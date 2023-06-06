健身教練不滿分手勒死女友一審判無期徒刑，二審認為「無預謀殺人」改判15年

1名擔任健身教練的張姓男子去年2月因為和無法接受黃姓女友提出分手，除了持續騷擾之外，更萌生殺意，去年2月22日下午趁黃女整理行李時將其勒死，並試圖自殺；新北地院依殺人罪判張無期徒刑，張男認為一審判刑過重，提出上訴，高等法院今（6）日給予減刑，改判張15年徒刑，可上訴。

另外在民事部份，新北地院審理認定張男殺害黃女手段殘忍，扣除被害補償金後，上月29日判決張應賠償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共794萬元給黃女家屬，可上訴。

案發經過為何？

張男與黃女兩人都是健身教練，在新北市板橋區某社區同居，但2人於去年2月7日分手，然而張男心生不滿，除了以簡訊、電話騷擾外，並向多名好友透露想殺了黃女，後來更被檢方查出張男上網用「殺人」、「買刀」等關鍵字搜尋，並在蝦皮賣場購買西瓜刀一把。

去年2月22日下午4時，張男趁黃女返回同居處整理行李時，動手勒死黃女，接著傳訊給朋友：「我沒辦法回頭了」、「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」，並拜託友人照顧其母親、處理後事等。隨後持刀輕生，並反鎖房門，警方趕往現場破門而入，將2人送醫；張男經急救撿回一命，黃女不治死亡。

張男偵訊時對於犯行均坦承不諱，坦言自己早有預謀，犯後更不斷合理化自己的行為，甚至認為黃女的新男友比不上他，新北地檢署在去年6月13日依殺人罪將其起訴。

一審認不符合自首要件，判無期徒刑

新北地院一審時認為，張男犯案後雖有打電話給兩位朋友交代後事，並表示自己要和黃女「永遠再一起」，但並未主動告知自己的犯行，也未要求對方將其犯行轉知偵查機關，朋友聽了感覺不對報警，警方到場後，張男將房屋大門關上反鎖，拒絕員警入內，可見他並無自願接受裁判的意思，不符合自首要件。

另外合議庭也指出，張男在事發前2個月曾對黃女動粗，讓其承受極大精神壓力，進而導致感情生變，但張男卻未反省自己的行為，反倒是強扣「對感情不忠」的帽子在黃女身上；並且兩人分手後，張男就對黃女萌生殺意，開始預謀犯案；並在手機裡面寫下要殺了黃女和黃女的新對象然後自殺，轟動全台灣，還說「去地獄=解脫，這輩子就這樣結束不用辛苦了」。

判決書也指出，張男在犯案時，從背面勒住黃女達2至3分鐘，雖然黃女拼命掙扎，但張男並未鬆手，還對黃女表示，「你先走，我等一下就跟上」，其殺意甚堅，手段殘忍。

而犯後態度上，張男也未獲得死者家屬原諒，甚至一直認為黃女的背叛才是導致事件發生的主因，甚至還希望朋友幫他「報仇」去對付黃女的新對象，法官認為張男無真誠悔悟，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

二審認「無預謀」，改判15年

張男認為刑度過重，提出上訴時，主張自己並非預謀殺人，且他自認符合自首要件，向法官求情：「一切都是我的錯」，還說自己深愛黃女，而且已經理解「每個人都有選擇自己愛的自由」，意指當時不該因為黃女交往新男友而憤恨。甚至表示自己未來在獄中會手工賠償被害家屬。

《聯合報》報導，二審高等法院開庭時，律師辯護稱張沒有用刀、也「沒有毀棄損壞屍體」，且犯後也感到抱歉、坦承犯罪，不應論處無期徒刑；檢察官指出，鑑定結果顯示張姓凶手較無悔過、自省之心，有中高再犯率，不容易復歸社會，建請合議庭處理適當之刑。

死者的父親表示，案發前2個月，女兒已經分手，但張不斷言行恐嚇、兩度動手，妻子因此患憂鬱症。因台灣司法心理學會鑑定指死者母親「可能原諒被告」，死者母親澄清是因為怕張出獄後又來威脅，不是真的要原諒，她懇求法官主持公道，維持無期徒刑，不要讓張有機會再殺人。

不過高等法院則認為，依張男案發前傳送友人的訊息內容，張男對黃女仍有不捨感情，且被害人是遭勒斃；雖然張男在案發前上網購買西瓜刀並曾google搜尋刀法，但以此就認為張男為預謀犯案明顯有誤。張男是在盛怒失控下，萌生殺意將被害人勒斃，並非事先縝密計畫所為。

另外二審判決也提到，鑑定人推測張男具有中高度再社會化可能性，而無期徒刑最快要坐牢25年才能申請假釋，張男現在35歲，等到可以申請假釋時，張男已60歲，法官認為刑法強調「教化矯正」的積極作用，假如張男60歲才能假釋「能否復歸社會顯有疑問」，求處無期徒刑，並不符合罪刑相當原則，基於上述理由，改判15年徒刑。

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核稿編輯：翁世航