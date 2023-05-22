希拉蕊：俄烏戰爭令中共侵台野心受挫；分析：中國調停俄烏企圖修補與歐關係

希拉蕊：俄烏戰爭令中國侵台野心受挫

（中央社）美國前國務卿希拉蕊・柯林頓（Hillary Clinton）20日表示，由俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）發起的俄烏戰爭，令中國侵略台灣的野心「受挫」。

希拉蕊20日在華盛頓接受英國《金融時報》（Financial Times）週末版專訪時，直接了當地對俄烏戰爭、美中關係以及美國總統拜登（Joe Biden）明年連任的前景做出評估。

希拉蕊警告，若美國前總統川普（Donald Trump）2024年再次當選，恐「意味美國民主和烏克蘭的終結」。

她將普亭形容為一名「複雜、以救世主自居且自戀的獨裁者」。希拉蕊還說，普亭曾深信只要川普贏得2020年總統大選，將讓美國退出北大西洋公約組織（NATO），「原本對他來說簡直輕而易舉，因此當川普落選時，普亭認為他必須繼續前進。」

她說，事實證明這「絕對是打錯了算盤」。

希拉蕊說，基於普亭無法迅速接管烏克蘭，她認為中國國家主席習近平正在重新評估對台策略。

希拉蕊還說，她過去曾認為習近平在鞏固權力後，會在3到4年內「對台灣採取行動」，但「我認為烏克蘭確實阻撓了這個計畫。我的意思是，在我看來，烏克蘭的發展對中國領導層產生重大影響」。

她說：「你看，川普就好比送給習近平和普亭的禮物，他非常迷戀獨裁者，他在戰略上對中國無能為力，而且你也知道，他在北約議題上顯然會朝著普亭想要的方向去做。」

希拉蕊表示，她不認為川普會在2024年總統大選中勝出，但她警告，要是他真的勝選，川普會讓美國退出北約。

希拉蕊坦言，選民完全有權考慮拜登已高齡80歲的問題，但她引用拜登經常說的一句話：「不要把他跟全能上帝做比較，把他跟其他人選做比較。」

中國難調停俄烏戰但仍繼續 分析：修補與歐關係

（中央社）中國近來在調停俄烏戰爭上表現積極但沒突破，分析稱，中國明知沒有靈丹妙藥仍繼續扮演調停人角色，是希望修補與歐洲的關係、離間美國與北約盟友的關係，及建立中國的「世界新秩序」。

中國政府歐亞事務特別代表李輝自15日起訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯，企圖嘗試調停俄烏戰爭。

行程中李輝曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）等官員會面，是自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，首位造訪基輔的中國高級特使。

不過，李輝的外交斡旋目前沒有帶來任何突破，中國外交部發言人汪文斌日前在例行記者會上談到李輝與澤倫斯基的會談時，強調「化解危機沒有靈丹妙藥」。

《美國之音》（VOA）19日的報導引述多名專家分析為何中國在明知沒有靈丹妙藥化解這場戰爭，仍要繼續扮演調停人的角色。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，中國要調停俄烏戰爭幾近不可能，但中國還是希望被看作是「和平使者」，其中一個很重要的原因是中國與歐洲的關係。

她說，中歐關係在俄烏戰爭前因為人權、新疆、台灣等議題已經陷入緊張，中俄友誼「無上限」及中國對俄羅斯的支持，使中國與歐洲特別是與中歐及東歐國家關係進一步惡化，而中國正也想借調停戰爭來修復與歐洲的關係。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）17日在推特就「重新校正」歐洲對中國立場發文，指出如果中國不推動俄羅斯從烏克蘭撤軍，歐盟與中國的關係將無法正常發展。

報導又分析，另一個原因是中國想離間美國與北約盟友的關係。

前美國國防部中國事務主任包士可（Joseph Bosco）表示，俄烏戰爭重振了美國與歐洲和亞太盟友的關係，中國希望借調停俄烏戰爭離間美國與北約盟友的關係。

報導引述華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國國力計畫主任林洋（Bonny Lin）在最新一期《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌撰文指出，中國希望借此確保歐洲不要加入反華集團，中國限制對俄羅斯支持，也是出於這樣的考慮。

報導又分析，中國希望藉介入調停俄烏戰爭，重塑中國的「世界新秩序」。

報導指出，中國正在試圖打造一個不同於美國領導的「世界新秩序」，而「全球南方國家」（the Global South）正是習近平在第三任期兜售「新秩序」的目標。

耶魯大學法學院蔡元培中國中心研究員魯道夫（Moritz Rudolf）表示，與促成沙烏地阿拉伯和伊朗關係正常化一樣，中國希望借斡旋俄烏戰爭重塑世界秩序，也表現出試圖成為政治斡旋力量的具體行動。

布魯金斯學會資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）接受美國國家廣播公司商業新聞台訪問時表示，中國介入調停是希望在決定未來歐洲安全架構輪廓上有發言權，還希望被視為對烏克蘭重建，及在歐洲從衝突中全面復甦扮演關鍵的角色。

不過，葛萊儀表示，中國仍希望與俄羅斯保持關係，以及不希望看到俄羅斯被打敗，因為俄羅斯完全失敗特別是普亭（Vladimir Putin）下台並不符合中國的利益，這導致中國要調停戰爭並不會容易。

包士可強調，中國想加強與俄羅斯的關係，又想令人相信中國保持中立，同時又想與歐洲保持良好的關係，這些目標自相矛盾。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺