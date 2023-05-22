7年叩關不成面臨「世衛疲乏」？薛瑞元：WHO繼續排除台灣顯著威脅全球公衛

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世界衛生組織年度大會今天將在日內瓦召開，台灣連續7年未能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。薛瑞元警告，迅速而且有效率的資訊共享對於預防下一場大流行威脅或更有效率加以因應而言有其必要，不讓台灣參與將對此造成阻礙。他透過翻譯指出，「台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口」，並且警告那將「對整個世界造成嚴重影響」。
7年努力恐「世衛疲乏」？薛瑞元：永不停止爭取
（中央社）WHA今（22）日在日內瓦開議，衛福部長薛瑞元召開國際記者會表示，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權邀請台灣，並非必由會員國投票；面對「世衛疲乏」，台灣更不能放棄各種管道的努力。
第76屆世界衛生大會（WHA）今天下午在日內瓦開議，衛福部長薛瑞元、立法委員邱泰源及陳靜敏共同於開議前在日內瓦記者協會（Geneva Press Club）召開國際記者會，由疾管署副署長羅一鈞主持。
薛瑞元致詞時表示，中國錯誤解讀聯合國2758號等決議案，阻止台灣參與國際，該決議只決定中國代表，無關台灣地位。
他指出，台灣不能參與世界衛生組織（WHO）會傷害世衛全民均健（Health for all）的目標。台灣將和國際夥伴繼續努力，致力協助聯合國永續發展目標和WHO增加全民健康覆蓋等的「三個十億目標」。
薛瑞元強調，台灣不能分享醫療設備與監測數據，將有損疫情預防的能力。「台灣加入關乎公衛而非政治，健康是基本人權，不應遺漏任何人」。
現任醫師公會全聯會理事長的邱泰源致詞說，台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間已向世界展現是可貴的夥伴，「基於政治考量排除台灣，將傷害台灣人與全球健康，以及WHO的目標」。
身為台灣護理學會理事長的陳靜敏則表示，台灣公衛體系不斷發展，已成全球欽羨對象，台灣想和世界分享，台灣參與不僅能防止破口，也能以專業能力貢獻他國。
《中央社》記者提出問題，秘書長譚德塞在上午世衛健走活動中表示台灣參與的關鍵在會員國，想知道薛瑞元對此有何回應？
他答覆，台灣在2009年成為WHA的觀察員，當時也沒有經過全體會員國同意，而是世衛秘書長直接邀請，所以譚德塞所講與實際狀況有落差。
《中央社》記者第二個問題是，台灣已努力7年仍無法回復世衛觀察員身分，會否擔心台灣社會出現「世衛疲乏」？
薛瑞元說：「這是我們所需要面對的現實，我們只有不斷爭取，不屈不撓的努力，才可能有結果。如果我們停止，大概就沒有可能讓它實現。」
他表示，台灣與世上所有國家交往，在衛生醫療領域合作，談的內容涵蓋國與國之間在衛生領域的合作，包括提供醫衛上的協助、醫衛方面資訊的交換等。
因此薛瑞元強調這不會變成疲乏，「當我們與這些國家進一步合作，加入WHO的議題就會得到他們的支持跟同情。台灣加入世衛的訴求並不是要求各國憐憫我們，而是在合作互惠的基礎上朝這個方向前進」。
土耳其《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）記者詢問，中共為何對台灣的健康議題如此強硬。薛瑞元回覆直言，「不只健康，中國對台灣各方面都很強硬，如軍事」，但台灣與國際交流網絡越來越密切。
《路透社》與《法新社》也透過直播線上提問。《路透社》想了解台灣今年是否可能參加WHA，對此薛瑞元表示，開議在即，今年尚未收到邀請，但台灣不會放棄努力。
《法新社》則詢問，把台灣排除在公衛體系之外是否使疫情狀況更糟，且若後疫情台灣繼續被排除，帶來的最大威脅為何？
薛瑞元回覆，假設性議題較難回答，但世界從中國得到的資料很少，而台灣很關注中國的潛在訊息，如疫情初期台灣就是吹哨者。中國因條件易有新興傳染病，台灣則是第一線，若台灣無法加入，對全球都將帶來風險。
瑞士聯邦國會友台小組共同主席瓦德（Nicolas Walder）發言表示，很多瑞士國會議員都認為不讓擁有2300萬人與優秀醫療專業的台灣參與WHO是「完全不公平」、「令人無法接受」的。
他表示，台灣是瑞士在亞洲的重要夥伴且共享價值，5月初國會更通過加強與台灣立法院關係的決議案，「台灣未來該由台灣決定」。
此外，北美醫師協會代表林榮松、台灣佇遮計畫代表楊欣慈、醫界聯盟代表林世嘉、歐洲台灣醫事聯盟代表王振烽也都向外媒分享台灣醫療現況，與爭取入世衛的努力與困境。
薛瑞元：WHO繼續排除台灣顯著威脅全球公衛
（中央社）衛生福利部長薛瑞元今日在瑞士日內瓦警告，因為中國施壓而繼續將台灣排除在世界衛生組織之外，將對全球公共衛生構成顯著威脅。
《法新社》報導，薛瑞元在日內瓦記者俱樂部（Geneva Press Club）舉行的活動中指出：「將台灣排除在世界衛生組織（WHO）之外不只危及2350萬台灣人民的健康權利，也嚴重削弱世界衛生組織為達成人人健康所作努力。」
世界衛生組織年度大會今天將在日內瓦召開，薛瑞元於會前作以上表示。台灣連續7年未能以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。
允許台灣以觀察員身分參與的呼聲日益高漲，尤其COVID-19疫情凸顯全球合作遏制傳染病的重要性。
薛瑞元警告，迅速而且有效率的資訊共享對於預防下一場大流行威脅或更有效率加以因應而言有其必要，不讓台灣參與將對此造成阻礙。
他透過翻譯指出，「台灣恐怕會變成下一場大流行的缺口」，並且警告那將「對整個世界造成嚴重影響」。
華府已就繼續排除台灣參與的負面後果提出警告。
美國常駐日內瓦代表團昨天推文說：「我們繼續對抗全球各地新出現的衛生威脅同時，台灣遭到第76屆世界衛生大會孤立，這削弱了世界衛生組織所引領的包容性全球公共衛生合作。」
11民團連署遞交瑞士國會友台小組，籲挺台參與WHA
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
隨著石油、天然氣等化石燃料價格上漲、國際通膨壓力加劇，世界能源貿易板塊也隨之重組，更有國家開始推動綠色能源及能源效率的政策；而今年國際能源總署（IEA）的報告也指出，未來兩年間全球電力將增加約2500TWh，其中98%新增電力由再生能源提供。種種現象明確顯示，永續及能源轉型議題已從眾人關切的世界趨勢，轉為深刻影響產業、政策與經濟的現在進行式。
綠能共享經濟成熟，日常永續行動可以更豐富
若從鉅觀角度思考，能源議題看似與日常相距甚遠，實則不然。當我們回到生活視野──每當社會因能源問題發生災害、通膨等重大動盪時，受影響最深刻的總是平凡生活的人們，甚至是最脆弱的弱勢族群。那麼，身為從石化能源過渡至綠色能源的關鍵一代，除了落實節能生活，我們還能再多做些什麼，創造更永續、多元關懷的社會？
對忙於工作的上班族而言，「投資」就是個既能滿足理財規劃、又兼顧環境永續的參與管道。 除了基金、股票的傳統投資市場，參與近年逐漸成熟、參與門檻低且報酬回收穩定的「綠能共享經濟」其實也是不錯的方法。
全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
這項被太陽人稱為「全民電廠」的共享模式，不只運作方式單純且具可循環性，還能在穩定的經濟回饋之外，創造額外的永續效益。民眾只要依循以下三步驟就可以成為全民電廠的老闆： 1.登錄太陽人官網並加入會員； 2.選擇欲認購的電廠（或太陽能板），完成相關設定並付款； 3.完成後，你就能成為電廠老闆，開始定期領取販賣電力的所得。投資期間，投資人能獲得台電保證20年的購電契約，穩定獲得約6~8%的年化投報率（需視電廠位置與當地平均日照時長而定）。
除了長期穩定的資產配置，太陽人也沒有忘記能源與生活的緊密關係。2020年，太陽人將全民電廠穩定收益的特性轉化為支持社會公益永續發展的力量，與數十間社福機構合作，正式啟動「日光循環公益專案」。當每一片屬於日光循環公益專案的太陽能板被認購時，太陽人就會捐獻500元給合作的公益團體，並每月依據投資人設定的「提撥捐獻額度」，再提撥捐獻額度的一半資助公益團體；而另一半則為下一座公益電廠的興建基金，藉此創造公益生生不息的回饋循環。換句話說，投資人獲得被動收益的同時，也就在用日光一點一滴的灌注著弱勢族群，並累積下一個公益機會的誕生，促成整體公眾利益的正向循環，為社會善盡一份心力。
獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。