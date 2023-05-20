【2023坎城影展】《The Zone of Interest》影評：影像魔術師高度原創性火力展現，擴充二戰電影美學的可能性

不知道這樣說會不會太早，但在法國時間19號，於坎城影展主競賽單元看完強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）的新片《The Zone of Interest》，在我心中，本屆坎城影展的最佳導演已經出爐了。

《The Zone of Interest》開場的數分鐘黑幕，就已經讓我想起立鼓掌，而開場僅不過就是黑幕，只有聲音，在完全漆黑的電影院中，我在想，強納森葛雷瑟的這部片子，進入主軸的敘事之後，到底還能有多酷，多炫呢？

Photo Credit: GettyImages 《The Zone of Interest》劇組團隊出席坎城影展世界首映

然後隨著故事往下，這名形式主義的大師，幾乎沒讓我失望，硬要對標近年的作品，我會說觀影體感，讓我想到朴贊郁的《分手的決心》。

當然，《The Zone of Interest》和《分手的決心》，無論是文本或是技巧，都是兩部完全不同的電影，但我會這樣說，是因為兩部電影，都讓我在這一年當中，確確實實看見了作者導演幾近完美的樣貌。

《The Zone of Interest》展現了強納森葛雷瑟的瘋狂彈藥武器庫，這部電影是視覺美學的高度火力展現，與《分手的決心》一樣，觀影過程我一直在想，到底還有多少天才的調度，到底還有多少不可思議的鏡頭設計，到底還有多少意料之外的影像玩法。

然後，強納森葛雷瑟繼續創造，接著破壞，然後顛覆，他是躲藏在影像背後的天才魔術師，對影像的操弄、擺放大膽而寫意，這是一部不凡的二戰電影。

《The Zone of Interest》的故事主題一點都不新，聚焦在二戰期間，於奧斯維辛集中營指揮官一家的日常，或許全世界的故事早已被說爛，沒有什麼原創性「故事」。但與「故事」不同，電影的「形式美學」還能繼續往下推進，如果人們一直渴求一部高度原創性的「電影」，《The Zone of Interest》就是了，強納森葛雷瑟就是這樣的導演。

強納森葛雷瑟並不直接描寫大屠殺，而是將視角鎖在奧斯維辛集中營指揮官的家庭生活，並同時疏離、分化這個空間，它是集中營周圍的場域——「The Zone of Interest」。

強納森葛雷瑟描寫納粹的淡麗田園生活，是平靜、穩定、富有顏色的「區域」，「純白色」的集中營指揮官，其一家的田園生活充斥「鮮豔之花」。

而在在這個區域內，強納森葛雷瑟的攝影機散佈於各個角落，遙遠且窺探了納粹日常，在溫室之內，「奧斯維辛女王」甚至油然誕生。但此地就是太過明亮、寧靜，明亮到得以看見遠邊的煙硝烽火，寧靜到能夠聽見遠邊的隱隱槍聲。

然後觀眾會開始意識，這道牆內的人們，雖然與被屠殺的人們有效隔開，但在區域的另一邊，是不平靜、是不穩定，是「黑白負片」的樣貌——而在深焦攝影之中，那裡都是恐懼。

這種被納粹指揮官營造而出的假性烏托邦，在影像之中的許多時刻，遭致點醒。於是，《The Zone of Interest》在這種精準中產生了妖異與鬼魅氣息，雖然全片並未出現屠殺的暴力場面，但暴力實則無處不在，而這是用影像語言堆砌而出的恐怖。

直至片尾，當觀眾從二戰歷史框架，反身看見了當代清潔女工進入葬場空間時，這種若有似無，怡然自得的不經意，與片中數雙無名鞋子一樣，是無法抹去的二戰屠殺。終於，強納森葛雷瑟藏到最後一刻，讓暴力具象化了，在鞋子以及火葬空間中現形了。

強納森葛雷瑟在精準且冷冽的影像語言之中，反倒直抵屠殺恐怖，漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）「平庸的邪惡」的政治被重新推到了風尖浪頭，而書寫至此，「精準」、「冷冽」、「暴力」、「階級」，是不是也讓人想到了麥可漢內克（Michael Haneke）。

倘若二戰電影是一種典型、古老的類型電影，那麼強納森葛雷瑟描展示了這種題材，還能如何擴充影像美學的可能性，我認為，《The Zone of Interest》能在二戰電影多而廣的洪流系譜中，佔據一個獨屬位置。

2009年，麥可漢內克獨樹一幟的納粹電影《白色緞帶》摘下了最坎城高榮譽金棕櫚，2023年，強納森葛雷瑟的《The Zone of Interest》呢？

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航