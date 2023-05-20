國中會考國文科結合網路隱私議題；寫作測驗「不訂題」，考驗學生將圖表轉化為個人觀點

國中教育會考首日結束，國文科的題目結合學生生活經驗，連熱門的網路隱私問題都入題；寫作測驗是第2次採「不必訂題」的形式出題，並結合統計圖表，教師認為新穎的命題清楚告訴老師要關注什麼教學目標，並期待孩子展現怎樣的素養能力。

今（20）日為112年國中教育會考首日，考試科目包含社會、數學、國文、寫作測驗，整日平均到考率98.76％，缺考率1.24％。除了在國文科考試中，有考生低頭看抽屜的國文科秘笈，違反違規項目，其餘沒有發生重大違規。

國文科結合生活經驗，重視素養導向命題

國文考科的部分，高雄市旗山國中國文老師丁美雪指出，本次42個考題中，有29題是白話文、13題是文言文，試題從基本觀念題型出發，逐漸發展到高層次的活用題，結合學生生活經驗，涵蓋重要學習觀念，也重視素養導向的命題特色。

江翠國中國文老師陳恬玲說明，新課綱更要求標點符號的使用，今年有考出「分號」的使用方式；常用詞語使用的題型，包含若即若離、急公好義、幡然悔悟、庸庸碌碌等詞語。另外，還考了篆刻中的「陰刻」和「陽刻」，學生要能判斷何者為陽刻隸書蓋在白紙上的樣子 。課綱要求的4500個常用字讀音中，本次出題包含「迄今／屹立」、「鑲嵌／坎坷」、「寂寥／謬誤」、「叮囑／矚目」等詞語。

陳恬玲提及，本次較有特色的題型包含互文對讀，其中一題是白居易〈魏王堤〉、晁沖之〈春日〉兩首七言絕句的比較，另外還有統整兩篇文章訊息、分辨歧異的對讀題目。

在素養題方面，丁美雪指出，本次國文科有許多題目結合重大議題，包含能源、性別平等、原住民和資訊。資訊的題目改寫自媒體人黃哲斌的文章〈個資可以吃嗎？給現代公民的網路隱私守則〉，內文提到網路瀏覽紀錄、按讚喜好被用來作為商業變現、政治操控的工具，強調數位時代隱私的高度複雜性。

寫作測驗題目新穎，考生不必訂題

寫作測驗的部分，題目是從台灣民眾最喜愛的影劇類型統計圖表中，完成一篇文章。

Photo Credit：教育部

寫作測驗題目規定文章內容應包含2個重點：

對於上列圖表顯示的類型喜好，簡要說明你的理解是什麼？

將這樣的理解結合你的經驗或見聞，寫下感受或想法。

並附上2項註解：

你對上列圖表的理解，可以是針對某一類型的解讀，例如：浪漫愛情電影仍有人喜愛，因為滿足了人們的期待；也可以是多個類型的比較，例如：和家庭倫理劇相比，更多人喜歡刺激的恐怖驚悚劇；或者是其他的想法。

不必訂題

苗栗縣造橋國中校長林孟君指出，這是第2次寫作測驗不必訂題目，本次寫作任務符合學生生活經驗，透過人數百分比統計圖表，提供學生寫作訊息，題目寫作空間寬廣，可以是針對某一類型的解讀，或是多個類型的比較，也可以是其他想法的延伸。另外，今年的題目也多了多層次提問，有助於孩子做組織架構。

新竹市光武國中老師張蔚雯表示，今年的題目是新穎試題，寫作素材能引導學生從生活經驗出發。文本的多元可幫助孩子們以及老師，在教學現場達到多元教學目標。

至於學生可以撰寫哪些內容？張蔚雯舉例，可以是單一對電影解讀或從多元觀點表達比較，針對題目沒有說到的部分，還能表達自己的觀點。另外，學生可針對自己的興趣喜好選擇適合的內容做呈現。

張蔚雯認為，今年的寫作任務為寫作教學開啟新境界，題目有4個概念：理解、分析、組織、表達，清楚告訴老師要關注什麼教學目標，並期待孩子展現怎樣的素養能力。

那學生要如何得到高分？張蔚雯說明，首先是透過觀察、感悟、省思，表述自己的觀點；第2是透過細膩觀察和創意展現個人特色；第3是文章的鋪陳轉折，也就是文章的跌宕起伏；第4是用精確文字適切組織材料，呈現出內容連貫的主旨、有層次的觀點。

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核稿編輯：羅元祺