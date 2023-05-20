國中會考數學科：咖啡因標示、疫苗效力計算皆入題，圖表和題幹詮釋難度較高

今（20）日為112年國中教育會考首日，總共有19.8萬名考生，確診考生可以在備用試場應考，也開放家長進行陪考。高中數學老師認為，剛結束的數學科試題具有鑑別度，且考題取材生活，「盲盒」玩具、咖啡因、疫苗都入題，比較難的是對圖表和題幹敘述做詮釋。

闈外辦公室主任委員、高雄市新莊高中校長陳良傑表示，本次數學科考試統計缺考人數共2347人、缺考率為1.18％，共有458人進入確診用的備用試場。

整題來看，台北市北投國中數學老師林柏嘉指出，本次數學科題目數量和去年相同，試題具有鑑別度，難度為難易適中。試卷的前10題以單一數學知識概念為主，這種題目的特色是計算量低，多數學生一看就可以知道如何切入解題；從11題才開始出現生活情境題，這個難易度與順序的安排，有助於降低學生答題時的焦慮感。

會考的題目順序安排是前面簡單、中間難度提高，林柏嘉認為，今年從第18題之後比較具有挑戰性，內容分布在各年級，學生需要清楚、深入理解數學概念，並有轉化生活和數學情境的能力，才能正確解答。

考題取材生活，盲盒、咖啡都入題

這次數學考題常取材自生活情境，選擇題的部分，平鎮國中數學老師劉建成舉例，第11題是咖啡因的標示，咖啡因有紅標、黃標、綠標3種標示，題目先是舉例不同咖啡因的咖啡因的毫克數，之後問學生若成人每天喝2杯中杯咖啡是否符合歐盟、台灣的指標。

第12題則是盒玩盲售的機率問題，題目指出，一款玩具從外盒看不出內容物，但會有6種動物類玩具、5種汽車類玩具，有人喜歡其中2種動物類玩具、一種汽車類玩具，題目詢問他買到想要玩具的機率為何。

第18題是停車收費問題，早上8點到晚上8點停車場收費每小時20元、最高收到100元，晚上8點到隔天8點每小時5塊錢、最多收30元，要學生計算最後他花了多少錢停車。

非選擇題的部分，林柏嘉認為著重在策略和表達，前者是察覺題目條件要素、轉化為數學問題並解題的方法，後者是解題過程說明理由的能力。其中，第1大題非選題呼應時事，給了疫苗效力計算的公式，第1小題讓學生計算A廠牌的疫苗效力，呼應國中代數學習；第2小題則需運用推理，透過未給具體數據的B廠牌疫苗效力假設，判斷兩廠牌實驗受感染人數的比較。

針對這份考卷，林柏嘉認為，這份數學科考題如果需要比較多的字數來解釋情境，所要用到的數學概念就不會太難。劉建成回應他的說法，並提及比較難的是對圖表和題幹敘述做詮釋，這將是老師的教學重點。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺