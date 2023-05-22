7年叩關不成面臨「世衛疲乏」？薛瑞元：WHO繼續排除台灣顯著威脅全球公衛

7年努力恐「世衛疲乏」？薛瑞元：永不停止爭取

（中央社）WHA今（22）日在日內瓦開議，衛福部長薛瑞元召開國際記者會表示，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權邀請台灣，並非必由會員國投票；面對「世衛疲乏」，台灣更不能放棄各種管道的努力。

第76屆世界衛生大會（WHA）今天下午在日內瓦開議，衛福部長薛瑞元、立法委員邱泰源及陳靜敏共同於開議前在日內瓦記者協會（Geneva Press Club）召開國際記者會，由疾管署副署長羅一鈞主持。

薛瑞元致詞時表示，中國錯誤解讀聯合國2758號等決議案，阻止台灣參與國際，該決議只決定中國代表，無關台灣地位。

他指出，台灣不能參與世界衛生組織（WHO）會傷害世衛全民均健（Health for all）的目標。台灣將和國際夥伴繼續努力，致力協助聯合國永續發展目標和WHO增加全民健康覆蓋等的「三個十億目標」。

薛瑞元強調，台灣不能分享醫療設備與監測數據，將有損疫情預防的能力。「台灣加入關乎公衛而非政治，健康是基本人權，不應遺漏任何人」。

現任醫師公會全聯會理事長的邱泰源致詞說，台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間已向世界展現是可貴的夥伴，「基於政治考量排除台灣，將傷害台灣人與全球健康，以及WHO的目標」。

身為台灣護理學會理事長的陳靜敏則表示，台灣公衛體系不斷發展，已成全球欽羨對象，台灣想和世界分享，台灣參與不僅能防止破口，也能以專業能力貢獻他國。

《中央社》記者提出問題，秘書長譚德塞在上午世衛健走活動中表示台灣參與的關鍵在會員國，想知道薛瑞元對此有何回應？

他答覆，台灣在2009年成為WHA的觀察員，當時也沒有經過全體會員國同意，而是世衛秘書長直接邀請，所以譚德塞所講與實際狀況有落差。

《中央社》記者第二個問題是，台灣已努力7年仍無法回復世衛觀察員身分，會否擔心台灣社會出現「世衛疲乏」？

薛瑞元說：「這是我們所需要面對的現實，我們只有不斷爭取，不屈不撓的努力，才可能有結果。如果我們停止，大概就沒有可能讓它實現。」

他表示，台灣與世上所有國家交往，在衛生醫療領域合作，談的內容涵蓋國與國之間在衛生領域的合作，包括提供醫衛上的協助、醫衛方面資訊的交換等。

因此薛瑞元強調這不會變成疲乏，「當我們與這些國家進一步合作，加入WHO的議題就會得到他們的支持跟同情。台灣加入世衛的訴求並不是要求各國憐憫我們，而是在合作互惠的基礎上朝這個方向前進」。

土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）記者詢問，中共為何對台灣的健康議題如此強硬。薛瑞元回覆直言，「不只健康，中國對台灣各方面都很強硬，如軍事」，但台灣與國際交流網絡越來越密切。

《路透社》與《法新社》也透過直播線上提問。《路透社》想了解台灣今年是否可能參加WHA，對此薛瑞元表示，開議在即，今年尚未收到邀請，但台灣不會放棄努力。

《法新社》則詢問，把台灣排除在公衛體系之外是否使疫情狀況更糟，且若後疫情台灣繼續被排除，帶來的最大威脅為何？

薛瑞元回覆，假設性議題較難回答，但世界從中國得到的資料很少，而台灣很關注中國的潛在訊息，如疫情初期台灣就是吹哨者。中國因條件易有新興傳染病，台灣則是第一線，若台灣無法加入，對全球都將帶來風險。

瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）發言表示，很多瑞士國會議員都認為不讓擁有2300萬人與優秀醫療專業的台灣參與WHO是「完全不公平」、「令人無法接受」的。

他表示，台灣是瑞士在亞洲的重要夥伴且共享價值，5月初國會更通過加強與台灣立法院關係的決議案，「台灣未來該由台灣決定」。

此外，北美醫師協會代表林榮松、台灣佇遮計畫代表楊欣慈、醫界聯盟代表林世嘉、歐洲台灣醫事聯盟代表王振烽也都向外媒分享台灣醫療現況，與爭取入世衛的努力與困境。

薛瑞元：WHO繼續排除台灣顯著威脅全球公衛

（中央社）衛生福利部長薛瑞元今日在瑞士日內瓦警告，因為中國施壓而繼續將台灣排除在世界衛生組織之外，將對全球公共衛生構成顯著威脅。

《法新社》報導，薛瑞元在日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行的活動中指出：「將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外不只危及2350萬台灣人民的健康權利，也嚴重削弱世界衛生組織為達成人人健康所作努力。」

世界衛生組織年度大會今天將在日內瓦召開，薛瑞元於會前作以上表示。台灣連續7年未能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

允許台灣以觀察員身分參與的呼聲日益高漲，尤其COVID-19疫情凸顯全球合作遏制傳染病的重要性。

薛瑞元警告，迅速而且有效率的資訊共享對於預防下一場大流行威脅或更有效率加以因應而言有其必要，不讓台灣參與將對此造成阻礙。

他透過翻譯指出，「台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口」，並且警告那將「對整個世界造成嚴重影響」。

華府已就繼續排除台灣參與的負面後果提出警告。

美國常駐日內瓦代表團昨天推文說：「我們繼續對抗全球各地新出現的衛生威脅同時，台灣遭到第76屆世界衛生大會孤立，這削弱了世界衛生組織所引領的包容性全球公共衛生合作。」

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