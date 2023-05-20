國民黨誓師大會郭台銘缺席，侯友宜：好好做代誌，力拚政黨輪替
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國民黨徵召新北市長侯友宜參選總統，外傳鴻海創辦人郭台銘有不滿情緒，國民黨秘書長黃健庭今天說，國民黨從頭到尾都沒有要騙郭台銘的動機與理由，因為騙郭台銘，沒有一個人會有好處。
（中央社）國民黨總統參選人侯友宜今（20）日說，他若當選總統，將依據憲法規範，到立法院做國情報告，接受全民監督；他引用故總統蔣經國曾說過的「逆境堅定力、風雨生信心」，強調要找回中華民國的美，找回台灣人的好，讓政黨輪替。
國民黨今天舉辦「520政黨輪替、台灣更好」誓師大會，邀請到所有被提名的立委參選人以及執政縣市首長，與17日完成徵召提名的侯友宜一同造勢，侯友宜在致詞時強調，大家要凝聚向心力，展現團結力量，扭轉未來，他有信心帶給人民希望、找回幸福，讓中華民國再起飛。
侯友宜表示，在美、中不斷對抗，兩岸緊張、經濟困頓、社會失序，台灣在如此艱難的處境中，民眾看不到未來，國家面臨團結與分裂、和平與戰爭；民進黨總統參選人賴清德說，這場選舉是民主與專制的選舉，但賴清德錯了，因為中華民國的自由民主已經深化40年，民主自由早就是在大家的DNA當中，賴清德別再撕裂台灣。
侯友宜也說，執政者應尋求團結，而非撕裂，不分藍、綠、白，執政者眼中應看到青天白日的中華民國，國家只有一個，就叫中華民國，中華民國是大家的國家，台灣是大家的家，民進黨卻不斷告訴大家，只有民進黨愛台灣，國民黨不愛台灣，藉此奪取政治利益，撕裂國家社會，讓人民沒有安全感，生活在恐懼之中。
侯友宜強調，如果當選總統，將依照憲法規範，到立法院進行國情報告，並接受全民監督；他也說，有人說他常說的「好好做代誌」的說法不對，但做事認真打拼，把事情做好，這不是基本條件嗎；民進黨連「好好做代誌」都做不到，打房沒效果，年輕人薪水永遠跟不上通膨，宣稱2025非核家園，也已確定跳票，在疫情期間，民進黨政府最缺的就是「好好做代誌」。
侯友宜說，民進黨宣稱反貪腐，結果與貪腐掛勾，甚至還有政治人物接受詐騙集團金錢，民進黨說要拼庶民經濟，結果大家都沒看到，這就是沒有「好好做代誌」，既然這樣，就讓他來「好好做代誌」。
侯友宜表示，他已經做好準備，要回應民心思變、政黨輪替的聲音，未來他會在所有行程中，拿出符合台灣的作法，順應世界潮流，贏回人民對政府的信心；最後他以蔣經國曾說過的「逆境堅定力、風雨生信心」，強調要找回中華民國的美，找回台灣人的好，讓政黨輪替，找回下一代共同希望與未來。
朱立倫：民進黨好日子要結束了
（中央社）國民黨今天為2024選戰舉辦誓師大會，黨主席朱立倫說，侯友宜就是最有領導力、執行力、最愛台灣、拚生命保護中華民國的最好的總統；民進黨的好日子快要結束了，台灣人民的苦日子也快要結束了。
國民黨今天在中央黨部舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，為2024年選戰造勢，活動首先介紹52位立委參選人，之後依序安排台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政等國民黨縣市首長和朱立倫、侯友宜上台，現場「侯友宜凍蒜」、「國民黨全壘打」、「政黨輪替、台灣更好」等加油、口號聲不斷，氣氛熱烈。
朱立倫致詞時稱讚侯友宜是最強的母雞，並強調所有的民調都顯示人民多數都覺得要政黨輪替，這就是民主的真諦，更重要的是所有民眾都希望過好日子，沒有人希望有戰爭、房價、物價高漲。
朱立倫強調，國民黨是創建中華民國的政黨，也是最愛台灣的政黨，為人民拚好日子是國民黨的責任，這段日子他擔任黨主席，與大家走對的路、提對的人，團結勝選；侯友宜就是最典型的代表，最有領導力、執行力、最愛台灣，能夠拚性命保護中華民國的最好的總統。
朱立倫也說，國民黨一定要團結勝選，他不能有一絲一毫的私心，更重要的是還要忍辱負重，任何攻擊砲火把他當成箭靶，他可以承受，但一定要把光芒、掌聲給國民黨候選人，讓大家為台灣打拚，他拜託大家接下來這段日子能放下自我，讓小我小一點、大我大一點，團結努力，避免被敵人分化、造成困擾。
朱立倫表示，「民進黨的朋友們，你們的好日子快要結束了；人民的苦日子，也快要結束了」，大家一起團結，由侯友宜這位最強母雞，帶領所有立委，與團結的縣市長、黨員一同的努力之下，讓政黨輪替，為台灣人民拼好日子。
郭台銘缺席誓師引關注，黃健庭：沒騙他
（中央社）國民黨徵召侯友宜參選總統，外傳鴻海創辦人郭台銘有不滿情緒，國民黨秘書長黃健庭今天說，國民黨從頭到尾都沒有要騙郭台銘的動機與理由，因為騙郭台銘，沒有一個人會有好處。
國民黨主席朱立倫17日宣布徵召侯友宜參選總統，雖然郭台銘當天曾透過臉書發文力挺侯友宜，不過各種郭台銘不滿徵召結果的傳聞四起。
國民黨今天舉辦「政黨輪替、台灣更好」誓師大會，外界期待郭台銘出席與侯友宜同台造勢，營造團結氣勢，不過，郭台銘昨天赴日，因此缺席。
媒體詢問，郭台銘身邊人的都認為郭台銘被騙，黃健庭說，從頭到尾，都沒有騙郭台銘的動機與理由，騙郭台銘，沒有一個人會有好處。
黃健庭說，黨中央從頭到尾就是希望幫助郭台銘，讓郭台銘更好；在郭台銘與侯友宜的競爭過程中，兩人各自努力，不但郭、侯更好，整個國民黨更好，這才是從頭到尾的動機。
徵召作業遭批評黑箱，黃健庭說，完全禁得起檢驗。他也說，過去這段時間，一直帶著郭台銘禱告，為國家禱告，為郭台銘的身心靈健壯禱告，這是身為基督徒的他，應該做的事情。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。