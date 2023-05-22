凌友詩任中共全國人大代表遭罰50萬元，陸委會：若不服可提行政救濟
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凌友詩說，如果民進黨政權承認「九二共識」和「一個中國」原則，可以考慮回去繳款；即便如此，這種背叛性質禁令，受限對象應只能是自己政權的軍隊公務人員。她還說，台灣宣稱自由民主，卻保留這種如鐵幕式的懲罰機制，限制人民的思想自由和選擇職業自由，到處限制言論、排擠愛國人士，實際上是一個最為專制地區。
凌友詩任中共全國人大代表，陸委會：開罰50萬元
（中央社）陸委會19日表示，台人凌友詩因為擔任中共全國人大代表，已遭內政部開罰新台幣50萬元。中共長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感。
大陸委員會19日下午發布新聞稿指出，凌友詩擔任中共全國人民代表大會第14屆代表，涉及違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱兩岸條例）規定，案經內政部查處，今年5月11日裁處50萬元罰鍰。
這是凌友詩二度被開罰。她2018年出任中共全國政協委員，2019年3月11日在全國政協全體會議發表演說，自稱「平凡台灣女孩」，還稱「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，其後遭內政部開罰50萬元。
陸委會指出，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員。
新聞稿強調，中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞。
陸委會提醒，中共長期以零和思維對台打壓、迄不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害國家安全或利益職務，不慎觸法而損及自身權益。
凌友詩拒繳罰款，陸委會：不服可提行政救濟
台灣人凌友詩擔任中共全國人民代表大會第14屆代表涉違反兩岸條例，遭裁罰50萬元後，她向港媒表明「拒繳」。陸委會21日晚間表示，當事人如有不服，可依法循程序提出救濟。
大陸委員會21日晚間透過書面表示，凌友詩先前違法擔任中共全國政協委員，內政部裁處50萬元罰鍰，當事人未繳納，主管機關已移送行政執行在案；凌友詩這次違法擔任中共全國人大代表，主管機關依法行政加以裁罰。
陸委會強調，中華民國政府具備完善及符合世界普世價值的法律與行政救濟制度，當事人如有不服，可依法循程序提出救濟。
陸委會指出，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，少數人以個人政治偏見，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。
「台灣的體制到底屬於民主自由，還是專制無道，世人自有公論」。陸委會呼籲凌友詩應盡速繳納罰款，若拒不繳納，政府後續將依有關法令執行，以確實達到制裁違法的效果。
據港媒《星島網》21日報導，凌友詩表示，絕不向一個拒絕承認「一個中國」並且專制無道的政權繳交罰款。
她說，兩岸條例是「一個中國」法理下的內戰條款，假定兩岸處於承認「一個中國」的兩個政權內戰狀態，自己的人民到敵對政權的黨政軍機關任職，即形成背叛政權罪名而進行懲罰。
凌友詩說，如果民進黨政權承認「九二共識」和「一個中國」原則，可以考慮回去繳款；即便如此，這種背叛性質禁令，受限對象應只能是自己政權的軍隊公務人員。
她還說，一國之內無論兩個政治集團如何交戰，平民百姓有權選擇想服務和效忠的對象；台灣宣稱自由民主，卻保留這種如鐵幕式的懲罰機制，限制人民的思想自由和選擇職業自由，到處限制言論、排擠愛國人士，實際上是一個最為專制地區。
「我如果繳交罰款就代表我認可台灣當局的做法，認為自己做錯了，所以我想我絕不應該向一個拒絕承認『一個中國』並且專制無道的政權繳交罰款。」凌友詩說。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會