2023金曲獎入圍分析：近年台灣流行音樂突飛猛進，但網路討論顯示遺珠之憾頗多

2023年第34屆金曲獎入圍名單於5月16日下午公布，在風光的記者會中揭曉各界關注的入圍名單。本屆的評審團主席由陳建騏擔任，揭獎嘉賓有黃連煜、江惠儀、熊仔、Matzka、葛西瓦跟TRASH等人出席擔任。

若以這次入圍名單來看，這次入圍聲勢最高的當屬以《明室》專輯入圍8項大獎的洪佩瑜，以「年度專輯」、「年度歌曲」、「最佳華語專輯」、「最佳專輯製作人」、「最佳華語女歌手」、「最佳新人」、「最佳作曲人」（徐佳瑩〈不在一起就不會分開〉）、「最佳作詞人」（葛大為〈不在一起就不會分開〉）等獎項最受注目。

最佳華語男歌手部分競爭相當激烈，前後兩位嘻哈饒舌大將MC HotDog熱狗和熊仔，都有交出切合社會脈動點出問題點的佳作不可小覷。不過資深唱將吳青峰及新銳鶴The Crane等都不是塑膠做的，青峰多年獨樹一格的唱腔這次實力再次嶄露無遺，而鶴結合多類型的風格同樣來勢洶洶，兩位奪獎呼聲頗高。

此外，中國民謠歌手趙雷則以清新的唱風受到關注算是黑馬，至於提名多次，且連續兩屆得獎的HUSH是否這次再下一城則是各界期待中。

最佳華語女歌手同樣暗潮洶湧各自較勁，洪佩瑜的《明室》來勢洶洶，熟面孔徐佳瑩、戴佩妮都有水準依舊的佳作，A-Lin的作品則帶有較異色的調性具巧思。

而中國歌手劉柏辛、郁可唯有累積一定的人氣聲量，雖說對台灣的歌迷可能不是那麼熟悉，但在影劇的推播下，已具一定基礎。不過在各方女伶各自展現個人成績的局面下，對於評審團則是相當具考驗，在結果公布前，勢必都會經過一番激烈的討論。

最佳新人區塊則是多方新意呈現的局面。LÜCY以亮麗青春的外型及成熟的作曲作詞能力頗被外界看好，男歌手鶴同樣亦是有《TALENT》專輯作為角逐的後盾。

不過新人阿布絲在混合饒舌、節奏藍調等西洋曲風及融合多樣節奏的歌曲演唱，亦非可小覷的對手；至於可稱為異軍黑馬的潮州土狗，以描繪「8+9」土台客激烈兼搞笑的煽動性歌詞引起各方青年喜愛，此次受到評審青睞入圍可稱是意外之舉。

此外最佳華語專輯大獎類，洪佩瑜的《明室》、吳青峰的《馬拉美的星期二》均是完成度高，概念性極強的專輯自不贅述，搖滾歌手HUSH的《娛樂自己》則頗有個性的唱出自身的困惑及愛欲，不論快慢歌曲均有其可觀之處。不過JADE雙人組的《Snow White》及熊仔的《PRO》都亦稱得上是言之有物的作品。

有趣的是，近年台語及原民母語探尋風潮，亦反映在台語歌曲及原住民語專輯領域。邵大倫、阿吉仔等帶有傳統台語歌曲風貌及地方廣播電台的趣味入圍，廖士賢的沉靜慢板的抒情，及周自從結合電視綜藝節目，及饒舌唸歌的混搭，都試圖重現過去台語歌曲的輝煌時代。

這使得台語男女歌手，都有新舊脈絡之爭的局面，就如女歌手鄭宜農，這次以文學現代舞蹈作為靈感及母語追尋的風格演唱，確實吸引評審團的注意。這連帶的也影響了台語專輯的競逐局面，同樣是新舊風格之爭。

原住民語專輯及男女歌手方面，王宏恩的《Muskun kata 一起我們》再次展現他對自身土地根源的感想，Matzka則一改過去雷鬼風格，而以更豐富的節奏唱出原民心聲；而引起爭議的Kivi《分水嶺Parius》及阿布絲的《ABUS》，則更是展現多方的才華，讓整個原住民語類獎項的角逐呈現多方新舊勢力分庭抗禮的局面，一時之間若要預測誰的奪獎希望濃厚，確實有其困難度。

值得一提的是，天王周杰倫這次只以〈最偉大的作品〉入圍了年度歌曲，同時也是眾多女歌手中唯二的男歌手，但網路上一些討論則認為遺珠之憾頗多，諸如瘦子、Tizzy Bac、李權哲及李英宏均應入圍年度歌曲或專輯才對，然而名額有限的情況下，評審各自喜好不同，遺珠確實在所難免。

就整體來說，嘻哈方面，由節目《大嘻哈時代》帶動的熱潮是否亦會在本屆金曲獎大放異彩實屬難料，一方面這幾年台灣流行音樂突飛猛進，不論男女歌手在創作能量上，都有不俗甚至跨一大步的成績表現，原民歌手在同時尋根及南島文化的融合或華語、客語方面常見的熟面孔都已是有目共睹的不斷自我成長，可預見的是本屆的頒獎典禮在一個半月後的7月1日將會精彩可期。

完整入圍名單請點金曲獎官網。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航