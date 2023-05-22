中共唱衰「愛國者」擊落「匕首」，其實是害怕「東風17」被台灣看破手腳
我們想讓你知道的是
中共透過紅媒，企圖以「出口轉內銷」的手法，假藉外文報刊的文章，來對台進行認知作戰，期以減低「愛三」擊落「匕首」，所造成對「東風」飛彈的「傷害」。
文：黃澎孝
「中時新聞網」5月19日發表了一篇題為《烏克蘭「愛國者」護國 ，它幫得了台灣嗎？》的評論文章。質疑烏克蘭攔截2枚俄羅斯的「匕首」極音速飛彈，至少發射了36枚PAC－3飛彈，「命中率這麼低，那台灣得向美國買多少愛國者飛彈？」
事實上，中時這篇評論報導，原始出處是香港的《南華早報》（South China Morning Post）。《南華早報》本是香港最早的英文報紙之一，向被視為港英政府和香港精英階層的喉舌。但在 2016年4月被馬雲的阿里巴巴集團完成收購後，《南華早報》逐漸被視為香港「親中媒體」之一。
因此，我們看該文的原題是「Could the US missile defence system used by Ukraine help Taiwan？」就可看出中共大外宣帶風向的套路。
至於原作者：Minnie Chan，中文名字是陳美妮。她擁有香港大學國際公共事務碩士學位，是一位專門報導分析中國國防和外交新聞的資深記者。陳美妮的成名之作，就是披露2001年「美中南海撞機事件」的權威消息。由於事涉中國軍方的內部消息，一般咸認，她若非獲得中國充份信任，否則不可能在「國防、外交」領域獲得如此成就。
那麼，日昨陳美妮發表的那篇文章，所要傳遞的訊息，究竟是什麼呢？簡單的說，就是要搶救中國「東風17」飛彈的「威名」，同時削弱台灣人對美國「愛國者三飛彈」的信心。為什麼？烏克蘭使用美製「愛三飛彈」擊落俄羅斯的「匕首」極音速彈道飛彈會扯上中國的「東風17」飛彈呢？
原因就在於：「東風17 」與「匕首」有諸多類似之處。以致於許多軍武專家質疑「東風17」根本就是「匕首」的山寨版。
其理由如下：
- 兩款飛彈同樣號稱是具有10馬赫速度的「極音速」彈道飛彈。
- 兩者射程同樣超過2000公里。
- 俄軍匕首飛彈於2017年12月服役。同年中共《新華社》報導，宣稱於2017年11月試射一款名為東風17的「高超聲速滑翔飛行器」成功擊中目標。
事實上，「東風17」自從2019年在北京國慶閱兵公開亮相後，立馬成為中國內外宣嘴砲吹噓的美軍航母殺手。由於其射程可達美國的關島，因此，又號稱「關島快遞」。截自2021年 為止，中國宣稱已擁有該款飛彈1500枚以上，並組建了七個旅，號稱是中國武統台灣時，阻止美軍介入的最大「殺器」。
雖然，中國的內外宣大嘴砲，早就把「東風17」吹上天，但是，解放軍這款「神器」卻「神龍見首不見尾」，從不曾在戰場上亮過劍。因此，當俄羅斯亮出與「東風17」相似的「匕首」極音速彈道飛彈時，實不啻也等於提供了我們得以檢驗東風17實戰威力的「對照組」。
可萬萬沒想到，俄羅斯的「匕首」高超音速彈道飛彈，在烏軍使用美國的愛國者三導彈「檢驗」下，居然一一被擊落了。這同時也讓中國的「東風17」一夕被人看破手腳，紛紛質疑解放軍這款號稱「關島快遞 」的飛彈，在未來「區域介止」的實戰中，是否能夠「使命必達」呢？
事實上，台灣飛彈密度僅次於以色列，早已是馳名世界的「刺蝟島」。其中，各型防空飛彈就大約有6000枚之多。以日前在烏克蘭擊落俄羅斯「匕首」極音速彈道飛彈的「愛國者3」而言，目前國軍已經部署了至少三個營的「愛國者3」反飛彈系統，一共有384枚「愛三飛彈」。
另一方面，還向美國採購了約300枚增程型「愛國者3」MSE飛彈，預計在2027年可完成部署。因此，看到愛三飛彈在烏克蘭的實戰表現，當然可以更增進我們對於抗中保台的信心。
至於，中共透過紅媒，企圖以「出口轉內銷」的手法，假藉外文報刊的文章，來對台進行認知作戰，期以減低「愛三」擊落「匕首」，所造成對「東風」飛彈的「傷害」。其實，光靠嘴砲無益，還不如趁著俄烏戰爭尚未結束，還來得及把「東風17」送去給俄羅斯，只要拿到烏克蘭戰場上試試，實力立見分曉，何必絮絮叨叨的費這麼大勁打嘴炮呢？
然而，中共迄今仍不敢軍援俄羅斯，其實正揭露出中共嘴硬心虛的紙老虎真面目。換言之，如果不敢軍援俄羅斯，你會相信他們膽感冒舉世之大不諱，而作出進犯台灣的自殺之舉嗎？
更何況，有「匕首」被擊落的前車之鑑，他們哪敢再用「東風」來試「愛三」呢？
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：「愛三」擊落「匕首」，為何中國卻急著搶救「東風」的威名呢？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會