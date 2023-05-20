【2023坎城影展】《The Zone of Interest》影評：影像魔術師高度原創性火力展現，擴充二戰電影美學的可能性
我們想讓你知道的是
倘若二戰電影是一種典型、古老的類型電影，那麼強納森葛雷瑟今年在坎城影展，展示了這種題材，還能如何擴充影像美學的可能性，我認為，他的新片《The Zone of Interest》能在二戰電影多而廣的洪流系譜中，佔據一個獨屬位置。
不知道這樣說會不會太早，但在法國時間19號，於坎城影展主競賽單元看完強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）的新片《The Zone of Interest》，在我心中，本屆坎城影展的最佳導演已經出爐了。
《The Zone of Interest》開場的數分鐘黑幕，就已經讓我想起立鼓掌，而開場僅不過就是黑幕，只有聲音，在完全漆黑的電影院中，我在想，強納森葛雷瑟的這部片子，進入主軸的敘事之後，到底還能有多酷，多炫呢？
然後隨著故事往下，這名形式主義的大師，幾乎沒讓我失望，硬要對標近年的作品，我會說觀影體感，讓我想到朴贊郁的《分手的決心》。
當然，《The Zone of Interest》和《分手的決心》，無論是文本或是技巧，都是兩部完全不同的電影，但我會這樣說，是因為兩部電影，都讓我在這一年當中，確確實實看見了作者導演幾近完美的樣貌。
《The Zone of Interest》展現了強納森葛雷瑟的瘋狂彈藥武器庫，這部電影是視覺美學的高度火力展現，與《分手的決心》一樣，觀影過程我一直在想，到底還有多少天才的調度，到底還有多少不可思議的鏡頭設計，到底還有多少意料之外的影像玩法。
然後，強納森葛雷瑟繼續創造，接著破壞，然後顛覆，他是躲藏在影像背後的天才魔術師，對影像的操弄、擺放大膽而寫意，這是一部不凡的二戰電影。
《The Zone of Interest》的故事主題一點都不新，聚焦在二戰期間，於奧斯維辛集中營指揮官一家的日常，或許全世界的故事早已被說爛，沒有什麼原創性「故事」。但與「故事」不同，電影的「形式美學」還能繼續往下推進，如果人們一直渴求一部高度原創性的「電影」，《The Zone of Interest》就是了，強納森葛雷瑟就是這樣的導演。
強納森葛雷瑟並不直接描寫大屠殺，而是將視角鎖在奧斯維辛集中營指揮官的家庭生活，並同時疏離、分化這個空間，它是集中營周圍的場域——「The Zone of Interest」。
強納森葛雷瑟描寫納粹的淡麗田園生活，是平靜、穩定、富有顏色的「區域」，「純白色」的集中營指揮官，其一家的田園生活充斥「鮮豔之花」。
而在在這個區域內，強納森葛雷瑟的攝影機散佈於各個角落，遙遠且窺探了納粹日常，在溫室之內，「奧斯維辛女王」甚至油然誕生。但此地就是太過明亮、寧靜，明亮到得以看見遠邊的煙硝烽火，寧靜到能夠聽見遠邊的隱隱槍聲。
然後觀眾會開始意識，這道牆內的人們，雖然與被屠殺的人們有效隔開，但在區域的另一邊，是不平靜、是不穩定，是「黑白負片」的樣貌——而在深焦攝影之中，那裡都是恐懼。
這種被納粹指揮官營造而出的假性烏托邦，在影像之中的許多時刻，遭致點醒。於是，《The Zone of Interest》在這種精準中產生了妖異與鬼魅氣息，雖然全片並未出現屠殺的暴力場面，但暴力實則無處不在，而這是用影像語言堆砌而出的恐怖。
直至片尾，當觀眾從二戰歷史框架，反身看見了當代清潔女工進入葬場空間時，這種若有似無，怡然自得的不經意，與片中數雙無名鞋子一樣，是無法抹去的二戰屠殺。終於，強納森葛雷瑟藏到最後一刻，讓暴力具象化了，在鞋子以及火葬空間中現形了。
強納森葛雷瑟在精準且冷冽的影像語言之中，反倒直抵屠殺恐怖，漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）「平庸的邪惡」的政治被重新推到了風尖浪頭，而書寫至此，「精準」、「冷冽」、「暴力」、「階級」，是不是也讓人想到了麥可漢內克（Michael Haneke）。
倘若二戰電影是一種典型、古老的類型電影，那麼強納森葛雷瑟描展示了這種題材，還能如何擴充影像美學的可能性，我認為，《The Zone of Interest》能在二戰電影多而廣的洪流系譜中，佔據一個獨屬位置。
2009年，麥可漢內克獨樹一幟的納粹電影《白色緞帶》摘下了最坎城高榮譽金棕櫚，2023年，強納森葛雷瑟的《The Zone of Interest》呢？
延伸閱讀
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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南投縣13鄉鎮農特產品──南南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「南南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「南南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－名間鄉
名間鄉位於南投縣西側，濁水溪北岸，處八卦山台地處，其台地地勢平坦，村落遍佈，且有台3及台16兩線省道於此交會，農業、交通發達。名間鄉平原區引濁水溪灌溉，土壤肥沃，生產的濁水米，粒粒飽滿甘甜，日據時代即是重要外銷商品；本鄉栽植於泉水之水蕹菜，鮮脆爽口、富纖維素，為島內少數特有蔬菜；松柏長青茶風行國內外，產值達10億元以上，台地植茶面積超過90%，為國內茶葉主要產區。極目望去，一望無際皆為青翠茶園。
名間鄉農特產品：濁水米、鳳梨、通天草、生薑、水蕹菜山藥、茶葉
南投農業特色－集集鎮
集集鎮位於南投縣中部，濁水溪北岸，為南投縣最小的鄉鎮。其腹地狹小且多山，但古蹟，與在地美食甚多且頗受好評，人文藝術濃厚。近年推動綠色隧道與鐵道觀光活動有成，集集小鎮已成為國內知名的新興旅遊勝地。因集集腹地小，溪岸平原面積有限，主要農作為廿世紀番石榴及榮獲國產水果品牌認證的「紫水晶」巨峰葡萄。另外，山坡丘陵所產的香蕉，因氣候地質事宜，其香蕉香氣芬芳，口味甘甜可口，為知名山蕉；而紅龍果和糯米荔枝核小肉甜為近年新興水果，甜度高、品質佳，數量有限，深受消費者喜愛。集集鎮知名花卉為向日葵，大而豔麗頗受歡迎。
集集鎮農特產品：糯米荔枝、廿世紀番石榴、山蕉、巨峰葡萄、紅龍果、向日葵
南投農業特色－竹山鎮
竹山鎮位於南投縣南端，靠近雲嘉地區，境內有濁水溪和清水溪環繞。為海拔1,600公尺以下山地丘陵地，其山林佔全部面積之80%，因氣溫、雨量適中及少強風，適宜竹類生長，以盛產竹子而得名。本縣竹筍產量屬全國第五位。農產品主要為竹類產品為主，農產主要仍以竹類產品居最大宗，鮮筍類以冬筍、桂竹筍暢銷全島，各種筍類加工製品，更為多樣，為全國筍類最大供應產區；相關的竹製藝品，在居多藝術家投入和學校產學合作下，竹藝品除了美感外，更增加現在科技的應用，例如LED竹檯燈、竹製涼蓆、電動竹扇……等。
竹山鎮農特產品：冬筍、春筍、桂竹筍、麻竹筍、綠竹筍、筍乾、桶筍、筍絲、筍茸、醬筍、竹山紅番薯、破布子、烏龍、金萱、翠玉茶葉、番茄、巨峰葡萄
南投農業特色－鹿谷鄉
鹿谷鄉位於南投縣西南方，海拔約800公尺上下，為氣候濕潤丘陵地形，年均溫25℃，雨量充沛。終年雲霧籠罩，加上土壤富有機質，所以適合茶樹生產，當地盛產「凍頂烏龍茶」已是台灣最知名的茶種。鹿谷鄉70%居民以茶葉生產為業，為全島唯一依靠單一生產作物為經濟來源之鄉鎮，經多年推廣改良，品質穩定，茶葉因地處高地，產值通常較平地茶葉為高，且因價格穩定，居民享有極高生活水準；除此之外，除茶葉外，竹筍、山芹菜及鱒魚養殖也是本鄉特產。
鹿谷鄉農特產品：凍頂烏龍茶、竹筍、山芹菜、良質米、明日葉、鱒魚、茶梅
南投農業特色－水里鄉
水里鄉位於南投縣中部，濁水溪上游，係本縣進入山區之隘口。水里鄉境內有陳有蘭溪、水里溪及濁水溪，溪流河谷交錯，周圍高山圍繞，氣候溫和；集集線鐵路終站車埕位於鄉境，水里也為新中橫公路之起點。水里鄉主要農作物為高山茶和青梅，茶園約在海拔1,000公尺左右，屬玉山茶區，茶色清澈，入口回甘，深獲茶友喜愛；境內青梅，鮮脆多汁，品質優良，為外銷日本之主力，近年發展多樣口味梅製品，以「天山梅」打響名號；而新中橫沿線所產「黑紫玉」巨峰葡萄榮獲國產水果品牌認證，冬季品質尤佳。
水里鄉農特產品：高山茶、青梅、愛玉凍、國蘭、華盛頓臍橙、十月龍眼、茂谷柑、鹿茸、香蕉、水蜜桃、巨峰葡萄、苦茶油
南投農業特色－信義鄉
信義鄉位於南投縣東南部，為境內最大鄉鎮，亦是縣內兩個山地鄉之一，面積廣達面積1422.42平方公里，為玉山國家公園入口處，新中橫公路上的重要據點。信義鄉內高山峻嶺，溪流蜿蜒溪谷平地較少，縣內居民以農作為主。信義鄉氣候溫和，但因高海拔，日夜溫差大，以致蘊育了許多品質優良的農特產品，如青梅、夏季蔬菜、花卉、愛玉子、苦茶、雜糧、蓮霧及知名巨峰葡萄（玉珠）……等。另外，溪谷山間養殖鱒魚、香魚、切花、土雞……等。信義鄉擁有號稱「全台最會搞行銷」的信義鄉農會，擅長包裝農產品，並結合當地東埔溫泉及觀光果園，突破了農業發展遲緩的障礙，開拓了山地鄉農業觀光發展的新境界。
信義鄉農特產品：青梅、巨峰葡萄、紅肉李、芭樂、番茄、玉山茶、高冷蔬菜、轎摃竹筍、野菜、香魚、高級切花、苦茶油、愛玉凍
以上廣告由南投縣政府農業處提供。