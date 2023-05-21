【東南亞週報】星國三週內處決兩名販毒犯｜緬軍自俄中星進口至少10億美元武器｜東南亞運動會閉幕

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第223期，為讀者挑選2023年5月13日至5月19日期間，有關泰國、越南、新加坡、菲律賓、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。

泰國｜泰大選在野黨大勝 終結軍方掌權變數多

泰國5月14日舉辦大選，兩大在野黨前進黨與為泰黨大獲全勝，統治了近十年的軍政府是否在此選舉中結束執政，成為泰國目前最大焦點。此次投票率高達75.22%，為泰國新紀錄，而選舉結果反映出大部分選民對軍政府的抗拒與反對。

前進黨（Move Forward Party）是一個受到年輕泰國人歡迎的改革派反對黨，在本屆選舉中超越了各界預期，贏得最高的票數和席位，並在5月15日表示已準備好組建政府。該黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）告訴媒體，他已邀請代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族勢力的為泰黨（Pheu Thai）以及其他四個在野黨組成聯盟。

前進黨在眾議院500席中拿下約151席，為泰黨則拿下141席。前總理帕拉育所代表的政黨則是表現欠佳，僅拿下36席，目前為第五大黨。然而，此結果仍未被宣布為正式，選舉委員會仍須確認該選舉結果，預計60天以後才會公布。

由於組成政府需要參眾兩院750席過半的票數才能選出總理，這意味著在野黨在眾議院需要將近三倍的選票才能選出總理組閣。事實上在2019年，前總理帕拉育透過保住參議院的選票，順利擔任總理，儘管為泰黨是當時候眾議院最大黨。作為推動改革的前進黨在取得政權的過程中，亦將面臨強大的保守派勢力的挑戰，即由軍隊、君主制度和有影響力的精英所組成的聯盟。

然而，越來越多參議員開始表態支持前進黨黨魁皮塔競選總理，因為週日的選舉已反映出民意為何。朱拉隆功大學的教授Thitinan Pongsudhirak指出，為泰黨此次未能如願取得壓倒性勝利，因為他們用了傳統的競選策略，而前進黨在此次競選過程中強調制度改革，其實才是泰國選舉最新焦點。

Photo Credit: GettyImages 5月15日，總理候選人兼前進黨黨魁皮塔在卡車上與前進黨國會議員向民眾致意。

越南｜越拍板定案國家電力發展計畫

經過2年多的討論，越南總理范明政於本週核准通過第八版國家電力發展計畫（Power Development Plan 8），定案至2030年的電力規畫。

越南第八版國家電力發展計畫涵蓋2021至2030年的電力供需規畫，並展望到2050年。該計畫由工商部在2021年2月提出草案後，其中經過多次討論修改，終於在5月15日由總理拍板核准定案。第八版計畫中預估，2021至2030年間的越南GDP成長率為7%、2031-2050年間為6.5至7.5%。為滿足電力需求，至2030年前，各種能源的總裝置容量將從目前的76GW增長到158GW，總投資額上看1347億美元，大部分投資於發電廠，其中150億則是用於電網基礎建設。

越南在2021年聯合國氣候變遷綱要公約26次締約國大會（COP26）上，訂定在2050年達淨零排放（Net Zero）的目標，並承諾在2030年後不再新建燃煤電廠。根據電力發展計畫，至2030年，越南對燃煤發電裝置量的依賴將從目前的30%降至20%，並增加天然氣以及再生能源的裝置量占比。天然氣發電裝置量將從目前的7GW成長到36GW；再生能源方面，太陽光電小幅增加5GW；風力發電則有長足發展空間，從4GW增加到近28GW，其中陸域風電占21.8GW，離岸風電為6GW。

路透社報導引述一位G7國家外交官，他指出國家電力發展計畫的通過，為越南的再生能源開發踏出重要的一步，十年內有望吸引外國投資再生能源市場，尤其是風力發電。

Photo Credit： Wikipedia CC BY SA 3.0 越南風力發電場。

新加坡｜三週內處決第二名販毒男子 人權組織譴責懲罰過度

新加坡5月17日對一名走私不到3.5磅大麻的男子處以絞刑，為該國三周內第二度處決攜帶毒品者。根據新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau of Singapore）17日聲明指出，此名36歲因販運管制毒品遭定罪的新加坡人，依法享有充分的正當程序，過程中也獲得法律顧問的協助。他曾向總統尋求赦免但未成功。

中央肅毒局指出，死刑只適用於最嚴重的犯罪，例如販運大量毒品，這些毒品對吸毒者個人、其家庭和社會造成非常嚴重的傷害。死刑是星國針對打擊毒品供需全面預防危害戰略的一部分。上月，新加坡也對一名因共謀販運不到兩磅大麻而被定罪的男子。

人權組織批評懲罰過重，指出對少數種族造成不成比例的傷害。不過，新加坡維權人士韓俐穎（Kirsten Han）認為，廢除毒販死刑的論點並未在新加坡國內引起太大關注，「公眾在很大程度上仍支持死刑」。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 示意圖，非新聞事件主角。

菲律賓｜菲外長訪日 推進日菲合作協議

菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）本週出訪日本，會晤日外相林芳正，並進一步討論小馬可仕今年2月出訪日本時所簽署的協議執行進度。

2月小馬可仕出訪日本時，會晤日本首相岸田文雄並簽署多項協議，包含救災與防禦協議，以簡化日本自衛隊至菲律賓進行天然災害與人道救援的程序。馬納羅在5月14至16日訪日，並於16日會晤日本外交部長林正芳。雙邊會中表示將持續穩健發展雙邊以及與美國的三邊合作，以及日方移轉海岸巡防國防設備予菲國，此外也談及南海、烏克蘭以及北韓等議題。在經濟合作上，林正芳也重申，日本會致力於協助菲國晉升中高所得國家之林。

馬納羅在日本公開演講表示，菲律賓與日本同為島國，維持印太區域的安全與和平是雙邊共同目標。菲律賓與日本必須持續與北京和華盛頓對話，以利兩強制定「有責任的」策略。