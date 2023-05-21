【東南亞週報】星國三週內處決兩名販毒犯｜緬軍自俄中星進口至少10億美元武器｜東南亞運動會閉幕
我們想讓你知道的是
新加坡中央肅毒局指出，死刑只適用於最嚴重的犯罪，例如販運大量毒品，這些毒品對吸毒者個人、其家庭和社會造成非常嚴重的傷害。死刑是星國針對打擊毒品供需全面預防危害戰略的一部分。上月，新加坡也對一名因共謀販運不到兩磅大麻而被定罪的男子。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第223期，為讀者挑選2023年5月13日至5月19日期間，有關泰國、越南、新加坡、菲律賓、緬甸與柬埔寨的六則東協區域大事。
泰國｜泰大選在野黨大勝 終結軍方掌權變數多
泰國5月14日舉辦大選，兩大在野黨前進黨與為泰黨大獲全勝，統治了近十年的軍政府是否在此選舉中結束執政，成為泰國目前最大焦點。此次投票率高達75.22%，為泰國新紀錄，而選舉結果反映出大部分選民對軍政府的抗拒與反對。
前進黨（Move Forward Party）是一個受到年輕泰國人歡迎的改革派反對黨，在本屆選舉中超越了各界預期，贏得最高的票數和席位，並在5月15日表示已準備好組建政府。該黨領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）告訴媒體，他已邀請代表前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）家族勢力的為泰黨（Pheu Thai）以及其他四個在野黨組成聯盟。
前進黨在眾議院500席中拿下約151席，為泰黨則拿下141席。前總理帕拉育所代表的政黨則是表現欠佳，僅拿下36席，目前為第五大黨。然而，此結果仍未被宣布為正式，選舉委員會仍須確認該選舉結果，預計60天以後才會公布。
由於組成政府需要參眾兩院750席過半的票數才能選出總理，這意味著在野黨在眾議院需要將近三倍的選票才能選出總理組閣。事實上在2019年，前總理帕拉育透過保住參議院的選票，順利擔任總理，儘管為泰黨是當時候眾議院最大黨。作為推動改革的前進黨在取得政權的過程中，亦將面臨強大的保守派勢力的挑戰，即由軍隊、君主制度和有影響力的精英所組成的聯盟。
然而，越來越多參議員開始表態支持前進黨黨魁皮塔競選總理，因為週日的選舉已反映出民意為何。朱拉隆功大學的教授Thitinan Pongsudhirak指出，為泰黨此次未能如願取得壓倒性勝利，因為他們用了傳統的競選策略，而前進黨在此次競選過程中強調制度改革，其實才是泰國選舉最新焦點。
越南｜越拍板定案國家電力發展計畫
經過2年多的討論，越南總理范明政於本週核准通過第八版國家電力發展計畫（Power Development Plan 8），定案至2030年的電力規畫。
越南第八版國家電力發展計畫涵蓋2021至2030年的電力供需規畫，並展望到2050年。該計畫由工商部在2021年2月提出草案後，其中經過多次討論修改，終於在5月15日由總理拍板核准定案。第八版計畫中預估，2021至2030年間的越南GDP成長率為7%、2031-2050年間為6.5至7.5%。為滿足電力需求，至2030年前，各種能源的總裝置容量將從目前的76GW增長到158GW，總投資額上看1347億美元，大部分投資於發電廠，其中150億則是用於電網基礎建設。
越南在2021年聯合國氣候變遷綱要公約26次締約國大會（COP26）上，訂定在2050年達淨零排放（Net Zero）的目標，並承諾在2030年後不再新建燃煤電廠。根據電力發展計畫，至2030年，越南對燃煤發電裝置量的依賴將從目前的30%降至20%，並增加天然氣以及再生能源的裝置量占比。天然氣發電裝置量將從目前的7GW成長到36GW；再生能源方面，太陽光電小幅增加5GW；風力發電則有長足發展空間，從4GW增加到近28GW，其中陸域風電占21.8GW，離岸風電為6GW。
路透社報導引述一位G7國家外交官，他指出國家電力發展計畫的通過，為越南的再生能源開發踏出重要的一步，十年內有望吸引外國投資再生能源市場，尤其是風力發電。
新加坡｜三週內處決第二名販毒男子 人權組織譴責懲罰過度
新加坡5月17日對一名走私不到3.5磅大麻的男子處以絞刑，為該國三周內第二度處決攜帶毒品者。根據新加坡中央肅毒局（Central Narcotics Bureau of Singapore）17日聲明指出，此名36歲因販運管制毒品遭定罪的新加坡人，依法享有充分的正當程序，過程中也獲得法律顧問的協助。他曾向總統尋求赦免但未成功。
中央肅毒局指出，死刑只適用於最嚴重的犯罪，例如販運大量毒品，這些毒品對吸毒者個人、其家庭和社會造成非常嚴重的傷害。死刑是星國針對打擊毒品供需全面預防危害戰略的一部分。上月，新加坡也對一名因共謀販運不到兩磅大麻而被定罪的男子。
人權組織批評懲罰過重，指出對少數種族造成不成比例的傷害。不過，新加坡維權人士韓俐穎（Kirsten Han）認為，廢除毒販死刑的論點並未在新加坡國內引起太大關注，「公眾在很大程度上仍支持死刑」。
菲律賓｜菲外長訪日 推進日菲合作協議
菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）本週出訪日本，會晤日外相林芳正，並進一步討論小馬可仕今年2月出訪日本時所簽署的協議執行進度。
2月小馬可仕出訪日本時，會晤日本首相岸田文雄並簽署多項協議，包含救災與防禦協議，以簡化日本自衛隊至菲律賓進行天然災害與人道救援的程序。馬納羅在5月14至16日訪日，並於16日會晤日本外交部長林正芳。雙邊會中表示將持續穩健發展雙邊以及與美國的三邊合作，以及日方移轉海岸巡防國防設備予菲國，此外也談及南海、烏克蘭以及北韓等議題。在經濟合作上，林正芳也重申，日本會致力於協助菲國晉升中高所得國家之林。
馬納羅在日本公開演講表示，菲律賓與日本同為島國，維持印太區域的安全與和平是雙邊共同目標。菲律賓與日本必須持續與北京和華盛頓對話，以利兩強制定「有責任的」策略。
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韓國文化觀光大展瘋韓流：從舞台到餐桌，盤點那些你不曾體驗的韓國特色！
我們想讓你知道的是
韓國觀光公社於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的台灣人介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活！
「好想出國啊～」大概是這幾年來，許多人心中反覆叨唸的盼望。直到去年底，全球疫情逐漸趨緩，許多國家開始放寬邊境管制──大家期盼已久的解封之日終於到來，不少被悶壞的人們齊聲高呼：終於可以出國啦！
久違的出國一趟，想要不錯過任何一道在地美食、深度體驗異國特色文化，最後還要瘋狂血拚，塞爆行李箱嗎？今明兩年（2023-2024）恰逢「韓國訪問年」，韓國官方觀光推廣機構「韓國觀光公社」特別於華山1914文化創意產業園區舉辦「2023韓國文化觀光大展」，搭配特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，向熱愛韓國旅遊的民眾介紹那些你可能沒看過、沒吃過、沒有體驗過的道地韓式生活，喜歡或準備前往韓國的你絕對不能錯過！
「飛向韓國心發現」2023韓國文化觀光大展，華山文創園區盛大開展！
今年韓國觀光公社以「飛向韓國心發現」為主題，於5月12日至5月14日在華山舉辦「2023韓國文化觀光大展」，推廣韓國文化、擴大韓國旅遊宣傳。本次展覽內容由西一館的活動舞台、西二館的參展特色韓國企業組成的K-Shopping，以及重現韓流（K-POP）場面並提供多樣觀光旅遊商品、機票的西五館組成，且全程免費對外開放。
● 活動舞台：
舞台活動邀請國際巨星小S開幕站台，以及Super Junior厲旭、型男主廚詹姆士等多組台韓藝人接力，以不間斷韓流帶給民眾絕無僅有的舞台饗宴。
● 觀光文化展示：
展示館亦有許多K-Culture相關的體驗活動，例如地方機場、重點城市的介紹；郵輪、自駕、自行車等觀光路徑；韓劇景點、四季慶典以及海女等傳統文化體驗……等。
● 企業攤位：
展區中有11家旅行社、7間航空公司、5家特色韓國企業前來參展，推廣特色商品、韓國旅遊行程及機票，現場還有航空公司舉辦的特別活動，滿滿的下單精美好禮、機票抽獎等專屬優惠，想要尋找韓國旅遊行程的朋友也絕對不會失望！
這次2023韓國文化觀光大展還有一項與關鍵評論媒體集團合作的特別企劃──「你還沒吃過的韓國美食100選線上票選活動」，韓國觀光公社收集了17個地方政府各自推薦當地特色、有名、或代表性的食物，再從中挑出百項精選特色美食，不管是主食、零食還是甜點，只要夠好吃、夠特色就有入選機會。想要趁機盤點饕客必吃韓國美食，就不能錯過任何一項候選美食的簡介！
除此之外，只要在活動現場參與投票，即可獲得試飲韓國傳統飲品一杯，還有機會抽中韓國觀光吉祥物「Kingdom Friends」大禮包、BTS TinyTan鑰匙圈T-money等好禮，熱愛韓流文化的民眾千萬別錯過。
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截至目前的前10名得票排行，得票數由高到低的前五名分別為烤腸、堅果黑糖餅、燉排骨、豬肉湯飯、黑豬肉烤肉；第六到十名則是東大門一隻雞、春川辣炒雞、雪濃湯、海鮮湯，以及炸醬麵。
若從美食「溯源」，我們會發現大邱廣域市及釜山廣域市包辦了美食排行榜的前四名，其中前者更以「大邱十味」之二的「烤腸（곱창）」與「燉排骨（갈비찜）」，用壓倒性的票數霸佔排行榜前三名中的兩個位置；據說，獨特的醬汁是它們霸榜的關鍵，甚至被冠上了「偷飯賊」的響亮稱號！
但是，身為韓國第二大城的釜山廣域市也不干示弱，以獨一無二的街頭小吃「堅果黑糖餅（씨앗호떡）」全力出擊，以238張票數之差緊追在烤腸之後。堅果黑糖餅以其獨特的製作手法聞名。先將糖餅炸至焦黃後對半切開，裹上滿滿的堅果顆粒，讓酥脆表皮混和甜香黑糖及堅果香氣後再一口咬下，魅力十足。
最後，不得不提這看似普遍，但卻只有韓國濟州島才品嘗得到的美味──第五名的「黑豬肉烤肉（흑돼지구이）」。濟州島被聯合國指定為世界自然遺產、世界地質公園、生物圈保存地區，有著別於韓國半島上的溫帶氣候，其漢拏山半山腰上的原生土種黑毛豬，吃著濟州島的栗子、橡實、根等濟州自然食物後長大，不只豬肉口感彈嫩許多，味道也更有層次，可以說是獨一無二的豬肉。若有機會前往，熱愛美食的饕客們絕對不可錯過。
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韓流好食、秘境全盤點，心動不如馬上行動！
出國旅遊最辛苦的部分，莫過於出發前行程安排時的猶豫及煩惱，但因為這次的韓國文化觀光大展，韓國觀光公社已經幫大家整理妥當，吃喝玩樂一樣不少。韓國觀光公社台北支社長李長儀也表示，本次韓國文化觀光大展結合了2023至2024韓國訪問年K-Culture的特色，希望台灣民眾不但可以重「新」發現韓國、還可以從「心」發現韓國，繼而真正的飛向韓國，留下一段美好的回憶！