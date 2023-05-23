舉報脫口秀演員算什麼！中國充斥著「政治雷達」敏銳的可悲年輕人

中國脫口秀演員House在舞台上，形容兩隻寵物狗追逐松鼠的時候，用到「作風優良，能打勝仗」，被現場觀眾錄音、舉報。目前House已經被帶走調查，多檔脫口秀節目被暫停，House所在的公司笑果文化被中國政府罰款1335萬人民幣，並且公開道歉，就連公司前股東、著名脫口秀演員李誕也被網友拉出來「批鬥」。

本次脫口秀演出並不是網路直播，最開始是現場觀眾聽到內容「錯誤」，後來流傳出錄音。脫口秀一向是年輕人喜歡的活動，猜測現場觀眾都是年輕人。年輕人能有這麼敏感的「政治雷達」實在讓人驚訝，說明共產黨對現代的學生頭腦和思維控制是前所未有的敏感。

之前有大學生舉報自己的老師在課堂上講一些不當言論。2019年，《紐約時報》曾經報導一個案例，在廈門大學任教的尤盛東因為提到習近平提到的「中國夢」、「正能量」等詞彙不科學，也批評一些制度，比如他說過「國有企業用補貼是違背市場經濟原則」，之後就遭到學生舉報，被廈門大學辭退，這意味著不會再有其他高校聘用他。網路上也有過這樣的影片，小學老師在課堂上鼓勵大家小紙條舉報表現不好的學生。

「舉報」是一個共產主義社會特有的行為。在文化大革命時期，檢舉、揭發自己的親人、師長是一種大義滅親的愛國行為，如果發現身邊的人「有問題」而不作為，則是被當做共犯。「檢舉」是提前假設一個人的行為不值得被信任，鼓勵身邊的人互相監督，彼此為仇，這樣人民就不可能真正的信任和團結，無法凝結起足以和專制政府對抗的力量。

共產黨一再強調，要把人群中的惡者揪出來，就可以保護一個善的社會。這個說法看似蠻有說服力，但實際上，並不符合現實。譬如美國社會，從來沒有舉報制度，但為何美國社會生活如此輕鬆、環境如此友善？

要說美國有沒有人不守規矩，當然有。像是非法移民打黑工、偷稅漏稅、倒賣政府發的福利卡當然是很常見。推特上面很多中國人炫耀自己的如何翻牆進入美國，如何在沒有工作許可證的時候找到一份包吃包住的工作。

美國政府和移民局當然知道會有這樣的事發生，但是政府沒有設立舉報制度。對此，筆者個人的解讀是：一個社會的制度不可能適合每一個人，只能盡量幫助大家都過得好。但人總有力有不逮的時候，逼不得已要違反一些規定，若沒被發現，就算是放你一馬。強調一下，這是對處於困境之人的幫助和寬容，不是為了讓人去專門鑽漏洞。