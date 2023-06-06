《以健康之名？》：醫療品質管理指標百百種，反而難凸顯出它真正的重要性

文：廖偉翔

推動醫療品質促進了什麼，以什麼為代價？

咸認良好的醫療品質是現代化醫療不可或缺的一部分，然而醫療品質具體是如何評估、測量、比較、改善，我們量測的醫療品質項目是否真能代表我們想要改善的醫療品質，過程中又可能有哪些後果及非預期性的後果，則較少受到探討與重視。本文試圖說明：醫療品質是一非常廣闊的概念，充滿異質性，然而在實務執行上卻又限縮於各種指標化的呈現與比較，使得醫療品質成為「管理」與「照護」兩者間潛在張力受凸顯的主戰場之一。

一、醫療品質：何謂及為何

在醫療或公共衛生領域，「提升醫療品質」可說是人人皆贊同的宏大目標。畢竟每一個人從出生到死亡，不可避免在生命中的某些時間點必須使用醫療服務。醫療不僅複雜、高度專業，而且所費不貲，如何獲得高品質的醫療服務，便成為至關重要的問題。

然而進一步探問，不同對象所設想或最優先考量的「醫療品質」，內涵可能大異其趣。這些對象可能包括學者、醫療服務提供者、政策制定者，甚至是醫療服務使用者。而這些價值之間的莫衷一是，有時甚至會彼此壓縮、衝突，這點往往在資源分配與臨床決策的當下，才更顯明地暴露出來。本文意圖說明，醫療品質的概念本身即使有給定的規範性定義，但由於實作層次上，同時具備滾動式檢討與數字管理的兩大特質，使提升醫療品質與其說是追求某個固定的目標，不如更像是一個不停試圖逼近滿分的過程，而且「滿分」的定義還會不時游移。再者，追求醫療品質的作為，是否真能導致良好的照護，何謂良好的照護，又是誰說了算，似乎都還是有待考察的問題。

追求醫療品質的歷史脈絡，可上溯至19世紀的南丁格爾（Florence Nightingale）或20世紀初的考德曼（Ernest Codman）醫師。南丁格爾致力於提倡實證醫學、建立護理專業、改善衛生條件等（Schmalbach 2015），而考德曼則認為醫院要追蹤病人足夠長的時間，了解治療的「最終結果」（end result），並針對失敗的個案作分析，以避免重蹈覆徹（Mueller 2019）。此外，工業管理在品質改善上的倡議與成功，也使品質的概念進入醫療當中。

然而，較為近代的醫療品質評估方式與架構，咸認是1966年由唐納比迪安（Avedis Donabedian）提出的「結構－過程－結果」模型所確立下來（Donabedian 1966）。此模型將醫療照護區分為結構（structure，如人員資格、設備、電子病歷系統等）、過程（process，照護過程是否按證據進行，例如糖尿病患者是否定期檢查眼底等），以及結果（outcome，如死亡率、再住院率等），為醫療品質的測量與比較樹立了一致的基礎。此後，各項醫療品質指標基本上都可按「結構－過程－結果」的概念區分來理解，並作出相應的評估與管理。

而在1990年，美國國家醫學研究院（National Academy of Medicine，NAM，前身為Institute of Medicine，IOM）針對醫療品質提出了明確的定義：「針對個人及群體的健康服務，能提升可欲之健康結果的可能性並與當前專業知識相符的程度」（IOM 2001）。換言之，好的醫療品質，意味著醫療服務必須奠基於與時俱進的專業知識，並能帶來人們想要的健康結果。而較差的醫療品質，不見得不能帶來想要的健康結果，只是機會比醫療品質較佳者來得低。

深究醫療品質的定義，NAM也曾於2001年出版的醫療品質專書《跨越品質的鴻溝》（Crossing the Quality Chasm）一書中，就醫療品質提出六個面向的分析框架，分別是：安全、有效、病人為中心、及時、效率、公平。爾後，直至2008年，柏瑞克（Donald Berwick）等人提出，僅專注於這六個面向的改善，不足以達成高價值的健康照護，因而提出範圍更廣且彼此相互依賴的「三重目標」（triple aim）：照護（改善照護經驗）、健康（改善群體健康）以及成本（減少人均醫療照護成本）（Berwick, Nolan & Whittington 2008）。

至此，吾人得以想像，所謂好的醫療品質的願景，設想的是資源能獲得有效利用的同時，也能達成足夠良好的照護經驗與健康結果。然而，何謂可欲之健康結果（desired health outcomes），各家說法經常莫衷一是。因而也不難理解，在「醫療品質」概念的大旗下，本質上異質性極高、甚至難以共量（或許不至於到「不可共量」）的各種價值，其實是用一組相對扁平的測量方式進行估計，從而獲得某種程度上「魚與熊掌可以兼得」的結論。

另外，除了前述的美國、英國、澳大利亞、日本等各國，以及世界衛生組織，或是各式非營利組織，都有專為提升或確保醫療品質而設立的單位。比如在WHO官方網站的各項健康主題（health topics）中，醫療品質就列名其中；另外，聯合國於2015年提出的17項永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs）中，其中第3點「確保健康及促進各年齡層的福祉」之下，直指要「達成全民健康覆蓋，包括財務風險保護、取得高品質必要醫療保健服務，以及所有的人都可取得安全、有效、高品質、負擔得起的必要藥物與疫苗。」醫療品質的重要性，可說是取得了全面的肯認。

二、台灣醫療品質相關政策之脈絡

就台灣而論，廣義與醫療品質相關的政策早已行之有年。目前學界咸認，醫療品質在台灣的發展始自1978年的教學醫院評鑑，旨在確保醫學系學生臨床實習的訓練品質。而《醫療法》於1986年公布，除了開宗明義確立醫療品質的地位（「為促進醫療事業之健全發展，合理分布醫療資源，提高醫療品質，保障病人權益，增進國民健康，特制定本法」），其在2004年的修正中加入「醫院應建立醫療品質管理制度，並檢討評估」的條文，進一步使管理醫療品質成為醫院必要的業務。