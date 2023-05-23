中國－中亞峰會落幕：《西安宣言》避談俄烏，北京力圖彰顯與中亞五國的歷史和友誼

在西安舉行的中國－中亞峰會19日閉幕。這場峰會是今年中國首場重大主場外交活動，也是中國和中亞五國建交31年來首次以實體形式舉辦峰會。

東道主中國領導人習近平發表了主旨講話；峰會後六國領導人簽署了《西安宣言》、公布了峰會成果清單。

在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，北京被描繪為一個「脅迫者」負面形象的背景下，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的領導人承諾支持北京、深化雙邊關係，中國官方媒體將峰會稱為中國區域外交的勝利。

峰會自始至終貫穿的主旋律凸顯北京中亞外交的優先選項。但是，沒有提到的議題或許也能說明問題。《BBC中文》梳理峰會活動及成果性文件中的三個重點和一個迴避事項。

北京力圖彰顯歷史和友誼

Photo Credit: Getty Images / BBC News 西安，古稱長安，是絲綢之路東方起點。

在俄烏戰爭曠日持久、美中競爭加劇、西方與中國關係疏遠的背景下，中國希望擴大國際影響力，中國－中亞峰會給北京提供了一個彰顯和中亞「深厚友誼」的好機會。

峰會在西安——古絲綢之路的起點長安——舉行，充滿象徵意義。北京希望人們看到的是，中國與中亞自古以來就有密切交往。

5月18日晚，習近平和夫人彭麗媛在西安的大唐芙蓉園舉行歡迎儀式和宴會。習近平在致辭中就說到，陝西「見證了中國同中亞國家兩千多年的深厚友誼」。

從宴會後的演出節目單中，東道主的用心也可見一斑：有「海內存知己，天涯若比鄰」的中俄雙語吟誦，也有六國歌手齊唱《美美與共》。中國官方媒體將其總結為「大道不孤，命運與共」。

17、18日，習近平還與中亞元首舉行了一對一會談。第一個是中國在中亞最大的貿易伙伴、哈薩克總統托卡耶夫。習近平祝對方70歲生日快樂，還稱中哈關係開啟新的「黃金三十年」。曾在中國留學的托卡耶夫在受訪時大秀中文，透露想念北京烤鴨、擔擔麵等中國美食。

峰會後，中國國務委員兼外長秦剛接受媒體採訪時說，習近平為恰逢生日的托卡耶夫慶生，充分體現了兩國元首的深厚友誼。六國元首共植石榴樹，象徵著六國像石榴籽一樣緊緊團結在一起。

尋求合作和發展

峰會上，習近平就如何建設中國－中亞命運共同體提出了「四個堅持」。這四個堅持分別為守望相助、共同發展、普遍安全、世代友好，以此打造「團結互信、合作雙贏、永沐和平、同心同德」的共同體。

《西安宣言》近五千字，其中「合作」出現50多次，「發展」超過40次、都在出現頻率排行榜上名列前茅。

Photo Credit: BBC News 中亞峰會宣言詞雲

細看峰會成果清單，「主要合作共識和倡議」共計54項，涵蓋貿易、投資、基礎建設、能源、數字科技、農業、文化、人員交流等方方面面。重點措施包括：

正式建立中國－中亞元首會晤機制，每兩年舉辦一次，輪流在中國和中亞國家間舉辦。下次峰會將於2025年在哈薩克舉行

向中亞國家提供總額260億元人民幣的融資支持和援助；中國同哈薩克簽署了互免簽證協定，哈薩克成為首個同中國互免簽證的中亞國家

中國在中亞的貿易額雖然並不是中國外貿的重頭，但是，中亞五國不僅自然資源豐富，而且承東啟西，是歐亞貿易必經之路。在俄羅斯陷入曠日持久的烏克蘭戰爭時，中亞可以將中國作為替代選項。

關注安全和穩定

貫穿習近平演講、西安宣言和峰會成果清單的另一條主線是和平、安全和穩定。

習近平的「四個堅持」中，第三項是堅持普遍安全。他在主旨講話中說，堅決反對外部勢力干涉地區國家內政、策動「顏色革命」，保持對「三股勢力」零容忍。但是，習近平沒有明說「外部勢力」是誰。

習近平還說，中方願幫助中亞國家加強執法安全和防務能力建設，支持各國自主維護地區安全和反恐努力，開展網絡安全合作。

秦剛在峰會後接受媒體採訪時也強調，任何人都無權在中亞製造不和、對立，更不應該從中謀取政治私利。

峰會前，中國官方媒體在報導時提到，中亞地區的穩定，對於維護中國國內特別是西北地區的穩定「至關重要」。

中國西北主要指近年來因人權問題引起關注的新疆。中國的新疆政策招致國際間、特別是西方國家的批評。在地理、民族、文化、歷史等方面， 新疆與中亞各國聯繫更加緊密，新疆問題在這些國家也引發長期關注。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在廣島舉行的七國集團（G7）峰會，烏克蘭戰爭是一個重要議題。

烏克蘭戰爭、俄羅斯隻字未提

中國－中亞峰會與在日本廣島舉行的七國集團峰會重疊。七國峰會上，烏克蘭戰爭、北京「脅迫」都將是重要議程。

中國－中亞峰會之前曾有預測說，試圖在莫斯科和基輔之間調解和平的中國可能會在峰會期間再次表態，並要求中亞五國附和自己的聲音。但事實上，在習近平講話、西安宣言等峰會公開文件中，對烏克蘭戰爭都是隻字未提。

俄羅斯入侵烏克蘭將中亞推入兩難境地。一方面，烏克蘭也是前蘇聯加盟共和國，中亞五國難免感到唇亡齒寒；另一方面，長期在政治、經濟等方面依賴莫斯科的中亞各國也難免受到西方制裁的株連。回顧2022年戰爭爆發後，中亞五國態度謹慎如走鋼絲：沒有譴責俄羅斯侵略，但也沒有公開表示支持。在聯合國大會譴責俄羅斯入侵的投票中，中亞五國或棄權、或缺席。

雖然中國－中亞峰會並未提及烏克蘭戰爭，但是中國官方媒體卻在此期間批評七國集團「拱火」俄烏衝突。

中國官方媒體《環球時報》在5月18日的社論中稱，七國集團國家除了採取進一步拱火俄烏衝突的具體行動外，也將中國作為針對的重點，興趣都放在了組團加強遏制別國上面。

秦剛在峰會後接受媒體採訪時說，中國和中亞的合作「不針對任何第三方，也不受制於第三方，不搞封閉排他的『小圈子』，更反對集團政治和冷戰對抗」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 俄羅斯總理米舒斯京

中國－中亞峰會上也沒有提及俄羅斯，但峰會閉幕的當天傳出的另外一則新聞是，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）將於下周（5月23-24日）訪問中國。