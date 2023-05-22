英式 vs. 美式中國菜論戰，反映飲食在地化背後被忽略的歷史脈絡
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日前英式中國菜因加入酥炸雞肉球、薯條及咖哩醬遭美國人炎上，拋轟根本不夠正統。儘管兩國間激烈的辯論，反映出無論是美式或英式中國菜都不是那麼的道地，但其受歡迎程度，對於許多英國及美國TikTok用戶來說，已成為捍衛國家榮譽的問題。
文：黃皓筠
事件的開始，是一位英國TikTok用戶在影片中開箱帶回家享用的中國菜，其中包含酥炸雞肉球、薯條及咖哩醬。讓人始料未及的是，該影片居然遭到美國人炎上，不僅砲轟英國到底是怎麼一回事，還進一步嘲諷「英國人是在垃圾桶裡吃飯嗎？」。網友接著質疑，為何所有英式中國菜都以薯條為特色，幾乎沒有綠色蔬菜出現。
根據《華盛頓郵報》，這場英式中國菜與美式中國菜的論戰已經持續數天，#britishchinesefood的觸及率更是高達3600萬次。另外，英國人積極為自家中國菜辯駁的同時，美國人正在批鬥英國人點中國菜外賣時常用的說法——「having a Chinese（來一份中國菜）」根本就是種族歧視。
到底英美的中國菜有何差別？服務上，美國通常提供內用及可外帶（送）的餐廳，英國則是以沒有座位的外帶（送）店居多。包裝上，英國使用的是塑膠容器，美國則是帶有小金屬把手的紙餐盒（不過也有些餐廳使用塑膠盒）。至於餐點，花椰菜牛肉和陳皮雞（Orenge Chicken）在美國是常見的主食；英國則是偏好糖醋醬類菜餚，而備受爭議的咖哩醬和薯條則是用來裝飾的配菜。
儘管兩國間激烈的辯論，反映出無論是美式或英式中國菜都不是那麼的道地，但其受歡迎程度，對於許多英國及美國TikTok用戶來說，已成為捍衛國家榮譽的問題。英國《獨立報》生活版記者伍肯特（Kate Ng-Kent）則反駁，英式中國菜值得被尊重，而不是被無知的美國人嘲笑。
對此，第一位受到白宮邀請操刀國宴的美籍華裔廚師羅慕娟（Anita Lo）向《華盛頓郵報》表示，她為同胞的反應感到抱歉。「食物是文化，也是一種身分。」她說道。「當某人貶低另一個人的晚餐時，其實是無禮的。」
她進一步指出，在移民或殖民的影響下，食物本就會隨著時間演變。而中國是一個幅員遼闊的國家，境內也有許多美食，真的很難掌握一切。美國與英國相同，中餐廳也會為了迎合美國人口味，進行餐點在地化，菜單上常見的包含木須肉、煎餃、蛋捲等。不過，羅慕娟表示奶油起司餛飩這類食物，自己是永遠不會點。「我討厭『真正的』這種說法，一點意義都沒有，到底對誰來說什麼才是正統？」她說道。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
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南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。