國民黨誓師大會郭台銘缺席，侯友宜：好好做代誌，力拚政黨輪替

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（20）日說，他若當選總統，將依據憲法規範，到立法院做國情報告，接受全民監督；他引用故總統蔣經國曾說過的「逆境堅定力、風雨生信心」，強調要找回中華民國的美，找回台灣人的好，讓政黨輪替。

國民黨今天舉辦「520政黨輪替、台灣更好」誓師大會，邀請到所有被提名的立委參選人以及執政縣市首長，與17日完成徵召提名的侯友宜一同造勢，侯友宜在致詞時強調，大家要凝聚向心力，展現團結力量，扭轉未來，他有信心帶給人民希望、找回幸福，讓中華民國再起飛。

侯友宜表示，在美、中不斷對抗，兩岸緊張、經濟困頓、社會失序，台灣在如此艱難的處境中，民眾看不到未來，國家面臨團結與分裂、和平與戰爭；民進黨總統參選人賴清德說，這場選舉是民主與專制的選舉，但賴清德錯了，因為中華民國的自由民主已經深化40年，民主自由早就是在大家的DNA當中，賴清德別再撕裂台灣。

侯友宜也說，執政者應尋求團結，而非撕裂，不分藍、綠、白，執政者眼中應看到青天白日的中華民國，國家只有一個，就叫中華民國，中華民國是大家的國家，台灣是大家的家，民進黨卻不斷告訴大家，只有民進黨愛台灣，國民黨不愛台灣，藉此奪取政治利益，撕裂國家社會，讓人民沒有安全感，生活在恐懼之中。

侯友宜強調，如果當選總統，將依照憲法規範，到立法院進行國情報告，並接受全民監督；他也說，有人說他常說的「好好做代誌」的說法不對，但做事認真打拼，把事情做好，這不是基本條件嗎；民進黨連「好好做代誌」都做不到，打房沒效果，年輕人薪水永遠跟不上通膨，宣稱2025非核家園，也已確定跳票，在疫情期間，民進黨政府最缺的就是「好好做代誌」。

Photo Credit：中央社 侯友宜強調，如果當選總統，將依照憲法規範，到立法院進行國情報告，並接受全民監督。

侯友宜說，民進黨宣稱反貪腐，結果與貪腐掛勾，甚至還有政治人物接受詐騙集團金錢，民進黨說要拼庶民經濟，結果大家都沒看到，這就是沒有「好好做代誌」，既然這樣，就讓他來「好好做代誌」。

侯友宜表示，他已經做好準備，要回應民心思變、政黨輪替的聲音，未來他會在所有行程中，拿出符合台灣的作法，順應世界潮流，贏回人民對政府的信心；最後他以蔣經國曾說過的「逆境堅定力、風雨生信心」，強調要找回中華民國的美，找回台灣人的好，讓政黨輪替，找回下一代共同希望與未來。

朱立倫：民進黨好日子要結束了

（中央社）國民黨今天為2024選戰舉辦誓師大會，黨主席朱立倫說，侯友宜就是最有領導力、執行力、最愛台灣、拚生命保護中華民國的最好的總統；民進黨的好日子快要結束了，台灣人民的苦日子也快要結束了。

國民黨今天在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，為2024年選戰造勢，活動首先介紹52位立委參選人，之後依序安排台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等國民黨縣市首長和朱立倫、侯友宜上台，現場「侯友宜凍蒜」、「國民黨全壘打」、「政黨輪替、台灣更好」等加油、口號聲不斷，氣氛熱烈。

朱立倫致詞時稱讚侯友宜是最強的母雞，並強調所有的民調都顯示人民多數都覺得要政黨輪替，這就是民主的真諦，更重要的是所有民眾都希望過好日子，沒有人希望有戰爭、房價、物價高漲。

朱立倫強調，國民黨是創建中華民國的政黨，也是最愛台灣的政黨，為人民拚好日子是國民黨的責任，這段日子他擔任黨主席，與大家走對的路、提對的人，團結勝選；侯友宜就是最典型的代表，最有領導力、執行力、最愛台灣，能夠拚性命保護中華民國的最好的總統。

朱立倫也說，國民黨一定要團結勝選，他不能有一絲一毫的私心，更重要的是還要忍辱負重，任何攻擊砲火把他當成箭靶，他可以承受，但一定要把光芒、掌聲給國民黨候選人，讓大家為台灣打拚，他拜託大家接下來這段日子能放下自我，讓小我小一點、大我大一點，團結努力，避免被敵人分化、造成困擾。

Photo Credit：中央社 朱立倫致詞時稱讚侯友宜是最強的母雞，並強調所有的民調都顯示人民多數都覺得要政黨輪替。

朱立倫表示，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了；人民的苦日子，也快要結束了」，大家一起團結，由侯友宜這位最強母雞，帶領所有立委，與團結的縣市長、黨員一同的努力之下，讓政黨輪替，為台灣人民拼好日子。

郭台銘缺席誓師引關注，黃健庭：沒騙他

（中央社）國民黨徵召侯友宜參選總統，外傳鴻海創辦人郭台銘有不滿情緒，國民黨秘書長黃健庭今天說，國民黨從頭到尾都沒有要騙郭台銘的動機與理由，因為騙郭台銘，沒有一個人會有好處。

國民黨主席朱立倫17日宣布徵召侯友宜參選總統，雖然郭台銘當天曾透過臉書發文力挺侯友宜，不過各種郭台銘不滿徵召結果的傳聞四起。

國民黨今天舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，外界期待郭台銘出席與侯友宜同台造勢，營造團結氣勢，不過，郭台銘昨天赴日，因此缺席。

媒體詢問，郭台銘身邊人的都認為郭台銘被騙，黃健庭說，從頭到尾，都沒有騙郭台銘的動機與理由，騙郭台銘，沒有一個人會有好處。

黃健庭說，黨中央從頭到尾就是希望幫助郭台銘，讓郭台銘更好；在郭台銘與侯友宜的競爭過程中，兩人各自努力，不但郭、侯更好，整個國民黨更好，這才是從頭到尾的動機。

徵召作業遭批評黑箱，黃健庭說，完全禁得起檢驗。他也說，過去這段時間，一直帶著郭台銘禱告，為國家禱告，為郭台銘的身心靈健壯禱告，這是身為基督徒的他，應該做的事情。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺