會大選14日舉行，世俗派在野候選人基里達歐魯獲得44.96％的選票，強人總統艾爾多安則有49.4％的支持。兩人得票都未過半，土耳其建國百年大選將於5月28日進入第二輪決選。

知名度相對低的「第三勢力」歐根（Sinan Oğan）主打極端民族主義，政見包括驅離敘利亞人。他以高於預測的5.2％選票，人氣迅速爬升成為土耳其網路熱搜的對象，基里達歐魯及艾爾多安的人馬也積極展開交涉。

基里達歐魯打民族主義牌，稱「把難民送回」

隨著第二輪決選進入倒數衝刺階段，基里達歐魯17日於推特發布影片呼籲「熱愛國家的人出來投票」。他說，艾爾多安沒有保護土耳其的邊界及榮譽。「我在這裡宣布：我一上台，將把所有難民送回。」

基里達歐魯也對外來人口數示警，移民人數可能會再激增，將衝擊已經有8500萬人口的土耳其。基里達歐魯這番言論有別於過去的溫和路線，或許有望吸引歐根的民族主義選民。

他還開砲抨擊艾爾多安與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切，質疑政府「被俄羅斯控制」，並批艾爾多安統治下低落的女權，表示他「不會將我們的家園留給將女性視為物品的人」。

歐根本週告訴《路透社》，如果基里達歐魯同意不向親庫德政黨做出讓步，他將支持基里達歐魯。然而，基里達歐魯在庫德族占多數的城市中大有斬獲，如果他與庫德族劃清界線，將對選情非常不利。

許多分析認為，誰掌握反難民情緒，就有機會於第二輪總統決選勝出。

近400萬於土耳其居住的敘利亞人，近年來成為跨政治光譜的仇外言論目標。根據官方數據，土耳其政府於2022年逮捕約28.5萬名非正規移民，今年截至5月11日又逮捕近5萬名非正規移民。

專家：在野陣營給人分崩離析形象

在野陣營屢次遭艾爾多安人馬抨擊與恐怖組織走得太近。民調公司MAK主席庫拉（Mehmet Ali Kulat）對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，對於許多選民來說，在野陣營於「恐怖主義」議題上似乎立場不夠強硬。「政府拋這個問題給選民：你失去一些財富和資源，但你也想失去國家嗎？」

他分析，受地震影響的11省中，多數選民也支持現任總統，因為他們認為艾爾多安是最適合重建遭毀城市的領導人。

土耳其民調專家森佳爾（Ozer Sencar）指出，由於內部糾紛，在野陣營給人一種分崩離析的形象。「他們損害了自己的聲譽」。

土耳其新聞網站PolitikYol專欄作家登薩（Arda Tunca）也不看好在野陣營能逆轉勝，他19日告訴美國財經媒體《CNBC》，艾爾多安的正義與發展黨（AK Party）於14日國會選舉中拿下多數。艾爾多安的優勢在於能說服選民，在野領導人如果當家，將成為跛腳總統。

儘管如此，愛荷華州路德學院政治學助理教授塞爾柱克（Orcun Selcuk）推文表示，基里達歐魯獲得44.9％的選票，是有史以來所有在野候選人的最佳紀錄。「在野陣營明顯沒有達到預期，但說在野陣營協調失敗是誤判。（他們）有重大的收穫，但還不夠。」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺