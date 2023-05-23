舉報脫口秀演員算什麼！中國充斥著「政治雷達」敏銳的可悲年輕人
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一直在揪出「惡」的中國社會，反而人與人之間毫無信任可言，社會也並沒有因為大家不斷「揪出惡者」而變得更好。這是因為很多人把大量精力都用在「監督」和「反監督」，大部分人求穩勝過求好。
中國脫口秀演員House在舞台上，形容兩隻寵物狗追逐松鼠的時候，用到「作風優良，能打勝仗」，被現場觀眾錄音、舉報。目前House已經被帶走調查，多檔脫口秀節目被暫停，House所在的公司笑果文化被中國政府罰款1335萬人民幣，並且公開道歉，就連公司前股東、著名脫口秀演員李誕也被網友拉出來「批鬥」。
本次脫口秀演出並不是網路直播，最開始是現場觀眾聽到內容「錯誤」，後來流傳出錄音。脫口秀一向是年輕人喜歡的活動，猜測現場觀眾都是年輕人。年輕人能有這麼敏感的「政治雷達」實在讓人驚訝，說明共產黨對現代的學生頭腦和思維控制是前所未有的敏感。
之前有大學生舉報自己的老師在課堂上講一些不當言論。2019年，《紐約時報》曾經報導一個案例，在廈門大學任教的尤盛東因為提到習近平提到的「中國夢」、「正能量」等詞彙不科學，也批評一些制度，比如他說過「國有企業用補貼是違背市場經濟原則」，之後就遭到學生舉報，被廈門大學辭退，這意味著不會再有其他高校聘用他。網路上也有過這樣的影片，小學老師在課堂上鼓勵大家小紙條舉報表現不好的學生。
「舉報」是一個共產主義社會特有的行為。在文化大革命時期，檢舉、揭發自己的親人、師長是一種大義滅親的愛國行為，如果發現身邊的人「有問題」而不作為，則是被當做共犯。「檢舉」是提前假設一個人的行為不值得被信任，鼓勵身邊的人互相監督，彼此為仇，這樣人民就不可能真正的信任和團結，無法凝結起足以和專制政府對抗的力量。
共產黨一再強調，要把人群中的惡者揪出來，就可以保護一個善的社會。這個說法看似蠻有說服力，但實際上，並不符合現實。譬如美國社會，從來沒有舉報制度，但為何美國社會生活如此輕鬆、環境如此友善？
要說美國有沒有人不守規矩，當然有。像是非法移民打黑工、偷稅漏稅、倒賣政府發的福利卡當然是很常見。推特上面很多中國人炫耀自己的如何翻牆進入美國，如何在沒有工作許可證的時候找到一份包吃包住的工作。
美國政府和移民局當然知道會有這樣的事發生，但是政府沒有設立舉報制度。對此，筆者個人的解讀是：一個社會的制度不可能適合每一個人，只能盡量幫助大家都過得好。但人總有力有不逮的時候，逼不得已要違反一些規定，若沒被發現，就算是放你一馬。強調一下，這是對處於困境之人的幫助和寬容，不是為了讓人去專門鑽漏洞。
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響應永續與健康住宅趨勢，藍圖營造邀請一同實現美好生活藍圖
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地球暖化直接威脅人類生存，建築作為主要居住和活動場域，如何應變並尋求改變成為關鍵課題。甫在台中梧棲推出新建案的藍圖營造，便展現領先思維與前瞻視野，堅持申請綠建築及健康建築雙重認證，確保住戶享有與環境共好共榮的永續未來。
全球各國視「2050淨零排放」為共同目標之際，訴求節能減廢、生態共生、永續循環的生活趨勢，正在重新定義建築設計與建築價值，例如台灣內政部在既有綠建築標章體系下，已新增「建築能效評估系統」（BERS，Building Energy-efficiency Rating System），期許藉由明確的係數轉換和標示制度，協助改善台灣建築能源使用效率。
同時民間業者響應國際發展趨勢，也積極導入低碳永續住宅認證機制，包括關注綠化量、基地保水、水資源、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、污水垃圾改善、生物多樣性及室內環境等九大核心指標的「綠建築標章」，以及採用提倡健康飲食、降低病毒傳播風險、凝聚社區健康意識、療癒住戶心靈、重視住戶安全、全齡與通用設計、提升住戶運動動機等七大評鑑指標的「Fitwel健康建築認證」。
綠建築與健康建築雙指標，兼顧環境友善與生活品質
由於兩大機制從不同角度審視建物的節能設施與環境品質，結合在一起更能涵蓋永續生活的完整面向，所以藍圖營造基於「承擔社會責任、回應社會需求」企業經營信念，即使為了符合綠建築及健康建築的嚴謹標準，勢必衍生額外營建成本造成綠色溢價，仍堅持替位在梧棲的新建案申請雙重認證，確保住戶享有值得信賴的生活品質與永續未來。
藍圖營造建設部總經理賴以軒表示：「以前建築與營造業只談價值工程，普遍重視成本控制，如今積極打造綠建築與健康建築，是因為每間房子的生命週期，長達10、20年甚至更久，需要能夠永續傳承，讓使用者住得安心又放心」，於是決定回歸人本價值，鏈結環境生態、城市美學、資源循環等多重思考面向，興建全台中第三座住宅類Fitwel健康建築。
從藍圖營造梧棲新案基地約870坪，但大幅降低建蔽率僅34%，確實感受到重視整體環境的相互依存關係，尤其主建物退縮創造了大尺度棟距，讓112戶住家能夠不受屏蔽，享有絕佳通風採光及景觀視野，並隨著留設300多坪開放式公園與行人徒步空間，等於在密集街廓中創造難能可貴的綠地與呼吸空間，可作為營造私密性的中介轉化地帶，又符合提升綠覆率、維護生物多樣性等綠建築規範。
推動梧棲「方舟計畫」 ，打造以人為本的永續住宅
接著，訴求全齡化與通用化的設計，有諸多務實機能巧藏其中，像是展現白派美學的15層樓外觀，由白色、淺灰與深灰鋪陳淨雅立面，再搭配簡練俐落線條構成，緩減建築量體帶來的視覺壓迫感，而整體外觀僅頂樓賦予特殊結構造型，也加以妥善利用安裝太陽能板，希望增加綠電自發自用比例，公共梯廳感應式燈具、電梯動力回生系統、基地保水滲透功能等規劃，提升能源使用效率。並於建築整體規劃戶戶開窗及地下室天井設計，保持空氣流通，替住戶節省能源的消耗。
當然選用的建材一樣兼顧低碳與美學兩大訴求，可以看見開放空間與行人步道舖設的淺色面飾材，具有美觀大方裝飾性之外，表面平滑不易風化有助於降低後續維護成本，鋁窗採用日系品牌氣密窗並增添5+5雙層膠合玻璃，提供防風、防噪等多重作用，加上錯層陽台設計等細節層次，兼具隔熱與調節效果，以及營造細節層次的深色或淺色磁磚，也具有隔熱、防水與呼吸調節等效果，能夠被動式（passive）替住戶節省空調能耗，讓家成為足以面對未來環境變化的永續載體。
藍圖營造建設部副總經理呂嘉哲強調：「這是一個以永續為核心的『方舟計劃』，我們邀請認同綠建築與健康建築價值的消費者，一起啟動全方位生活轉型。」
尤其梧棲往來市區的交通網絡已然完善便捷，又被台中港特區、台中精密園區、台中科學園區所圍繞，除了高產值的電子與半導體產業蓬勃發展，新興的風電產業也在地化形成供應鏈聚落，等於生活、環境與經濟的永續性都令人值得期待。