《大偵探經濟學》：《美國經濟評論》上一場精妙絕倫的實地實驗，證實勞動市場確實存在種族歧視
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三十年前，計量經濟學的發展帶起了一場因果推斷革命，經濟學得以用實際資料驗證理論。從此，經濟學家便如同偵探一般，得以破解社會、經濟中各種令人好奇、質疑的謎題。本書是這些大偵探破案的故事，他們挑戰了與經濟學相關的歷史社會問題，並一一破解。
文：李井奎
歧視研究難煞人
如果時光倒轉個50年，種族歧視幾乎全寫在美國人的臉上，2019年的奧斯卡最佳影片《幸福綠皮書》講述的就是1960年代的真實故事。所謂「綠皮書」，其實是種族隔離時期的一本旅行指南，這本書記載的是黑人在旅行中可以去的旅館和餐廳，如果不到這些地方下榻或用餐，黑人們就會受到不友好的對待。那個時候的勞動市場，懷抱深刻種族歧視觀念的白人雇主會直接在其徵人廣告上註明：本店謝絕僱用黑人。所以，在種族隔離時期，我們不需要多少科學的研究，就可以感受到對黑人的歧視。但是，在美國黑人平權運動之後，再這樣明目張膽的對黑人或其他少數族裔進行歧視，就是違法行為了，而且還會遭到唾棄，乃至攻擊。
可是，不管法律和人的意識再怎麼變化，在美國的勞動市場上，非裔美國人的所得表現似乎確實遠遠不如美國白人。非裔美國人的失業率是一般失業率的兩倍，即使在相同條件下得到僱用，他們拿到的薪水也比白人少四分之一。這些不平等引來公眾的辯論。當美國的雇主們面對相同條件的黑人應徵者和白人應徵者時，他們會不會更偏向於白人應徵者呢？有人認為答案是肯定的，認為雇主們對黑人抱有種族歧視，或認為黑人是生產能力低下的種族。其他人則認為答案是否定的，種族偏見已然是歷史陳跡，平等的觀念、守法的意識，以及利潤最大化的動機，都會促使雇主們摒棄種族之間的歧視，對每個人一視同仁。
認為沒有種族歧視的人中，甚至有些人認為，現在反對種族歧視的氛圍已經有點過頭，比如在美國錄取常春藤名校必須有一定的黑人比例，尤其是在美國中產階級趨之若鶩的醫學院申請上，這種種族比例的限制更是令不少人認為黑人受到過分的保護，反種族歧視反得有點過頭。他們認為，在相同條件下，雇主們甚至可能會更偏好僱用黑人，黑人的失業率之所以依然很高，而且所得有限，主要原因應該歸咎於他們缺乏必要的勞動技能等個人因素。這兩方各執一詞，在社群媒體上也時不時出現激烈的辯論，莫衷一是。
在這個問題上，傳統的人力需求調查和家庭收支調查資料無法做出很好的回答。沒錯，根據這類調查資料，研究人員的確發現，即使白人和黑人擁有相同的勞動技能，白人也擁有更高的薪資。但是，我們都知道，調查資料蒐集到的個人或家庭的特徵變數是不全面的，其中往往存在諸多的遺漏變數，而這些變數若是剛好和種族存在著緊密關係，就導致我們從這些數字中得到種族歧視的結論，在因果推論的科學立場上站不住腳。也就是說，我們從這些調查資料中認為兩個條件相同的黑人和白人，實際上在雇主的眼裡可能由於其他沒有被我們觀察到的特徵而有所不同，因此，我們並不能嚴格認定，雇主就是在進行歧視。
我們舉個假想的例子：假定孫悟空和豬八戒都到一家由唐僧當執行長、如來佛祖當董事長的西天取經公司來應徵保安工作，現在我們可以知道兩個人的特徵如下：第一，都是動物；第二，都曾威震一方；第三，都會騰雲駕霧，都會變身。當然，讀過《西遊記》的人肯定認為，孫悟空比豬八戒厲害，可是調查資料能告訴我們的資訊卻很有限，不可能像吳承恩先生那樣專門寫上一本書，把每個資料背後的故事都講給你聽。也就是說，如果只從這些調查資料告訴我們的資訊來看，我們可能看不出孫悟空和豬八戒有什麼太大的差別。
但是，調查資料不能告訴我們的是他們兩個人各自對待工作的態度。只有唐僧和如來佛祖知道，孫悟空上進心強，敢於擔當，具有進取精神，而豬八戒卻只想當一天和尚撞一天鐘，遇到困難就想拆夥分行李，回高老莊。但他們這種內在差別，外人很難看出來。如果我們只看取經後得到的封賞有別，不知情的人就會說如來佛祖歧視豬、偏愛猴，這就太冤枉如來佛祖了。
有沒有別的辦法可以探究雇主在僱用時是否存在種族歧視呢？這時候就有研究人員發明一種叫作「審計研究」（audit studies）的方法。這個名字看似很學術，其實就是透過演戲來做研究。研究人員先聘請一批演員，有白人，也有黑人。接著，研究人員對這些白人和黑人演員進行精心的配對和訓練，讓他們有非常相近的表現。同時，對他們的簡歷也做一番認真的設計，使它們看起來足夠相似。這樣，研究人員就訓練出持有類似簡歷、同時表現也足夠相近的一對黑人和白人演員。然後，讓這些演員分別扮演求職者到各個公司應徵，看看雇主會僱用誰。如果僱用白人居多，就說明雇主存在種族歧視；如果沒有明顯差別，就認為不存在種族歧視。在經濟學、社會學、政治學和心理學中，這種審計研究是很常被使用的研究方法。
這種聘請演員演戲來進行研究的方法，乍看起來確實不錯。白人應徵者和黑人應徵者的個人履歷及技能水準看起來都差不多，甚至連出生地都可以選同一個州，盡可能讓兩個演員表現得相當接近。而且，在對兩個應徵者進行培訓的過程中，也盡可能讓他們以相同的方式來應對雇主可能提出的各種問題。總之，就是要讓兩個應徵者除了種族之外，其他方面都盡可能表現得完全一致。
但是，這裡還是有一些問題。第一，即使你能盡可能讓兩個應徵者有相同的特徵，也做不到完全一致，而且，研究人員根本無法了解雇主心裡的想法，並不清楚他們更看重應徵者身上的哪些因素。第二，也是更要命的問題是，你找來的演員，本身可能會對種族歧視有自己的好惡和判斷，因而在應徵過程中有自己的理解和發揮。就像周星馳的電影《喜劇之王》中的橋段，你讓他演死屍，他還想表現得更完美一點，往自己理解的方向上發揮。所以，在這些演員去應徵的過程中，根本沒有辦法控制他們的這種內在取向。
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10大南投農會伴手禮【下篇】
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南投縣為台灣觀光首都，好山好水、景色秀麗、文化薈萃、資源豐富，而外出旅遊特色伴手禮必不可少，許多南投地區農會也推出特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮的後5項。
根據「行政院農委會」網站說明，「農會」的功用為推動農民終身學習，培育優質農業人力資源；營造農村健康生活及生產支援體系，活化鄉村社區組織。輔導農漁民團體永續經營，增進服務功能；加強國際農業合作與兩岸農業交流，擴展農業發展空間等。
農會在台灣農業生產和行銷過程中，一直扮演重要的角色。尤其是包裝、行銷地方特產，打出知名度，甚至外銷到全球，農會都是其舉足輕重的推動者。
台灣農會最知名的，就是南投信義鄉農會與其產品《馬拉桑》。《馬拉桑》是臺灣導演魏德聖執導的電影《海角七號》中，所出現的一個小米酒品牌，馬拉桑在阿美族語裡原本的意思是「喝醉了」（阿美語：Malasang）。這項產品由南投縣信義鄉農會所研發、生產，其廣告標語為「千年傳統，全新感受」。是白色甜酒，味頗像市面酵母飲料，喝多易醉。其誕生原因是2006年魏德聖為拍攝《海角七號》劇情的需要，商請南投縣信義鄉農會研發一種「有點俗、有點可愛，且具有在地感」的酒品，於是該單位以一個月的時間進行研發，推出名為「馬拉桑」的小米酒，並於前述電影上映後推出為實體商品，持續販賣至今。靠著該電影的一砲而紅，成為信義鄉著名的南投伴手禮，該項伴手禮也常賣到缺貨。
南投除了信義鄉農會，還有許多農會推出其特色伴手禮，以下為大家介紹南投10大農會伴手禮。
6. 集集鎮農會
推薦人氣伴手禮：香蕉方塊酥
集集是一典型的鄉村小鎮，東鄰水里鄉、西與名間鄉為界，南隔濁水溪與鹿谷鄉、竹山鎮為鄰、北與中寮銜接。面積以山坡地、林班地居多，平地僅佔小部分，南側為濁水溪，三面環山、山嶺重疊，濁水溪自東南西流、清水溪在北側亦東向西流向至林尾里交會濁水溪。農業部分，因集集依山傍水的地理環境，造就了其豐饒多元的農業生態，區內以山蕉、糯米荔枝及火龍果為其大宗，還有柳橙、番石榴、葡萄、山蕨、玫瑰等種植，腹地雖然不大、但因緊鄰清水溪天然無污染的山泉源頭，造就了其質優味美的農產特色。
集集生產出的香蕉香甜又彈牙，為了延續百年香蕉風華，創新並延伸香蕉產品的品項，集集鎮農會與老楊食品有限公司合作，打造出香蕉方塊酥。與方塊酥結合的香蕉粉，需要採用在地尚未成熟且黏性較低的綠香蕉，切片後烘乾研磨成粉，單純觀察或食用粉末時，可感覺其顆粒較大，係由於綠香蕉本身的纖維豐富，即使製成香蕉粉，在顆粒的口感上仍能吃出它的纖維，濃縮整根香蕉的營養，無麩質，具有天然的抗性澱粉，結合方塊酥的酥脆口感，恰好於食用時不顯突兀又爽口。
成分：香蕉方塊酥
容量：370公克
售價：159元
7. 名間鄉農會
推薦人氣伴手禮：松柏長青茶
名間鄉所生產的茶葉，無論是產量或種植面積，皆是全台第一。能有今日的成就，與當地的自然條件及茶農的處世風格，有著極為密切的關係。松柏嶺地區位居八卦山脈最南端，海拔約四百公尺的台地上，比起產製凍頂茶的鹿谷鄉，海拔高度略低，平均氣溫稍高外，其餘的條件，都極適合種茶。首先因地處山脈東面斜坡向陽處，所以一年四季日照充足，倘若又是種植四季春此多產的茶種，一年採收四次以上，是毫無問題的。又台地上處處是紅壤類的土質，適合深耕厚植茶葉。此外，四通八達的公路網，更是其他產茶鄉鎮，所欠缺的優勢。除了上述優良的自然條件外，在地茶農更保有勇於突破，精益求精的態度，亦是開創此茶葉王國的最大功臣。走訪台灣各地的茶區，很難找到一處如名間鄉般，栽植的品種，可以囊括各式的烏龍茶種，如青心烏龍、金萱、翠玉、武夷、四季春等，如此多樣性的栽種，也代表名間鄉民勇於嘗試的性格。
成分：茶葉
容量：75公克*2罐
售價：1600元
8. 南投市農會
推薦人氣伴手禮：投農米
南投市位於南投縣西北隅，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，因此農產品非常豐富。溪兩岸沖積平原盛產稻米，品質優良，為南投市知名特產之一。南投米灌溉來自濁水溪的優質水源，灌溉水質無汙染，並於產地收穀、烘乾、碾製一貫作業。南投米粒粒飽滿、晶瑩剔透，蒸煮後，散發出甘甜米香，細細咀嚼，滿滿幸福！
成分：稻米
重量：5公斤
售價：220元
9. 國姓鄉農會
推薦人氣伴手禮：國民姓福禮盒
國姓鄉山多平原少，耕作土地相當有限，農民經濟所得也相對不高。經濟產業一直以農業發展為主，多種植檳榔、枇杷、草莓、玫瑰花、香蕉、火鶴、火龍果、芭樂等等。北山茶位列本縣茶中極品；本鄉的香蕉生產為全縣第二位；而南港村則是台灣水鹿的故鄉，補中極品－鹿茸也是本鄉一大特產。初春時節，中潭公路旁的觀光草莓園，垂涎欲滴草莓，吸引遊客駐足採果購買。另外，尚有柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香菇…等特色農特產，待遊客購買品嚐！
組合品：
．香菇 - 來自九份二山微氣候，香氣十足
．冷泉米 - 來自北港橋新豐農場的鴨禾米
．薑黃 - 有機轉型期薑黃滿五年方能採收品質保證
重量：健康菇菇、薑黃粉各50公克，冷泉米500公克
售價：2600元
10. 埔里鎮農會
推薦人氣伴手禮：玫瑰淡酒禮盒
埔里擁有得天獨厚的地理環境，四季氣候溫和及水質純淨甘美，孕育出豐盛的物產，也因此生產出名聞中外的「埔里美酒」；埔里農會特地設立酒莊於風光明媚的風景區──鯉魚潭邊，猶如世外桃源般寧靜優美，因此釀造出優質好酒。埔里農會酒莊，堅持採用代表當地水果與農特產作為原料。為了提升埔里地方農產精緻質量，讓埔里「水甜酒鄉」更加名正言順，埔里酒莊於2002年開始，引進農業改良場研發與農民契作的食用玫瑰，精心釀製的「真情玫瑰」和「玫瑰淡酒」，於2008年和2011年參加比利時布魯塞爾世界酒類評鑑，八十多國同場競爭獲得銀牌獎，為台灣農業在世界酒品市場嶄露頭角。
成分：再製酒、玫瑰花
容量：400ml*2瓶
售價：760元
以上廣告由南投縣政府農業處提供。