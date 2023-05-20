國中會考國文科結合網路隱私議題；寫作測驗「不訂題」，考驗學生將圖表轉化為個人觀點
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針對本次寫作測驗題目，苗栗縣造橋國中校長林孟君指出，這是第2次寫作測驗不必訂題目，寫作任務符合學生生活經驗，透過人數百分比統計圖表，提供學生寫作訊息，題目寫作空間寬廣。
國中教育會考首日結束，國文科的題目結合學生生活經驗，連熱門的網路隱私問題都入題；寫作測驗是第2次採「不必訂題」的形式出題，並結合統計圖表，教師認為新穎的命題清楚告訴老師要關注什麼教學目標，並期待孩子展現怎樣的素養能力。
今（20）日為112年國中教育會考首日，考試科目包含社會、數學、國文、寫作測驗，整日平均到考率98.76％，缺考率1.24％。除了在國文科考試中，有考生低頭看抽屜的國文科秘笈，違反違規項目，其餘沒有發生重大違規。
國文科結合生活經驗，重視素養導向命題
國文考科的部分，高雄市旗山國中國文老師丁美雪指出，本次42個考題中，有29題是白話文、13題是文言文，試題從基本觀念題型出發，逐漸發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，也重視素養導向的命題特色。
江翠國中國文老師陳恬玲說明，新課綱更要求標點符號的使用，今年有考出「分號」的使用方式；常用詞語使用的題型，包含若即若離、急公好義、幡然悔悟、庸庸碌碌等詞語。另外，還考了篆刻中的「陰刻」和「陽刻」，學生要能判斷何者為陽刻隸書蓋在白紙上的樣子 。課綱要求的4500個常用字讀音中，本次出題包含「迄今／屹立」、「鑲嵌／坎坷」、「寂寥／謬誤」、「叮囑／矚目」等詞語。
陳恬玲提及，本次較有特色的題型包含互文對讀，其中一題是白居易〈魏王堤〉、晁沖之〈春日〉兩首七言絕句的比較，另外還有統整兩篇文章訊息、分辨歧異的對讀題目。
在素養題方面，丁美雪指出，本次國文科有許多題目結合重大議題，包含能源、性別平等、原住民和資訊。資訊的題目改寫自媒體人黃哲斌的文章〈個資可以吃嗎？給現代公民的網路隱私守則〉，內文提到網路瀏覽紀錄、按讚喜好被用來作為商業變現、政治操控的工具，強調數位時代隱私的高度複雜性。
寫作測驗題目新穎，考生不必訂題
寫作測驗的部分，題目是從台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖表中，完成一篇文章。
寫作測驗題目規定文章內容應包含2個重點：
- 對於上列圖表顯示的類型喜好，簡要說明你的理解是什麼？
- 將這樣的理解結合你的經驗或見聞，寫下感受或想法。
並附上2項註解：
- 你對上列圖表的理解，可以是針對某一類型的解讀，例如：浪漫愛情電影仍有人喜愛，因為滿足了人們的期待；也可以是多個類型的比較，例如：和家庭倫理劇相比，更多人喜歡刺激的恐怖驚悚劇；或者是其他的想法。
- 不必訂題
苗栗縣造橋國中校長林孟君指出，這是第2次寫作測驗不必訂題目，本次寫作任務符合學生生活經驗，透過人數百分比統計圖表，提供學生寫作訊息，題目寫作空間寬廣，可以是針對某一類型的解讀，或是多個類型的比較，也可以是其他想法的延伸。另外，今年的題目也多了多層次提問，有助於孩子做組織架構。
新竹市光武國中老師張蔚雯表示，今年的題目是新穎試題，寫作素材能引導學生從生活經驗出發。文本的多元可幫助孩子們以及老師，在教學現場達到多元教學目標。
至於學生可以撰寫哪些內容？張蔚雯舉例，可以是單一對電影解讀或從多元觀點表達比較，針對題目沒有說到的部分，還能表達自己的觀點。另外，學生可針對自己的興趣喜好選擇適合的內容做呈現。
張蔚雯認為，今年的寫作任務為寫作教學開啟新境界，題目有4個概念：理解、分析、組織、表達，清楚告訴老師要關注什麼教學目標，並期待孩子展現怎樣的素養能力。
那學生要如何得到高分？張蔚雯說明，首先是透過觀察、感悟、省思，表述自己的觀點；第2是透過細膩觀察和創意展現個人特色；第3是文章的鋪陳轉折，也就是文章的跌宕起伏；第4是用精確文字適切組織材料，呈現出內容連貫的主旨、有層次的觀點。
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核稿編輯：羅元祺
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
我們想讓你知道的是
太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。