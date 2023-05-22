希臘執政黨大勝仍不足以獨立組閣，總理暗示一個月內再度大選

希臘執政黨大勝但不足獨立組閣，總理暗示再次大選

（中央社）希臘執政的保守派新民主黨（New Democracy）在今天（當地時間21日）國會大選中，可望給在野的激進左派聯盟迎頭痛擊，但恐怕無法跨越單獨組成政府的門檻。報導指出，總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）暗示將於一個月內再度大選。

《法新社》報導，82％選票已完成計票，米佐塔基斯的新民主黨以40.8％得票率遙遙領先；2015年到2019年間執政、前總理齊普拉斯（Alexis Tsipras）的激進左派聯盟（Syriza）遭到迎頭痛擊，得票率僅20.1％。

儘管如此，新民主黨恐怕無法在國會過半，這意味米佐塔基斯必須選擇尋求與政敵共組聯合政府或是再次舉行大選。

而55歲的他已經表明心跡。為了以強有力政府之姿，擺脫在「不確定的」國會中討價還價，他暗示需要於一個月內再次大選。

他說：「人民希望讓強有力政府統治4年。今天這場政治地震號召我們所有人加速最終政府解決方案的進程。」

「選舉結果很明確，顯示人民同意新民主黨強有力而且自主地統治。」

齊普拉斯也已準備再戰。他表示，「選舉循環尚未完結」、「下一場將具有決定性而且是最後一戰」。

希臘大選料無明確贏家，7月恐舉行第2次投票

希臘今天大選投票，預料不太可能產生明確贏家，若各政黨未能同意組成聯合政府，預料會在7月舉行第2次投票。

民意調查顯示，執政的保守派「新民主黨」目前處於領先地位，但因希臘選舉制度的改變，意味新民主黨可能無法贏得絕對多數。

此次選舉擁有投票權的選民不到1000萬人。投票結束後，由6家民調機構所做的出口民調結果預定在格林威治時間19時公布。

由總理米佐塔基斯領導的「新民主黨」支持率在31-38％之間；居次的是反對派「激進左派聯盟」，支持率落後4至7個百分點。民調專家表示，任何政黨需要超過45％的支持率才能穩當獲勝。

生活成本危機已成為競選活動的核心議題，各政黨試圖藉著提高基本薪資、創造就業機會等承諾來吸引選民。物價飆漲對希臘人已造成深遠影響，其生活水平在長達10年的債務危機中已大幅下降。

投票結果若沒有明確贏家，各政黨間將展開幾天的協商，為籌組聯合政府找出共同基礎。

希臘《領先報》（Proto Thema）在頭版社論中說：「今天投票是一場公投，其結果若不是促成政治穩定，就是一個無舵政府的開端。」

如果沒有任何政黨直接獲勝，希臘總統薩克拉洛普魯（Katerina Sakellaropoulou）將給予得票前3名的政黨各3天時間來組成政府。

若各黨都失敗了，薩克拉洛普魯將任命一個看守政府，希臘將在大約一個月後舉行新的選舉。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航