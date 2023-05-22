凌友詩任中共全國人大代表遭罰50萬元，陸委會：若不服可提行政救濟

凌友詩任中共全國人大代表，陸委會：開罰50萬元

（中央社）陸委會19日表示，台人凌友詩因為擔任中共全國人大代表，已遭內政部開罰新台幣50萬元。中共長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感。

大陸委員會19日下午發布新聞稿指出，凌友詩擔任中共全國人民代表大會第14屆代表，涉及違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（下稱兩岸條例）規定，案經內政部查處，今年5月11日裁處50萬元罰鍰。

這是凌友詩二度被開罰。她2018年出任中共全國政協委員，2019年3月11日在全國政協全體會議發表演說，自稱「平凡台灣女孩」，還稱「中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府」，其後遭內政部開罰50萬元。

陸委會指出，中共各級人民代表大會組織屬兩岸條例第33條第2項公告禁止之政治性機關（構）、團體，台灣人民依法不得擔任職務或為其成員。

新聞稿強調，中共當局長年營造對台宣傳樣板，但無法獲得多數台灣人民的認同，只會增加台灣民眾的反感，中共的相關作為只是徒勞。

陸委會提醒，中共長期以零和思維對台打壓、迄不放棄武力犯台，其政治體制、社會環境更與台灣及一般文明國家所認知的普世標準有很大的差異，國人赴陸就業生活及從事兩岸交流活動應注意遵守法令規定，以免誤蹈中共統戰陷阱，擔任可能危害國家安全或利益職務，不慎觸法而損及自身權益。

凌友詩拒繳罰款，陸委會：不服可提行政救濟

台灣人凌友詩擔任中共全國人民代表大會第14屆代表涉違反兩岸條例，遭裁罰50萬元後，她向港媒表明「拒繳」。陸委會21日晚間表示，當事人如有不服，可依法循程序提出救濟。

大陸委員會21日晚間透過書面表示，凌友詩先前違法擔任中共全國政協委員，內政部裁處50萬元罰鍰，當事人未繳納，主管機關已移送行政執行在案；凌友詩這次違法擔任中共全國人大代表，主管機關依法行政加以裁罰。

陸委會強調，中華民國政府具備完善及符合世界普世價值的法律與行政救濟制度，當事人如有不服，可依法循程序提出救濟。

陸委會指出，兩岸互不隸屬是客觀事實及台海現狀，少數人以個人政治偏見，配合中共統戰伎倆，藉由曲解兩岸條例並與「一中原則」做不當連結，妄想為自己違法行為脫罪。

「台灣的體制到底屬於民主自由，還是專制無道，世人自有公論」。陸委會呼籲凌友詩應盡速繳納罰款，若拒不繳納，政府後續將依有關法令執行，以確實達到制裁違法的效果。

據港媒《星島網》21日報導，凌友詩表示，絕不向一個拒絕承認「一個中國」並且專制無道的政權繳交罰款。

她說，兩岸條例是「一個中國」法理下的內戰條款，假定兩岸處於承認「一個中國」的兩個政權內戰狀態，自己的人民到敵對政權的黨政軍機關任職，即形成背叛政權罪名而進行懲罰。

凌友詩說，如果民進黨政權承認「九二共識」和「一個中國」原則，可以考慮回去繳款；即便如此，這種背叛性質禁令，受限對象應只能是自己政權的軍隊公務人員。

她還說，一國之內無論兩個政治集團如何交戰，平民百姓有權選擇想服務和效忠的對象；台灣宣稱自由民主，卻保留這種如鐵幕式的懲罰機制，限制人民的思想自由和選擇職業自由，到處限制言論、排擠愛國人士，實際上是一個最為專制地區。

「我如果繳交罰款就代表我認可台灣當局的做法，認為自己做錯了，所以我想我絕不應該向一個拒絕承認『一個中國』並且專制無道的政權繳交罰款。」凌友詩說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航