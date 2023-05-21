中國脫口秀膽敢嘲諷「作風優良，能打勝仗」的解放軍，肯定是被惡貫滿盈的台灣污染了
我們想讓你知道的是
目睹祖國母親這番遏止資產階級自由化歪風，雷厲風行，斬草除根的偉大勝利。身在台灣卑微的我們，在深受撼動，瑟瑟發抖之餘，更應嚴肅看待，深刻反省。台灣早已墮落到資產階級自由化的地獄深淵。根本不值得弄髒解放軍的手，去「解放台灣」啊。
文：黃澎孝
這幾天，衝上中國網絡熱搜第一名的，居然是一個藝名叫「House」的脫口秀表演者李昊石。這個渾小子，居然亂用「全國全黨全軍最高領導人」勉勵解放軍「作風優良，能打勝仗」的金玉良言，來讚美他擅獵松鼠的兩隻土狗⋯⋯。真TMD大逆不道啊⋯⋯。
怎麼能夠用「狗」來影射天下「無敵」，幾十年不用打仗，就能讓美軍嚇尿的人民解放軍呢？更何況，人們不是都說：狗嘴裡吐不出象牙嗎？那又哪能吐得出：「作風優良，能打勝仗」如此這般空靈深邃振聾發聵的聖上金句呢？
因此，我立馬敏銳地「識破」這個「生在新中國，長在紅旗下」的90後小子，一定是受到台灣「資產階級自由化」的惡劣影響。台灣要為他脫軌失序拉黑解放軍的惡劣行為負起最大的責任。
君不見，這1、20年來，拜中國共產黨恩賜，開放中國大陸民眾到台灣旅遊後。很多人都說，印象最深刻的莫過於台灣電視上，那些批評謾罵各級政府、執政黨、以及政府官員，甚至於連台灣地區最高領導人，也被一些小老百姓公然照三餐罵。
可不是嗎？在台灣，除了狗千萬不能罵之外，無官不可罵。在台灣當官的，不但要天天鞠躬哈腰陪笑臉，還要禁得起罵，簡直快要連狗不如啦。
影響最惡劣的，莫過於2016年6月間，台軍最精銳的陸戰隊，有三個士官兵竟然因為打死了一隻狗，不但被迫在全台媒體鏡頭前鞠躬道歉，後來還被判刑六個月。類似這種「三個軍人不如一條狗」的逆天之事，決不可能獲得「作風優良，能打勝戰」的解放軍所能認同。
但是，台灣這種種倒行逆施的惡劣影響，還是滲透到了祖國大陸，影響所及，才會出現類似「笑果文化」這種膽敢調侃解放軍的脫口秀節目。
幸虧，祖國人民的「覺悟高」，立馬有愛黨、愛軍、愛國人士，挺身而出，積極舉報，終於讓這個口不擇言的「House」渾球，受到公安機關立案調查，他的微信帳號也被立馬封號，順便也把「笑果文化」的脫口秀表演判了個「無限期停止演出」的禁令。讓這批剛冒出點苗頭的資產階級自由化「毒草」，再也笑不出來了。
目睹祖國母親這番遏止資產階級自由化歪風，雷厲風行，斬草除根的偉大勝利。身在台灣卑微的我們，在深受撼動，瑟瑟發抖之餘，更應嚴肅看待，深刻反省⋯⋯。
經過這兩天，靈魂深處鬧革命般的深刻檢討後，我實在不得不羞愧萬分，低聲下氣地承認：台灣真是個被美式文化嚴重污染的重災區。早已墮落到資產階級自由化的地獄深淵。根本不值得弄髒了解放軍的手，去「解放台灣」啊。
事實上，台灣真是何其不幸，未能蒙受祖國偉大的社會主義教育薰陶。以致於我們從小到大，從頭到腳都被自由化歪風邪氣污染、浸淫透透透。總而言之，就是壞透了。
最後，我要含著深情的眼淚，帶著一雙微笑的酒窩，向祖國母親舉杯訣別：
我們惡貫滿盈的台灣，實在「不配」與偉大的中國統一。以免褻瀆了祖國母親超高的道德情操，污染了社會主義中國一片血染的風采⋯⋯。嗚呼，尚饗。烏拉，烏拉，烏拉，烏拉（編按：俄語的「萬歲」）⋯⋯⋯
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：其實，我們「不配」與中國統一！台灣要為中國脫口秀「歪風」負最大責任！
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
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● 觀光文化展示：
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