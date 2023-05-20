澤倫斯基終將拿到想要很久的F-16，美國如何從反對到同意？
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拜登政府先前擔心美俄緊張關係惡化，加上美國官員認為學習操作F-16戰機和後勤支援都非常不易，可能耗時數月，因此一年多來拒不同意移交任何戰機或執行訓練，如今態度顯有重大轉變。
（中央社）在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）不斷要求、歐洲盟國也持續施壓下，美國終於同意提供更多精密武器協助烏克蘭對抗俄羅斯，這次包括F-16戰機。
《美聯社》稱俄烏戰爭打了一年多，烏克蘭一直懇求西方國家提供F-16戰機以在戰場上取勝，如今西方的新計畫將允許幾個北約盟國提供F-16給烏克蘭，美國則協助訓練烏軍飛行員。美方官員表示總統拜登19日已在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會上首肯。
拜登（Joe Biden）政府先前擔心美俄緊張關係惡化，加上美國官員認為學習操作F-16戰機和後勤支援都非常不易，可能耗時數月，因此一年多來拒不同意移交任何戰機或執行訓練，如今態度顯有重大轉變。
- 烏克蘭一直想要F-16
烏克蘭自戰爭爆發後就要求西方提供戰機，認為這有助於打擊俄軍。近一年前，兩名烏克蘭戰機飛行員在華府與媒體會面時說，他們想要「F-16戰隼」（F-16 Fighting Falcon），因為這款戰機有更先進的雷達、感測器和飛彈火力。
本月稍早，澤倫斯基造訪德國時稱他正推動盟國組成「戰機聯盟」以提供烏克蘭對抗俄軍空優所需的作戰飛機。烏克蘭政府認為，F-16遠比烏軍現有的蘇聯時期戰機更精良。
美國先前則試著在不提供戰機的情況下提升烏軍戰力，例如美國空軍工程師想辦法修改高速反輻射飛彈（HARM），讓烏軍的米格機能搭載和發射。
- 美國先前為何不同意提供戰機？
數月以來，拜登和其他美國高層官員多次公開斷然拒絕運交F-16，此前也不同意其他國家輸出美製戰隼給烏克蘭。
五角大廈官員堅稱，美方提供的軍事援助是根據烏克蘭作戰最需要的協助來評估，於是重點一直放在防空系統、數以百萬發火箭、飛彈和其他彈藥上。「紐約時報」指出，五角大廈認為像防空系統等才是烏克蘭更迫切需要的武器，F-16的高成本恐排擠掉其他裝備。
另一個關鍵原因是，美國擔心運交戰機給烏克蘭會激怒俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），擔心基輔用F-16深入俄國境內打擊，導致克里姆林宮升級衝突讓戰事擴大。
- 飛行訓練時程沒那麼久 美方想法一大轉折
美國過去也曾猶豫要否提供愛國者（Patriot）飛彈系統、長程飛彈或戰車給烏克蘭，最終每次都屈服於盟國壓力，答應提供愈來愈高端的武器。
一個顯著例子是近期的M1A1艾布蘭（M1A1 Abrams）戰車。美國先前表示，艾布蘭戰車對烏軍來說太複雜、需要太多後勤支援；但歐洲國家相繼表態願拿出自家的西方戰車給烏克蘭，美國迫於壓力，最終同意運交31輛艾布蘭戰車，訓練計畫也即將展開。
同意提供F-16戰機是漫長且緩慢的過程。美方雖表面上堅稱不提供這款戰機，五角大廈卻在今年3月將兩名烏克蘭空軍飛行員帶到亞利桑那州土桑（Tucson）的莫里斯空軍國民兵基地（Morris Air National Guard Base）學習操作F-16和飛行員訓練。
紐時指出，五角大廈高層一直認為烏克蘭現階段不需要F-16。負責國際安全事務的國防部助理部長沃蘭德（Celeste A. Wallander）上月還告訴眾議院軍事委員會，先進西方戰機在援烏優先序列表內「頂多排第8」，最優先者當數防空系統、火砲和裝甲車輛。
但本週有媒體披露一份美國空軍內部評估後，給了烏克蘭和美國國會內支持軍援戰機者一劑強心針。美國空軍內部評估的結論是訓練烏軍飛行員操作F-16僅需4個月時間，時程遠比五角大廈之前所認為更短。
- 烏克蘭盼今秋能到40架以上
紐時認為F-16雖非最先進的美國戰機，但強大的機載雷達能在更遠距離外鎖定目標，掛載的飛彈更現代化，機上仍有許多美國不想外流、遑論落入敵手的科技。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）20日清早在廣島出席G7峰會時指出，美國與盟國會在之後幾個月討論如何將盟國自身的F-16援烏，至少目前美國不打算拿出自家的F-16。
「華盛頓郵報」報導，烏克蘭國防部顧問薩克（Yuri Sak）表示在美方允許第三方轉讓飛機後，他們希望最快秋天能拿到F-16，「如果大家都全力以赴..並迅速做出決定，我估計9月底、10月初能看到第一批F-16出現於烏克蘭領空」。
不過華郵認為時程表可能沒有烏方所預期的快，因為有意願提供者－主要是有F-16的北歐國家如荷蘭、丹麥、挪威和波蘭等，都需要時間審查自家手頭戰機的可用性和相關作業。
薩克說烏克蘭要求西方至少提供兩個中隊的F-16，每個中隊12架，理想情況下希望能收到3、4個滿編中隊。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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