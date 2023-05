中共唱衰「愛國者」擊落「匕首」，其實是害怕「東風17」被台灣看破手腳

文:黃澎孝

「中時新聞網」5月19日發表了一篇題為《烏克蘭「愛國者」護國 ,它幫得了台灣嗎?》的評論文章。質疑烏克蘭攔截2枚俄羅斯的「匕首」極音速飛彈,至少發射了36枚PAC-3飛彈,「命中率這麼低,那台灣得向美國買多少愛國者飛彈?」

事實上,中時這篇評論報導,原始出處是香港的《南華早報》(South China Morning Post)。《南華早報》本是香港最早的英文報紙之一,向被視為港英政府和香港精英階層的喉舌。但在 2016年4月被馬雲的阿里巴巴集團完成收購後,《南華早報》逐漸被視為香港「親中媒體」之一。

因此,我們看該文的原題是「Could the US missile defence system used by Ukraine help Taiwan?」就可看出中共大外宣帶風向的套路。

至於原作者:Minnie Chan,中文名字是陳美妮。她擁有香港大學國際公共事務碩士學位,是一位專門報導分析中國國防和外交新聞的資深記者。陳美妮的成名之作,就是披露2001年「美中南海撞機事件」的權威消息。由於事涉中國軍方的內部消息,一般咸認,她若非獲得中國充份信任,否則不可能在「國防、外交」領域獲得如此成就。

那麼,日昨陳美妮發表的那篇文章,所要傳遞的訊息,究竟是什麼呢?簡單的說,就是要搶救中國「東風17」飛彈的「威名」,同時削弱台灣人對美國「愛國者三飛彈」的信心。為什麼?烏克蘭使用美製「愛三飛彈」擊落俄羅斯的「匕首」極音速彈道飛彈會扯上中國的「東風17」飛彈呢?

原因就在於:「東風17 」與「匕首」有諸多類似之處。以致於許多軍武專家質疑「東風17」根本就是「匕首」的山寨版。

其理由如下:

兩款飛彈同樣號稱是具有10馬赫速度的「極音速」彈道飛彈。

兩者射程同樣超過2000公里。

俄軍匕首飛彈於2017年12月服役。同年中共《新華社》報導,宣稱於2017年11月試射一款名為東風17的「高超聲速滑翔飛行器」成功擊中目標。

事實上,「東風17」自從2019年在北京國慶閱兵公開亮相後,立馬成為中國內外宣嘴砲吹噓的美軍航母殺手。由於其射程可達美國的關島,因此,又號稱「關島快遞」。截自2021年 為止,中國宣稱已擁有該款飛彈1500枚以上,並組建了七個旅,號稱是中國武統台灣時,阻止美軍介入的最大「殺器」。

Photo Credit: 颐园居 @ CC BY-SA 4.0 東風17飛彈

雖然,中國的內外宣大嘴砲,早就把「東風17」吹上天,但是,解放軍這款「神器」卻「神龍見首不見尾」,從不曾在戰場上亮過劍。因此,當俄羅斯亮出與「東風17」相似的「匕首」極音速彈道飛彈時,實不啻也等於提供了我們得以檢驗東風17實戰威力的「對照組」。

可萬萬沒想到,俄羅斯的「匕首」高超音速彈道飛彈,在烏軍使用美國的愛國者三導彈「檢驗」下,居然一一被擊落了。這同時也讓中國的「東風17」一夕被人看破手腳,紛紛質疑解放軍這款號稱「關島快遞 」的飛彈,在未來「區域介止」的實戰中,是否能夠「使命必達」呢?

事實上,台灣飛彈密度僅次於以色列,早已是馳名世界的「刺蝟島」。其中,各型防空飛彈就大約有6000枚之多。以日前在烏克蘭擊落俄羅斯「匕首」極音速彈道飛彈的「愛國者3」而言,目前國軍已經部署了至少三個營的「愛國者3」反飛彈系統,一共有384枚「愛三飛彈」。

另一方面,還向美國採購了約300枚增程型「愛國者3」MSE飛彈,預計在2027年可完成部署。因此,看到愛三飛彈在烏克蘭的實戰表現,當然可以更增進我們對於抗中保台的信心。

至於,中共透過紅媒,企圖以「出口轉內銷」的手法,假藉外文報刊的文章,來對台進行認知作戰,期以減低「愛三」擊落「匕首」,所造成對「東風」飛彈的「傷害」。其實,光靠嘴砲無益,還不如趁著俄烏戰爭尚未結束,還來得及把「東風17」送去給俄羅斯,只要拿到烏克蘭戰場上試試,實力立見分曉,何必絮絮叨叨的費這麼大勁打嘴炮呢?

然而,中共迄今仍不敢軍援俄羅斯,其實正揭露出中共嘴硬心虛的紙老虎真面目。換言之,如果不敢軍援俄羅斯,你會相信他們膽感冒舉世之大不諱,而作出進犯台灣的自殺之舉嗎?

更何況,有「匕首」被擊落的前車之鑑,他們哪敢再用「東風」來試「愛三」呢?

本文經黃澎孝授權轉載,原文發表於此

原標題:「愛三」擊落「匕首」,為何中國卻急著搶救「東風」的威名呢?

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱,每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員!

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航