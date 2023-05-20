2023土耳其大選：在野陣營爭取關鍵少數，喊「送回難民」搶攻民族主義選票
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知名度相對低的「第三勢力」歐根（Sinan Oğan）主打極端民族主義，政見包括驅離敘利亞人。他以高於預測的5.2％選票，人氣迅速爬升成為土耳其網路熱搜的對象，基里達歐魯及艾爾多安的人馬也積極展開交涉，基里達歐魯欲吸引民族主義支持者、呼籲「熱愛國家的人出來投票」，「我在這裡宣布：我一上台，將把所有難民送回。」
（中央社）土耳其在野總統候選人基里達歐魯得票率未如民調，落後拚連任的總統艾爾多安（Tayyip Erdogan），為了備戰第二輪決選，形象如爺爺的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）一甩選戰佛性打法，開轟難民搶攻民族主義票：「我一上台，就會把他們送回」。
土耳其總統及國會大選14日舉行，世俗派在野候選人基里達歐魯獲得44.96％的選票，強人總統艾爾多安則有49.4％的支持。兩人得票都未過半，土耳其建國百年大選將於5月28日進入第二輪決選。
知名度相對低的「第三勢力」歐根（Sinan Oğan）主打極端民族主義，政見包括驅離敘利亞人。他以高於預測的5.2％選票，人氣迅速爬升成為土耳其網路熱搜的對象，基里達歐魯及艾爾多安的人馬也積極展開交涉。
基里達歐魯打民族主義牌，稱「把難民送回」
隨著第二輪決選進入倒數衝刺階段，基里達歐魯17日於推特發布影片呼籲「熱愛國家的人出來投票」。他說，艾爾多安沒有保護土耳其的邊界及榮譽。「我在這裡宣布：我一上台，將把所有難民送回。」
基里達歐魯也對外來人口數示警，移民人數可能會再激增，將衝擊已經有8500萬人口的土耳其。基里達歐魯這番言論有別於過去的溫和路線，或許有望吸引歐根的民族主義選民。
他還開砲抨擊艾爾多安與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）關係密切，質疑政府「被俄羅斯控制」，並批艾爾多安統治下低落的女權，表示他「不會將我們的家園留給將女性視為物品的人」。
歐根本週告訴《路透社》，如果基里達歐魯同意不向親庫德政黨做出讓步，他將支持基里達歐魯。然而，基里達歐魯在庫德族占多數的城市中大有斬獲，如果他與庫德族劃清界線，將對選情非常不利。
許多分析認為，誰掌握反難民情緒，就有機會於第二輪總統決選勝出。
近400萬於土耳其居住的敘利亞人，近年來成為跨政治光譜的仇外言論目標。根據官方數據，土耳其政府於2022年逮捕約28.5萬名非正規移民，今年截至5月11日又逮捕近5萬名非正規移民。
專家：在野陣營給人分崩離析形象
在野陣營屢次遭艾爾多安人馬抨擊與恐怖組織走得太近。民調公司MAK主席庫拉（Mehmet Ali Kulat）對《半島電視台》（Al Jazeera）表示，對於許多選民來說，在野陣營於「恐怖主義」議題上似乎立場不夠強硬。「政府拋這個問題給選民：你失去一些財富和資源，但你也想失去國家嗎？」
他分析，受地震影響的11省中，多數選民也支持現任總統，因為他們認為艾爾多安是最適合重建遭毀城市的領導人。
土耳其民調專家森佳爾（Ozer Sencar）指出，由於內部糾紛，在野陣營給人一種分崩離析的形象。「他們損害了自己的聲譽」。
土耳其新聞網站PolitikYol專欄作家登薩（Arda Tunca）也不看好在野陣營能逆轉勝，他19日告訴美國財經媒體《CNBC》，艾爾多安的正義與發展黨（AK Party）於14日國會選舉中拿下多數。艾爾多安的優勢在於能說服選民，在野領導人如果當家，將成為跛腳總統。
儘管如此，愛荷華州路德學院政治學助理教授塞爾柱克（Orcun Selcuk）推文表示，基里達歐魯獲得44.9％的選票，是有史以來所有在野候選人的最佳紀錄。「在野陣營明顯沒有達到預期，但說在野陣營協調失敗是誤判。（他們）有重大的收穫，但還不夠。」
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
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鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會