中國－中亞峰會落幕：《西安宣言》避談俄烏，北京力圖彰顯與中亞五國的歷史和友誼
我們想讓你知道的是
中國在中亞的貿易額雖然並不是中國外貿的重頭，但是，中亞五國不僅自然資源豐富，而且承東啟西，是歐亞貿易必經之路。在俄羅斯陷入曠日持久的烏克蘭戰爭時，中亞可以將中國作為替代選項。
在西安舉行的中國－中亞峰會19日閉幕。這場峰會是今年中國首場重大主場外交活動，也是中國和中亞五國建交31年來首次以實體形式舉辦峰會。
東道主中國領導人習近平發表了主旨講話；峰會後六國領導人簽署了《西安宣言》、公布了峰會成果清單。
在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，北京被描繪為一個「脅迫者」負面形象的背景下，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的領導人承諾支持北京、深化雙邊關係，中國官方媒體將峰會稱為中國區域外交的勝利。
峰會自始至終貫穿的主旋律凸顯北京中亞外交的優先選項。但是，沒有提到的議題或許也能說明問題。《BBC中文》梳理峰會活動及成果性文件中的三個重點和一個迴避事項。
北京力圖彰顯歷史和友誼
在俄烏戰爭曠日持久、美中競爭加劇、西方與中國關係疏遠的背景下，中國希望擴大國際影響力，中國－中亞峰會給北京提供了一個彰顯和中亞「深厚友誼」的好機會。
峰會在西安——古絲綢之路的起點長安——舉行，充滿象徵意義。北京希望人們看到的是，中國與中亞自古以來就有密切交往。
5月18日晚，習近平和夫人彭麗媛在西安的大唐芙蓉園舉行歡迎儀式和宴會。習近平在致辭中就說到，陝西「見證了中國同中亞國家兩千多年的深厚友誼」。
從宴會後的演出節目單中，東道主的用心也可見一斑：有「海內存知己，天涯若比鄰」的中俄雙語吟誦，也有六國歌手齊唱《美美與共》。中國官方媒體將其總結為「大道不孤，命運與共」。
17、18日，習近平還與中亞元首舉行了一對一會談。第一個是中國在中亞最大的貿易伙伴、哈薩克總統托卡耶夫。習近平祝對方70歲生日快樂，還稱中哈關係開啟新的「黃金三十年」。曾在中國留學的托卡耶夫在受訪時大秀中文，透露想念北京烤鴨、擔擔麵等中國美食。
峰會後，中國國務委員兼外長秦剛接受媒體採訪時說，習近平為恰逢生日的托卡耶夫慶生，充分體現了兩國元首的深厚友誼。六國元首共植石榴樹，象徵著六國像石榴籽一樣緊緊團結在一起。
尋求合作和發展
峰會上，習近平就如何建設中國－中亞命運共同體提出了「四個堅持」。這四個堅持分別為守望相助、共同發展、普遍安全、世代友好，以此打造「團結互信、合作雙贏、永沐和平、同心同德」的共同體。
《西安宣言》近五千字，其中「合作」出現50多次，「發展」超過40次、都在出現頻率排行榜上名列前茅。
細看峰會成果清單，「主要合作共識和倡議」共計54項，涵蓋貿易、投資、基礎建設、能源、數字科技、農業、文化、人員交流等方方面面。重點措施包括：
- 正式建立中國－中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家間舉辦。下次峰會將於2025年在哈薩克舉行
- 向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和援助；中國同哈薩克簽署了互免簽證協定，哈薩克成為首個同中國互免簽證的中亞國家
中國在中亞的貿易額雖然並不是中國外貿的重頭，但是，中亞五國不僅自然資源豐富，而且承東啟西，是歐亞貿易必經之路。在俄羅斯陷入曠日持久的烏克蘭戰爭時，中亞可以將中國作為替代選項。
關注安全和穩定
貫穿習近平演講、西安宣言和峰會成果清單的另一條主線是和平、安全和穩定。
習近平的「四個堅持」中，第三項是堅持普遍安全。他在主旨講話中說，堅決反對外部勢力干涉地區國家內政、策動「顏色革命」，保持對「三股勢力」零容忍。但是，習近平沒有明說「外部勢力」是誰。
習近平還說，中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全和反恐努力，開展網絡安全合作。
秦剛在峰會後接受媒體採訪時也強調，任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。
峰會前，中國官方媒體在報導時提到，中亞地區的穩定，對於維護中國國內特別是西北地區的穩定「至關重要」。
中國西北主要指近年來因人權問題引起關注的新疆。中國的新疆政策招致國際間、特別是西方國家的批評。在地理、民族、文化、歷史等方面， 新疆與中亞各國聯繫更加緊密，新疆問題在這些國家也引發長期關注。
烏克蘭戰爭、俄羅斯隻字未提
中國－中亞峰會與在日本廣島舉行的七國集團峰會重疊。七國峰會上，烏克蘭戰爭、北京「脅迫」都將是重要議程。
中國－中亞峰會之前曾有預測說，試圖在莫斯科和基輔之間調解和平的中國可能會在峰會期間再次表態，並要求中亞五國附和自己的聲音。但事實上，在習近平講話、西安宣言等峰會公開文件中，對烏克蘭戰爭都是隻字未提。
俄羅斯入侵烏克蘭將中亞推入兩難境地。一方面，烏克蘭也是前蘇聯加盟共和國，中亞五國難免感到唇亡齒寒；另一方面，長期在政治、經濟等方面依賴莫斯科的中亞各國也難免受到西方制裁的株連。回顧2022年戰爭爆發後，中亞五國態度謹慎如走鋼絲：沒有譴責俄羅斯侵略，但也沒有公開表示支持。在聯合國大會譴責俄羅斯入侵的投票中，中亞五國或棄權、或缺席。
雖然中國－中亞峰會並未提及烏克蘭戰爭，但是中國官方媒體卻在此期間批評七國集團「拱火」俄烏衝突。
中國官方媒體《環球時報》在5月18日的社論中稱，七國集團國家除了採取進一步拱火俄烏衝突的具體行動外，也將中國作為針對的重點，興趣都放在了組團加強遏制別國上面。
秦剛在峰會後接受媒體採訪時說，中國和中亞的合作「不針對任何第三方，也不受制於第三方，不搞封閉排他的『小圈子』，更反對集團政治和冷戰對抗」。
中國－中亞峰會上也沒有提及俄羅斯，但峰會閉幕的當天傳出的另外一則新聞是，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）將於下周（5月23-24日）訪問中國。
Tags：
落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會