TNL+ 2023/05/23,
中國

舉報脫口秀演員算什麼！中國充斥著「政治雷達」敏銳的可悲年輕人

舉報脫口秀演員算什麼！中國充斥著「政治雷達」敏銳的可悲年輕人
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

一直在揪出「惡」的中國社會，反而人與人之間毫無信任可言，社會也並沒有因為大家不斷「揪出惡者」而變得更好。這是因為很多人把大量精力都用在「監督」和「反監督」，大部分人求穩勝過求好。

中國脫口秀演員House在舞台上，形容兩隻寵物狗追逐松鼠的時候，用到「作風優良，能打勝仗」，被現場觀眾錄音、舉報。目前House已經被帶走調查，多檔脫口秀節目被暫停，House所在的公司笑果文化被中國政府罰款1335萬人民幣，並且公開道歉，就連公司前股東、著名脫口秀演員李誕也被網友拉出來「批鬥」。

本次脫口秀演出並不是網路直播，最開始是現場觀眾聽到內容「錯誤」，後來流傳出錄音。脫口秀一向是年輕人喜歡的活動，猜測現場觀眾都是年輕人。年輕人能有這麼敏感的「政治雷達」實在讓人驚訝，說明共產黨對現代的學生頭腦和思維控制是前所未有的敏感。

之前有大學生舉報自己的老師在課堂上講一些不當言論。2019年，《紐約時報》曾經報導一個案例，在廈門大學任教的尤盛東因為提到習近平提到的「中國夢」、「正能量」等詞彙不科學，也批評一些制度，比如他說過「國有企業用補貼是違背市場經濟原則」，之後就遭到學生舉報，被廈門大學辭退，這意味著不會再有其他高校聘用他。網路上也有過這樣的影片，小學老師在課堂上鼓勵大家小紙條舉報表現不好的學生。

「舉報」是一個共產主義社會特有的行為。在文化大革命時期，檢舉、揭發自己的親人、師長是一種大義滅親的愛國行為，如果發現身邊的人「有問題」而不作為，則是被當做共犯。「檢舉」是提前假設一個人的行為不值得被信任，鼓勵身邊的人互相監督，彼此為仇，這樣人民就不可能真正的信任和團結，無法凝結起足以和專制政府對抗的力量。

共產黨一再強調，要把人群中的惡者揪出來，就可以保護一個善的社會。這個說法看似蠻有說服力，但實際上，並不符合現實。譬如美國社會，從來沒有舉報制度，但為何美國社會生活如此輕鬆、環境如此友善？

要說美國有沒有人不守規矩，當然有。像是非法移民打黑工、偷稅漏稅、倒賣政府發的福利卡當然是很常見。推特上面很多中國人炫耀自己的如何翻牆進入美國，如何在沒有工作許可證的時候找到一份包吃包住的工作。

美國政府和移民局當然知道會有這樣的事發生，但是政府沒有設立舉報制度。對此，筆者個人的解讀是：一個社會的制度不可能適合每一個人，只能盡量幫助大家都過得好。但人總有力有不逮的時候，逼不得已要違反一些規定，若沒被發現，就算是放你一馬。強調一下，這是對處於困境之人的幫助和寬容，不是為了讓人去專門鑽漏洞。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。