WHA開議，譚德塞遊行遇台灣團，跳針回應稱參與WHO與否由會員國決定
我們想讓你知道的是
對於台灣參與者的包圍，譚德塞顯得頗為友善，尤其當有台灣人絆倒在地時，他第一時間伸手將人扶起，並主動搭肩安慰。參與者也順勢要求合照，譚德塞也非常樂意在台灣人簇擁下大合照。或許禁不住大群台灣人的口號呼籲與包圍，加上不斷上前友善致意、對話或要求合影，譚德塞終於開金口，回覆台灣民眾的提問。
WHA開議，譚德塞盼達成「歷史性」新大流行病協議
（中央社）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（22）日指出，經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）危機後，磋商中的新大流行病協議必須是一項劇烈轉變全球衛生安全作法的「歷史性協議」。
《法新社》報導，世界衛生組織年度大會在瑞士日內瓦開幕，譚德塞致詞指出：「我們不可以只是得過且過。」
世衛會員國已經開始就一項國際協議進行磋商，以確保全球防疫準備更充分，或是能夠更有效因應下一場大流行來襲。
相關進程仍在早期階段，目標於明年5月下屆世界衛生大會（WHA）時達成協議。
譚德塞於為期10天世衛大會開幕致詞時說：「體認到我們命運交織，會員國現正磋商中的這項大流行病協議必須是一項在全球衛生安全上典範轉移的歷史性協議。」
今天受到矚目的其他一長串講者也將傳達相同訊息。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在錄影致詞中說：「我期盼目前就大流行病預防、準備和回應而進行的磋商，可以產生能夠拯救人命的強有力多邊作法。」
與此同時，東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）表示，「每個國家，不管大國或小國、富國或窮國，都在設法對大流行作出適當回應」。
「這提醒我們，我們必須未雨綢繆，而不是臨陣磨槍。」
譚德塞遊行遇台灣團，跳針回應稱參與WHO與否由會員國決定
（中央社）第76屆世界衛生大會今天舉辦傳統「為健康而走」遊行。WHO秘書長譚德塞被台灣民眾包圍，親切與台灣人合影、對話，但也表示台灣能否參與WHO要由會員國決定。
第76屆WHA今天下午將在日內瓦開議，WHO上午在總部前舉辦傳統WHO「為健康而走」（Walk the Talk）大遊行，來自全球各地的參與者、民眾一起健行，為大會拉開序幕。
隊伍在大會帶動跳熱身後從三角椅廣場開始前進。台灣隊伍落在後方，然而卻剛好遇上了較晚出發的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。
一開始，《中央社》記者向譚德塞提問「台灣是否應該參與WHO」，譚德塞起初只笑而不語。
但對於台灣參與者的包圍，譚德塞顯得頗為友善，尤其當有台灣人絆倒在地時，他第一時間伸手將人扶起，並主動搭肩安慰。參與者也順勢要求合照，譚德塞也非常樂意在台灣人簇擁下大合照。
或許禁不住大群台灣人的口號呼籲與包圍，加上不斷上前友善致意、對話或要求合影，譚德塞終於開金口，回覆台灣民眾的提問。
新北市議員陳乃瑜手拿傳單，走在譚德塞身邊對話提問。譚德塞表示，「我們有194個會員國，若他們投贊成票，那是他們的責任」。
陳乃瑜回覆，「台灣也是人類的一分子」，譚德塞繼續表示，「所以會員國應該要投贊成票，這是由會員國決定，你們要得到足夠的票數」。
對於議員詢問他本人是否支持台灣加入，譚德塞跳針說，「您可能聽過，應該由會員國投票，所以你們應該和會員國對話，讓他們投下贊成」。
行經一段路後，醫師史書華也與譚德塞致意，表達台灣人不該被排除，並說道台灣是第一個發現COVID-19疾病的國家，對此譚德塞重申，須由會員國決定，「你應該去找他們」。
《中央社》再度提問，秘書長是有權邀請台灣以觀察員身分參與WHA，對此譚德塞再次笑而不答。
2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）曾邀請台灣以觀察員身分參與WHA。
駐瑞士代表黃偉峰趨前向譚德塞致意，並給予台灣文宣小物，譚德塞也欣然接下並合照。黃偉峰告訴《中央社》，台灣有世界最好的醫療體系，可對世界衛生做出非常好的貢獻，「全民均健」沒有台灣，非常可惜。
把台灣黑熊送給譚德塞為禮物的陳乃瑜告訴記者，她請對方支持台灣加入，並強調人權不能用投票表決，「但譚德塞就一直跳針，不過至少態度已經開始有點軟化，現場許多台灣參與者不斷向他呼籲，態度跟過去的強硬已經有點不同了」。
台灣佇遮計畫等民團也在現場發送文宣，藉機與各國參與者對話，介紹台灣處境。台灣團體在現場喊口號時，也引來許多國際友人拍照支持。
來自埃及、納米比亞、法國、衣索比亞等國不願具名參與者都在交談中向《中央社》表示完全支持台灣。熟悉台灣公衛體系的衣索比亞參與者表示，「台灣參與世衛也是我的夢想，希望有天我們都能達成願望」。
向台灣隊伍鼓掌的漢斯（Hans）和凱特（Kate）則說，台灣絕對有權利參與WHO，「每個國家都應該參與WHO，而且台灣是很有趣的國家，擁有很棒的公衛政策，就如COVID-19疫情期間所見」。他們表示，若要一中政策也是要根據台灣人民的自由意志，「而我可以理解台灣人為何不願意加入中國」。
世衛場邊論壇，陳建仁分享台灣2次抗疫經驗
（中央社）第76屆WHA今天下午開議，被排除在會場內的台灣，場邊活動不斷。包括行政院長陳建仁也透過視訊，向國際分享台灣從SARS到Covid-19的疫情應對經驗。
流行病學專家陳建仁在2003年SARS（嚴重急性呼吸道疾病）爆發時臨危受命出任衛生署長，他今天在世台聯合基金會（STUF）於日內瓦洲際飯店舉行的論壇，透過視訊錄影分享台灣兩次對抗從中國傳入病毒的防疫經驗。
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。