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澳洲擬推「原住民之聲」入憲公投：正反方差距不大，有人憂衍生更多種族問題

澳洲擬推「原住民之聲」入憲公投：正反方差距不大，有人憂衍生更多種族問題
澳洲國旗與澳大利亞土著旗｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

澳洲總人口約2559萬人，其中有3.2％的澳洲民眾具有原住民身份，而這群澳洲原住民的社經地位卻普遍低於全國平均。目前的澳洲憲法雖有122年歷史，但全文對於已經生活在這片土地上的原住民，卻隻字未提，甚至是到了1960年代才獲得投票的權利。

文：Taylor Mei

針對境內原住民權益，澳洲今（2023）年下半將有機會舉辦公投，決定是否修改憲法，賦予原住民在自身事務上有提供國會議員建議的發言權。目前投票時間，預計將會定在今年10月或12月的其中一週的週六舉行。

外界目前對於此案的看法不一，部分支持者認為若公投通過，將有助於讓澳洲民眾意識到原住民的重要性。然而，就反對者看來，則認為若投票順利通過，恐加劇未來種族之間分化的情形。

原住民權益訴諸公投

先前澳洲政府計畫在國會中立法，並提出透過公投的方式，讓民眾對於原住民是否可向國會議員提出建言進行票決。該公投在澳洲當地又被稱為「原住民之聲」（The Voice），若後續順利通過，澳洲將修改憲法，成立「原住民與托勒斯海峽島民之聲」（Aboriginal and Torres Strait Islander Voice）委員會，可針對澳洲未來有關原住民的相關事務提供建議。

澳洲總人口約2559萬人，其中有3.2％的澳洲民眾具有原住民身份，而這群澳洲原住民的社經地位卻普遍低於全國平均。目前的澳洲憲法雖有122年歷史，但全文對於已經生活在這片土地上的原住民，卻隻字未提，甚至是到了1960年代才獲得投票的權利。

根據《路透社》（Reuters）報導，澳洲律政部長德雷福斯（Mark Dreyfus）3月底向國會介紹法案時指出，該法的訂定，可讓澳洲人民了解過往發生的歷史事件，同時也有助於促成澳洲國內一個「更一致」的未來。

「我們在抱持一顆純淨的心和良知的同時，也能夠感受到我們的國家正在朝著更好的方向前進。」德雷福斯表示。

公投正反看法差距不大

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