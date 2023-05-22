WHA開議，譚德塞遊行遇台灣團，跳針回應稱參與WHO與否由會員國決定

WHA開議，譚德塞盼達成「歷史性」新大流行病協議

（中央社）世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今（22）日指出，經歷COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）危機後，磋商中的新大流行病協議必須是一項劇烈轉變全球衛生安全作法的「歷史性協議」。

《法新社》報導，世界衛生組織年度大會在瑞士日內瓦開幕，譚德塞致詞指出：「我們不可以只是得過且過。」

世衛會員國已經開始就一項國際協議進行磋商，以確保全球防疫準備更充分，或是能夠更有效因應下一場大流行來襲。

相關進程仍在早期階段，目標於明年5月下屆世界衛生大會（WHA）時達成協議。

譚德塞於為期10天世衛大會開幕致詞時說：「體認到我們命運交織，會員國現正磋商中的這項大流行病協議必須是一項在全球衛生安全上典範轉移的歷史性協議。」

今天受到矚目的其他一長串講者也將傳達相同訊息。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）在錄影致詞中說：「我期盼目前就大流行病預防、準備和回應而進行的磋商，可以產生能夠拯救人命的強有力多邊作法。」

與此同時，東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）表示，「每個國家，不管大國或小國、富國或窮國，都在設法對大流行作出適當回應」。

「這提醒我們，我們必須未雨綢繆，而不是臨陣磨槍。」

The climate crisis is a health crisis. My #ClimateAction asks for the @G7 leaders:

1. Accelerate commitments to reduce emissions & transition to clean energy

2. Build climate resilient & climate friendly health systems

3. Walk the talk by fulfilling the $100B financial commitment pic.twitter.com/athvmlHSqk — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 20, 2023

譚德塞遊行遇台灣團，跳針回應稱參與WHO與否由會員國決定

（中央社）第76屆世界衛生大會今天舉辦傳統「為健康而走」遊行。WHO秘書長譚德塞被台灣民眾包圍，親切與台灣人合影、對話，但也表示台灣能否參與WHO要由會員國決定。

第76屆WHA今天下午將在日內瓦開議，WHO上午在總部前舉辦傳統WHO「為健康而走」（Walk the Talk）大遊行，來自全球各地的參與者、民眾一起健行，為大會拉開序幕。

隊伍在大會帶動跳熱身後從三角椅廣場開始前進。台灣隊伍落在後方，然而卻剛好遇上了較晚出發的WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

一開始，《中央社》記者向譚德塞提問「台灣是否應該參與WHO」，譚德塞起初只笑而不語。

但對於台灣參與者的包圍，譚德塞顯得頗為友善，尤其當有台灣人絆倒在地時，他第一時間伸手將人扶起，並主動搭肩安慰。參與者也順勢要求合照，譚德塞也非常樂意在台灣人簇擁下大合照。

或許禁不住大群台灣人的口號呼籲與包圍，加上不斷上前友善致意、對話或要求合影，譚德塞終於開金口，回覆台灣民眾的提問。

新北市議員陳乃瑜手拿傳單，走在譚德塞身邊對話提問。譚德塞表示，「我們有194個會員國，若他們投贊成票，那是他們的責任」。

陳乃瑜回覆，「台灣也是人類的一分子」，譚德塞繼續表示，「所以會員國應該要投贊成票，這是由會員國決定，你們要得到足夠的票數」。

對於議員詢問他本人是否支持台灣加入，譚德塞跳針說，「您可能聽過，應該由會員國投票，所以你們應該和會員國對話，讓他們投下贊成」。

行經一段路後，醫師史書華也與譚德塞致意，表達台灣人不該被排除，並說道台灣是第一個發現COVID-19疾病的國家，對此譚德塞重申，須由會員國決定，「你應該去找他們」。

《中央社》再度提問，秘書長是有權邀請台灣以觀察員身分參與WHA，對此譚德塞再次笑而不答。

2009年至2016年期間，時任世衛秘書長陳馮富珍（Margaret Chan）曾邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

駐瑞士代表黃偉峰趨前向譚德塞致意，並給予台灣文宣小物，譚德塞也欣然接下並合照。黃偉峰告訴《中央社》，台灣有世界最好的醫療體系，可對世界衛生做出非常好的貢獻，「全民均健」沒有台灣，非常可惜。

把台灣黑熊送給譚德塞為禮物的陳乃瑜告訴記者，她請對方支持台灣加入，並強調人權不能用投票表決，「但譚德塞就一直跳針，不過至少態度已經開始有點軟化，現場許多台灣參與者不斷向他呼籲，態度跟過去的強硬已經有點不同了」。

台灣佇遮計畫等民團也在現場發送文宣，藉機與各國參與者對話，介紹台灣處境。台灣團體在現場喊口號時，也引來許多國際友人拍照支持。

來自埃及、納米比亞、法國、衣索比亞等國不願具名參與者都在交談中向《中央社》表示完全支持台灣。熟悉台灣公衛體系的衣索比亞參與者表示，「台灣參與世衛也是我的夢想，希望有天我們都能達成願望」。

向台灣隊伍鼓掌的漢斯（Hans）和凱特（Kate）則說，台灣絕對有權利參與WHO，「每個國家都應該參與WHO，而且台灣是很有趣的國家，擁有很棒的公衛政策，就如COVID-19疫情期間所見」。他們表示，若要一中政策也是要根據台灣人民的自由意志，「而我可以理解台灣人為何不願意加入中國」。

Photo Credit: 中央社 駐瑞士代表黃偉峰（右2）向譚德塞（中）致意，並 給予台灣文宣小物，譚德塞也欣然接下並與之合照。 但對於中央社是否邀請台灣作為觀察員的提問笑而不 語。

Photo Credit: 中央社 第76屆世界衛生大會今天舉辦傳統「為健康而走」遊 行。WHO秘書長譚德塞（右3）被台灣民眾包圍，顯得頗為友善，伸手扶起摔倒的人，並主動搭肩安慰， 也非常樂意在台灣人簇擁下大合照。

世衛場邊論壇，陳建仁分享台灣2次抗疫經驗

（中央社）第76屆WHA今天下午開議，被排除在會場內的台灣，場邊活動不斷。包括行政院長陳建仁也透過視訊，向國際分享台灣從SARS到Covid-19的疫情應對經驗。

流行病學專家陳建仁在2003年SARS（嚴重急性呼吸道疾病）爆發時臨危受命出任衛生署長，他今天在世台聯合基金會（STUF）於日內瓦洲際飯店舉行的論壇，透過視訊錄影分享台灣兩次對抗從中國傳入病毒的防疫經驗。