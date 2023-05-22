G7峰會聯合聲明劍指中國「經濟脅迫」，澤倫斯基成最後一日焦點
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從澤倫斯基的角度來看，他盼望在獲得G7和其他國家對烏克蘭的長期支持的保證後，能順勢試圖說服其他領導人，無論他們來自印度、巴西還是其他地方，一同加入支援烏克蘭的隊伍。「現在，他有了寶貴的面對面時間，而不僅僅是通過電話或視頻連接進行對話，努力提出自己的觀點。」
七大工業國集團（G7）領袖高峰會周日（5月21日）在日本廣島落幕。周六抵達的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會議最後一天與多國領袖會面， 受全球矚目。
此次會議擴大了參與國家範圍，澳洲及印度領袖均受邀請出席。 同時，「四方安全對話」（QUAD）也改在廣島會場舉行。
周六，七國領袖發表的「廣島願景」聯合文件，稱中國發展核武缺乏透明，表達對台海和平穩定及新疆，香港人權事務的關注。 聲明一出，立即引發北京強烈抗議。中國外交部回應稱：「G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政」，並稱國際社會不會接受G7峰會的聲明意見。
此外，就在澤倫斯基抵達日本當天，俄羅斯瓦格納傭兵集團聲稱已經佔領俄東重鎮巴赫姆特，不過基輔否認俄國說法，表示前線仍持續激戰中。
澤倫斯基飛抵廣島
此次G7峰會，澤倫斯基的親自參與，引起了全球廣泛關注。
在過去的24至48小時裡，他會不會飛抵廣島峰會還是以視訊形式出席，一直是各界猜測和討論之話題。
截至日本時間周日下午4點，澤倫斯基已陸續與英國、印度、法國和加拿大及美國等各國領導人會面。他也參與了今日G7領導人關於烏克蘭戰爭的聯合工作會議。
法國總統馬克宏表示，烏克蘭領袖的意外到來，將在全球支持烏克蘭的行動起到了「改變遊戲規則」的作用。G7領導人還提到進一步實施制裁俄羅斯及相關實體企業。
澤倫斯基也在推特上說，同一天早上， 與他加拿大總理杜魯道會面，他們討論了兩國國防和安全合作，並感謝加拿大政府及相關團體對於協助烏克蘭在戰場掃除地雷的援助。他特別強調，希望此次來到G7峰會，還能得到來到峰會的的巴西和印度等「全球南方」國家領導人支持。針對莫斯科的入侵，巴西和印度一直表示他們持「中立」立場。
其中，澤倫斯基與印度總理莫迪（Narendra Mody）會面特別引發關注。此次兩人在G7碰面是自去年俄羅斯發動侵略後，雙方首次會面。澤倫斯基在社群平台表示，兩人討論烏克蘭需要掃雷、流動醫院的援助，並邀請印度加入烏克蘭的和平方案。莫迪在推特發布兩人對談照片並稱，印度凖備繼續向烏克蘭人民提供人道主義援助，並支持通過外交對話尋求和平。
F-16軍援烏克蘭
此外，澤倫斯基與G7各國領袖會面，表達希望各國增加對烏克蘭的軍援。 美國首次批准派遣F-16戰鬥機給基輔。分析稱，對澤倫斯基來說，這是一次重大勝利，因為多個月以來，他一直在游說各國，希望獲得先進戰鬥機，而F-16目前軍事領域上的前沿戰鬥機。
BBC記者麥森（Chris Mason）來自廣島的現場觀察稱，從烏克蘭領導人的戰略角度來看，此次親自飛抵廣島，是非常有價值的，因為這不僅是七大工業國中再次表達對烏克蘭充分的支持，現在還有了F-16戰鬥機，而這些支持不會是短暫的，因為訓練飛行員操控F-16需要一段時間。
所以，從澤倫斯基的角度來看，他盼望在獲得了G7和其他國家對烏克蘭的長期支持的保證後，能順勢試圖說服其他領導人，無論他們來自印度、巴西還是其他地方，也一同加入支援烏克蘭的隊伍。「現在，他有了寶貴的面對面時間，而不僅僅是通過電話或視頻連接進行對話，努力提出自己的觀點。」
韓國和日本的領導人今天上午會面，這是兩國關係改善的又一重大突破。
中國：美國才是真正「脅迫者」
G7峰會昨日發表的聯合聲明，除了反對改變台海現狀（status quo）之外，又批評來自北京對其他國家和地區的「經濟脅迫」，同時也表示關注新疆及香港的人權和自治問題。不過，該公報還表示，凖備與中國建立建設性與穩定的關係，而非「脫鉤」。
中國外交部回應稱， 對G7峰會「執意操弄涉華」議題強烈不滿和堅決反對，並表示已經向主辦峰會的日本等相關國家提出嚴正交涉。中國外交部在網站公布發言人回應G7聲明涉華議題時說，美國「大搞單邊制裁，脫鉤斷鏈」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。
「我們奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。」
有關台海議題，該聲明稱，一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針，「七國集團口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對『台獨』，這實質是對『台獨』勢力的縱容支持」。中國外交部又表示，香港、新疆和西藏事務純屬中國內政，反對任何外部勢力以「人權」為幌子橫加干涉。
峰會閉幕前夕，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在記者會回應了G7昨天發表的聲明及北京的反應。他說，峰會聲明旨在打擊經濟脅迫行為。並稱中國對全球安全和繁榮構成「當今時代最大的挑戰」。他又表示，中國在國內外日益傾向專制。 不過他強調，英國支持自己的盟友，「這完全是為了降低風險，而不是（與北京）脫鉤」。他說， G7將全力「防止中國利用經濟脅迫來干涉他國主權事務。」
四方安全對話
原本要在澳洲舉辦的「四方安全對話」，改在廣島舉行場邊會談。成員國美國、日本、澳洲和印度周六發表聯合聲明稱：「我們堅定維護印太海域和平穩定，強烈反對透過武力或要挾意圖改變現狀破壞穩定或單方面行動。」
聯合聲明又說：「我們對有爭議地域的軍事化、海岸警衛隊和海上民兵船隻的危險活動以及破壞其他國家近海資源開採的舉動表達嚴重關切。 我們強調，應根據國際法和平解決爭端，不得使用武力或威脅使用武力處理這些問題。」
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陽光也可以做公益：一場環境、社會、資產三方共贏的永續投資！
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太陽人全民電廠深耕能源產業十個年頭，創辦人陳威丞藉由首創的「綠能共享經濟」模式，至今已在臺灣、日本兩地建置超過500座太陽能電廠，與數千位電廠老闆攜手展開一場經濟、環境、社會公益三方共贏的永續投資。
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全民電廠：經濟、環境、社會公益，三方共贏的永續投資
什麼是「綠能共享經濟」？簡單來說，就是「共享電廠，共創綠能」， 參與者出資認領電廠或太陽能板，太陽人全民電廠（下稱太陽人）提供一條龍的物業管理服務，包辦如廠房建置、機關文件申請、設備維運等電廠大小事。如此一來，就算是毫無太陽能專業知識的上班族，也能藉日常財務管理的方式投入環境永續的行動，參與臺灣的綠能發展，在環境永續及能源轉型過程發揮微薄卻重要的影響。
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獲得B型企業認證的太陽人全民電廠，一起讓商業成為社會永續的最大公益
太陽人全民電廠自2013年成立以來，已經深耕能源產業十個年頭，日光循環公益專案也邁入第三年，無論是電廠據點規模、綠能效益，或是為社會帶來的公共利益都在不斷擴大。多年間太陽人已在臺灣、日本建置超過500座太陽能電廠，並預估在未來20年間持續產出2.3億度的再生能源，創造將近15億的電力收益為地球減少約1.26億公斤的碳排放，相當於1,761座大安森林公園的碳排放吸收量。
除了永續的企業責任，太陽人也相當關注社會中的弱勢族群，於是也致力推動公益專案，成為勵馨基金會、唐氏症關愛者協會、ARTT台灣動物緊急救援小組、社團法人銀色大門老人福利協會、台灣環境資訊協會、黑潮海洋文教基金會、野灣野生動物保護協會....等數十所不同領域的社福機構的支持者，長期穩定捐助金流，支持臺灣社福活動，將綠色能源化為實質力量，回饋社會中最脆弱的族群。
一路走來，太陽人不只實踐了企業社會責任（CSR）及永續ESG的義務，更秉持著「日本職人技術，台灣在地深耕」的信念，於北中南東各處擴建電廠，為各鄉鎮創造許多長期穩定的工作機會。種種環境、能源、經濟、社福多元共好的行動，也讓太陽人全民電廠於2021年通過B型實驗室（B Lab®）認證，成為「運用商業發揮社會及環境的正面影響力」的B型企業。
能源不只是能源：太陽人全民電廠的永續影響力
「打破再生能源與社會大眾遙不可及的想像」是創辦人陳威丞創立太陽人全民電廠的初衷。一路走來，他運用個人專業與能力，帶領企業用「太陽能」向外擴展，響應ESG永續企業經營及聯合國永續發展目標（SDGs），利用能源創造經濟、社會福利、環境永續的多贏局面。在太陽人全民電廠的努力之下，「能源與日常生活緊密相關」並不只是形而上的概念，而是落實在社會每一處，真真切切的企業永續影響力。