健身教練不滿分手勒死女友一審判無期徒刑，二審認為「無預謀殺人」改判15年
我們想讓你知道的是
高等法院則認為，依張男案發前傳送友人的訊息內容，對黃女仍有不捨感情，且被害人是遭勒斃；雖然張男在案發前上網購買西瓜刀並曾google搜尋刀法，但以此就認為張男為預謀犯案明顯有誤。
1名擔任健身教練的張姓男子去年2月因為和無法接受黃姓女友提出分手，除了持續騷擾之外，更萌生殺意，去年2月22日下午趁黃女整理行李時將其勒死，並試圖自殺；新北地院依殺人罪判張無期徒刑，張男認為一審判刑過重，提出上訴，高等法院今（6）日給予減刑，改判張15年徒刑，可上訴。
另外在民事部份，新北地院審理認定張男殺害黃女手段殘忍，扣除被害補償金後，上月29日判決張應賠償喪葬費、扶養費、精神慰撫金等共794萬元給黃女家屬，可上訴。
案發經過為何？
張男與黃女兩人都是健身教練，在新北市板橋區某社區同居，但2人於去年2月7日分手，然而張男心生不滿，除了以簡訊、電話騷擾外，並向多名好友透露想殺了黃女，後來更被檢方查出張男上網用「殺人」、「買刀」等關鍵字搜尋，並在蝦皮賣場購買西瓜刀一把。
去年2月22日下午4時，張男趁黃女返回同居處整理行李時，動手勒死黃女，接著傳訊給朋友：「我沒辦法回頭了」、「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」，並拜託友人照顧其母親、處理後事等。隨後持刀輕生，並反鎖房門，警方趕往現場破門而入，將2人送醫；張男經急救撿回一命，黃女不治死亡。
張男偵訊時對於犯行均坦承不諱，坦言自己早有預謀，犯後更不斷合理化自己的行為，甚至認為黃女的新男友比不上他，新北地檢署在去年6月13日依殺人罪將其起訴。
一審認不符合自首要件，判無期徒刑
新北地院一審時認為，張男犯案後雖有打電話給兩位朋友交代後事，並表示自己要和黃女「永遠再一起」，但並未主動告知自己的犯行，也未要求對方將其犯行轉知偵查機關，朋友聽了感覺不對報警，警方到場後，張男將房屋大門關上反鎖，拒絕員警入內，可見他並無自願接受裁判的意思，不符合自首要件。
另外合議庭也指出，張男在事發前2個月曾對黃女動粗，讓其承受極大精神壓力，進而導致感情生變，但張男卻未反省自己的行為，反倒是強扣「對感情不忠」的帽子在黃女身上；並且兩人分手後，張男就對黃女萌生殺意，開始預謀犯案；並在手機裡面寫下要殺了黃女和黃女的新對象然後自殺，轟動全台灣，還說「去地獄=解脫，這輩子就這樣結束不用辛苦了」。
判決書也指出，張男在犯案時，從背面勒住黃女達2至3分鐘，雖然黃女拼命掙扎，但張男並未鬆手，還對黃女表示，「你先走，我等一下就跟上」，其殺意甚堅，手段殘忍。
而犯後態度上，張男也未獲得死者家屬原諒，甚至一直認為黃女的背叛才是導致事件發生的主因，甚至還希望朋友幫他「報仇」去對付黃女的新對象，法官認為張男無真誠悔悟，判他無期徒刑、褫奪公權終身。
二審認「無預謀」，改判15年
張男認為刑度過重，提出上訴時，主張自己並非預謀殺人，且他自認符合自首要件，向法官求情：「一切都是我的錯」，還說自己深愛黃女，而且已經理解「每個人都有選擇自己愛的自由」，意指當時不該因為黃女交往新男友而憤恨。甚至表示自己未來在獄中會手工賠償被害家屬。
《聯合報》報導，二審高等法院開庭時，律師辯護稱張沒有用刀、也「沒有毀棄損壞屍體」，且犯後也感到抱歉、坦承犯罪，不應論處無期徒刑；檢察官指出，鑑定結果顯示張姓凶手較無悔過、自省之心，有中高再犯率，不容易復歸社會，建請合議庭處理適當之刑。
死者的父親表示，案發前2個月，女兒已經分手，但張不斷言行恐嚇、兩度動手，妻子因此患憂鬱症。因台灣司法心理學會鑑定指死者母親「可能原諒被告」，死者母親澄清是因為怕張出獄後又來威脅，不是真的要原諒，她懇求法官主持公道，維持無期徒刑，不要讓張有機會再殺人。
不過高等法院則認為，依張男案發前傳送友人的訊息內容，張男對黃女仍有不捨感情，且被害人是遭勒斃；雖然張男在案發前上網購買西瓜刀並曾google搜尋刀法，但以此就認為張男為預謀犯案明顯有誤。張男是在盛怒失控下，萌生殺意將被害人勒斃，並非事先縝密計畫所為。
另外二審判決也提到，鑑定人推測張男具有中高度再社會化可能性，而無期徒刑最快要坐牢25年才能申請假釋，張男現在35歲，等到可以申請假釋時，張男已60歲，法官認為刑法強調「教化矯正」的積極作用，假如張男60歲才能假釋「能否復歸社會顯有疑問」，求處無期徒刑，並不符合罪刑相當原則，基於上述理由，改判15年徒刑。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
大戶玩日本：永豐「DAWHO之夜」帶你一起攻略日本
我們想讓你知道的是
6/14 19:30 永豐銀行攜手關鍵評論網舉行「DAWHO之夜」直播活動，由吳怡霈主持，邀請旅日知名作家張維中、政治大學商學院副院長周冠男，一起線上教你探訪日本旅遊秘境，如何運用身邊現有的財務工具，玩得輕鬆又盡興！
隨著疫情解封，各國邊境與觀光政策開放，全球旅遊市場逐漸復甦，2023年臺灣的出國旅遊需求正大幅成長中，尤其到日本旅遊的臺灣旅客人數與日俱增。對於國人而言，日本向來是出國旅遊的最佳首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。6月14日關鍵評論網將與永豐銀行DAWHO數位帳戶攜手舉辦一場線上直播活動──「DAWHO之夜：大戶玩日本」，教大戶們如何到日本好好玩一波，大肆採購、吃美食，同時也別忘了運用身邊現有的財務工具，自在旅遊無負擔！
疫後旅遊的日本秘境攻略
「DAWHO之夜：大戶玩日本」的線上直播活動，邀請到懂生活又熱愛旅遊的吳怡霈擔綱主持，今年上半年才到日本旅遊的她，直播中將請她分享旅遊的最新感想，拋開只有逛街和美食的行程，從她的經驗中讓觀眾體會深度遊日本的不同樣貌。
活動中也特別邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起體會在地的日本風情，實際走進他在日本的生活，認識日本東京華麗街區樸素特有的一面；而政大商學院副院長周冠男則要以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣及如何妥善運用身邊現有的財務工具，為自己存下一筆旅遊基金，為日後的旅遊提前做好準備，玩得輕鬆又盡興。
永豐DAWHO與你一起玩日本
自從日本重新開放邊境，相信大家對於日本行都已經迫不及待了吧！在數位網路時代下，規劃旅遊時除了便利可得的網路分享資訊，便捷高效的數位工具也是在兌換外幣及消費時不可或缺的利器，永豐銀行的新世代 VIP 數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是您最貼心的旅遊幫手。想知道更多關於日本秘境攻略與旅遊前的理財消費知識，讓我們一起向他們請教疫後重返日本旅遊前需要注意的事項及相關旅遊優惠內容！
※同步提醒大家 ，本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目的討論不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG 。