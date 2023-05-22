TNL+ 2023/05/22,
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英式 vs. 美式中國菜論戰，反映飲食在地化背後被忽略的歷史脈絡

英式 vs. 美式中國菜論戰，反映飲食在地化背後被忽略的歷史脈絡
配菜有薯條的英式中國菜｜Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日前英式中國菜因加入酥炸雞肉球、薯條及咖哩醬遭美國人炎上，拋轟根本不夠正統。儘管兩國間激烈的辯論，反映出無論是美式或英式中國菜都不是那麼的道地，但其受歡迎程度，對於許多英國及美國TikTok用戶來說，已成為捍衛國家榮譽的問題。

文：黃皓筠

事件的開始，是一位英國TikTok用戶在影片中開箱帶回家享用的中國菜，其中包含酥炸雞肉球、薯條及咖哩醬。讓人始料未及的是，該影片居然遭到美國人炎上，不僅砲轟英國到底是怎麼一回事，還進一步嘲諷「英國人是在垃圾桶裡吃飯嗎？」。網友接著質疑，為何所有英式中國菜都以薯條為特色，幾乎沒有綠色蔬菜出現。

根據《華盛頓郵報》，這場英式中國菜與美式中國菜的論戰已經持續數天，#britishchinesefood的觸及率更是高達3600萬次。另外，英國人積極為自家中國菜辯駁的同時，美國人正在批鬥英國人點中國菜外賣時常用的說法——「having a Chinese（來一份中國菜）」根本就是種族歧視。

到底英美的中國菜有何差別？服務上，美國通常提供內用及可外帶（送）的餐廳，英國則是以沒有座位的外帶（送）店居多。包裝上，英國使用的是塑膠容器，美國則是帶有小金屬把手的紙餐盒（不過也有些餐廳使用塑膠盒）。至於餐點，花椰菜牛肉和陳皮雞（Orenge Chicken）在美國是常見的主食；英國則是偏好糖醋醬類菜餚，而備受爭議的咖哩醬和薯條則是用來裝飾的配菜。

儘管兩國間激烈的辯論，反映出無論是美式或英式中國菜都不是那麼的道地，但其受歡迎程度，對於許多英國及美國TikTok用戶來說，已成為捍衛國家榮譽的問題。英國《獨立報》生活版記者伍肯特（Kate Ng-Kent）則反駁，英式中國菜值得被尊重，而不是被無知的美國人嘲笑。

對此，第一位受到白宮邀請操刀國宴的美籍華裔廚師羅慕娟（Anita Lo）向《華盛頓郵報》表示，她為同胞的反應感到抱歉。「食物是文化，也是一種身分。」她說道。「當某人貶低另一個人的晚餐時，其實是無禮的。」

她進一步指出，在移民或殖民的影響下，食物本就會隨著時間演變。而中國是一個幅員遼闊的國家，境內也有許多美食，真的很難掌握一切。美國與英國相同，中餐廳也會為了迎合美國人口味，進行餐點在地化，菜單上常見的包含木須肉、煎餃、蛋捲等。不過，羅慕娟表示奶油起司餛飩這類食物，自己是永遠不會點。「我討厭『真正的』這種說法，一點意義都沒有，到底對誰來說什麼才是正統？」她說道。

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