基輔是烏克蘭心臟，利維夫是認同的靈魂：抗俄意識高漲，傾全城之力築一道無形戰壕
我們想讓你知道的是
利維夫人各個勇者無懼嗎？倒也不是。教堂前的阿嬤奧克薩娜（Oksana）一想到俄軍不願浪費子彈而把烏克蘭戰俘折磨致死，直呼「我怕死了」，好在自己距離前線還有900公里。另外一位阿嬤則說，俄軍一來，一定徒手把他們撕成兩半，「光是聽到俄語都要氣死」。
文：鍾佑貞（中央社記者）
烏東戰爭前線背後，烏克蘭人無分年齡與性別，自願參與軍事訓練，從基本戰術、戰地醫療到反裝甲武器與無人機操作，堅實的民防團隊是烏國在炮火中屹立的基礎。記者鍾佑貞前往烏西利維夫，一探烏克蘭國土防衛軍日常訓練。
如果基輔是烏克蘭心臟，利維夫就是認同的靈魂。雖然距前線近千公里，民眾接受防衛訓練時趴好跪滿，抗敵意識扎得深。面對處境類似的台灣人，有人遞上狙擊槍教射擊，以無聲卻有力的方式表達弱者只能頑強。
烏克蘭邊境大城利維夫（Lviv）離北大西洋公約組織（NATO）成員國波蘭的邊界僅70公里，差不多是台北到新竹的距離。俄羅斯去年2月全面入侵後，烏克蘭東有敵軍，北是親俄的白俄羅斯，避戰民眾只能一路往西。利維夫是西境避風港又是出烏克蘭的中轉站，一度收容上萬人。
利維夫幾經易主，曾是加利西亞－沃里尼亞（Galicia-Volhynia）公國首都，1772年成為哈布斯伯帝國領土，1867年後受奧匈帝國統統治。第一次世界大戰後，利維夫曾短暫地成為「西烏克蘭人民共和國」首都，1918年到1939年間又受波蘭所管，稱為Lwów。
在奧匈帝國的自由風氣下，利維夫19世紀下半葉成為烏克蘭政治激進主義中心。而後波蘭雖然也行高壓管制，但對烏克蘭認同並非抱持零容忍的態度，民眾仍有窄小空間足以發展本土意識。基輔等受俄羅斯帝國統治的城市恐怕沒有這種可能。1939年至1941年蘇聯占領期間，及1944年至1991年烏克蘭併入蘇聯後，利維夫成為烏克蘭反動人士的精神首都。
一路走來，利維夫比烏克蘭還要烏克蘭。
全烏克蘭有1/3人將俄語作為第一語言，利維夫幾乎全城上下只說烏克蘭語，當地政府也鼓勵凝聚國族認同。在這個人口約71萬的城市，認同沒有灰色地帶。在這裡開口點一碗「烏克蘭羅宋湯」，全店大概拳頭都會硬，羅宋湯就來自烏克蘭，不是什麼俄羅斯家常菜。
如此背景條件下，抗俄意識高漲是必然產物。從精釀啤酒廠自製燃燒彈、到甜食商做能量棒送往烏東，利維夫以最強後盾之姿為烏克蘭築一道無形戰壕。
週末男女老少全員出動，傾力協助軍人，教堂前的義賣攤還可見彩繪彈殼，大賣場一樓則擺放被俄軍掃射的4人座車，提醒邊境城市的眾人，勿忘前線同胞。
利維夫民族認同的體現，也見於國土防衛軍招募情形。一般狀況下，烏克蘭國防部透過各地軍需處替國土防衛軍動員後備軍人或招募志願役，利維夫民眾於開戰後直接上前排隊登記，人數多到軍需處不必按通訊錄一一撥打電話喊人來支援。
此行《中央社》記者4月底進入利維夫，烏克蘭國土防衛軍（Territorial Defence Force）對口不曾事前告知供採訪的時間地點，有天換了幾部車才知道要上山觀摩以森林為受訓地點的民防團體。才到定點，自稱「索爾」（Thor）的教官馬上遞上狙擊槍，「台灣人怎麼來了？試射幾發看看」。
槍桿抵住肩窩、調整狙擊鏡焦距，直到瞄準線的十字與靶對上後，深呼吸3次，眼觀鼻、鼻觀心，再次確認瞄準後扣板機。記者試射數發，次次失準。身旁與記者年紀相仿的烏克蘭人從沒拿過槍，每發射一顆子彈，不遠處就傳來金屬碰撞的清脆聲響。
「索爾」眼睛瞇成一條線，嘴上什麼也沒說，心裡大概想這位台灣眼鏡仔真是弱爆。無論「索爾」還是任何一位受訪者都是利維夫人，每個人話都很少，不愛強調個人，常常一句話就句點記者，「我就是一般人下班來受訓而已」。
這些「一般人」沒有讓連響2天的空襲警報阻礙他們的日常，路面電車照行駛，市集每攤都有人顧、酒吧外擺發電機繼續營業，教堂持續為前線軍人及烏克蘭祈福。
利維夫人各個勇者無懼嗎？倒也不是。教堂前的阿嬤奧克薩娜（Oksana）一想到俄軍不願浪費子彈而把烏克蘭戰俘折磨致死，直呼「我怕死了」，好在自己距離前線還有900公里。另外一位阿嬤則說，俄軍一來，一定徒手把他們撕成兩半，「光是聽到俄語都要氣死」。
2位阿嬤形影不離，一起購物、一起穿上最體面的衣服上教堂，奧克薩娜說，這也是她在戰前的日常，現在這麼做的時候，感覺像沒有戰爭，現在是承平時期，但走過蘇聯時期的她對和平不抱幻想，聊到總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也不冒粉紅泡泡。對她來說，防空洞不要亂囤積雜物比較重要。
採訪結束回到零煙硝味的駐地後，一名受訪者夜半來訊：「有個台灣民防團體因為你的報導找到我，想要合作」。這是始料未及的結果，多少也圓了自身對吃這行飯的想像。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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南投縣13鄉鎮農特產品──北南投篇
我們想讓你知道的是
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣及地理中心，也是海拔落差最大的縣市，海拔由高至低最高相差3000餘公尺。得天獨厚的多層次海拔亦孕育出多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等，本文將再深入介紹「北南投」各鄉鎮的鄉鎮與農特產品，若有興趣不妨來南投晃晃吧！
南投縣位處台灣中部，為台灣唯一不臨海的內陸縣。縣內不只有台灣最高峰「玉山」、最大湖泊「日月潭」、台灣最長河流「濁水溪」之源頭，更是台灣海拔落差最大的縣市，從450到3600公尺，最高相差3000餘公尺。多層次的海拔亦孕育出南投農業多樣化的農特產品，例如花卉、竹藝品、香蕉、甘蔗、紹興酒、紅茶、高山茶等等。
南投13縣，依地理位置分為：
北南投：草屯鎮、國姓鄉、仁愛鄉、南投市、中寮鄉、埔里鎮、魚池鄉
南南投：名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉
以下介紹「北南投」各農業鄉鎮與農特產品：
南投農業特色－草屯鎮
草屯鎮舊名「草鞋墩」，早期為鹿港進入內山地區門戶，因其挑夫、商賈、拓荒者雲集，到此換棄舊草鞋，久而久之，草鞋成墩，故稱「草鞋墩」。草屯位處「副熱帶季風氣候區」，除東部少部分高海拔區，冬季溫度較低外，大致為冬季涼爽乾燥，夏季高溫多雨，利於生產農作物及各項經濟活動。草屯最重要的農作物當屬稻米、菸葉和檳榔。稻米種植面積為南投之冠，占半數以上；菸葉面積居全國第二位，而草屯鎮的種植面積即佔全縣六成，菸酒公賣局台中菸葉廠半數原料來自此地。
草屯鎮農特產品：稻米、菸草、檳榔、荔枝、薏仁、葡萄、火鶴花、香蕉、蜜釋迦
南投農業特色－國姓鄉
國姓鄉，因明末清初，鄭成功軍師劉國軒率兵肅撫，命名為「國姓」；戰後也依此改置「國姓鄉」。國姓鄉山多平原少，不適合耕作，故農民收入有限。國民政府撤退來台後，鼓勵民眾改種花卉水果，本縣梅樹種植面積約占全台的一半，產量冠全國。其中青梅栽植面積更超過1000公頃，占全縣第二位。居多客家人以獨特手藝醃製青梅，打造知名的「國姓梅」特產。另外柑林枇杷亦享譽全國，全盛時期，產量曾達全台70％。另外，在中潭公路旁的興起觀光草莓園。國姓枇杷和草莓產量近年來已躍為全國第二位，其他農特產品，多樣味美，深受消費者肯定。
國姓鄉農特產品：青梅、枇杷、草莓、柑橘、蜜汁楊桃、芭樂、甜桃、無子檸檬、波羅蜜、蜜釋迦、香蕉、香菇、茶葉、鹿茸
南投農業特色－仁愛鄉
仁愛鄉面積1,273.5平方公里，為南投縣的第二大山地鄉。位於本縣東北方，東面有中央山脈與花蓮縣相毗鄰，北邊有白狗大山、八仙山等高峰和台中縣為界。仁愛鄉位處台中中央山脈軸心地帶，群山綿延、溪流縱橫、美不勝收。高海拔的優越自然環境，孕育當地獨具特色的農產品，如溫帶水果種類和產量豐富，尤其以蘋果、梨和李子的產量分居全國第二、三、四位；另外，高冷蔬菜、溫帶花卉、高山茶、冷水淡水魚「虹鱒」、以及原味十足的香檽米、放山雞……等。皆為國內名聞遐邇的南投特色農產品。
仁愛鄉農特產品：鯝魚、虹鱒、土雞、水蜜桃、新世紀梨、蘋果、李子、高山茶、高麗菜、翠玉白菜、山芹菜、結球萵苣、咖啡、香糯米
南投農業特色－南投市
南投市位於南投縣西北方，鄰近台中市，貓羅溪貫穿其間，河谷溝渠縱橫，灌溉便利；溪兩側東為南投丘陵，西為八卦山台地，皆屬平坦紅壤土質，與河谷狹小平原，均肥沃適合農耕，故農產品非常豐富。南投市沖積平原區盛產稻米，品質佳、暢銷全國；八卦山台地，地勢平緩，日照充足，以青山茶、生薑、鳳梨、荔枝生產為主；而丘陵區，以香蕉為大宗，亦有龍眼及文旦，為饕客最愛。
南投市農特產品：蘭花、野蘭、青山茶、番茄、絲瓜、荔枝、鳳梨、木瓜、龍眼、文旦、杮子
南投農業特色－中寮鄉
中寮鄉位處南投縣中央，四面環山，山坡地佔大部份面積，故為「平地的山地鄉」。耕地多為傾斜山坡地，水利不便，耕種則以旱作為主。中寮鄉香蕉為本鄉最重要的農作物，亦是南投縣最大產地。昔日因香蕉外銷黃金時期沒落後，竹筍、龍眼、檳榔、茶樹及柳丁等作物起而之。當下龍眼種植面積達1500公頃以上，產量居全國第三位；荔枝栽植面積亦佔全縣第三位；近期大力開發文旦作物，栽植面積冠全縣，並已建立相當口碑。最近中寮鄉積極栽培新興果樹，如茂谷柑、甜柿等，因品質優異，市場價格相當高，深受消費者喜愛，為前景看好的重點培育水果。
中寮鄉農特產品：香蕉、茂谷柑、甜柿、龍眼、柑桔、荔枝、文旦、二尖茶、竹筍
南投農業特色－埔里鎮
埔里鎮四面環山，為盆地地形，海拔約在380到700公尺之間，屬於副熱帶濕潤氣候，冬不嚴寒、夏不酷熱、而且雨量充沛、少強風。因地理環境優越，氣候溫和，土質肥沃，水質甘美，成為埔里鎮農特產品發展沃土。其中以香菇產量冠全縣與全國，香菇碩大甘美，為南投縣農產品外銷重點之一。另外，還有多樣花卉、紅甘蔗、夏季蘿蔔和百香果；新鮮青翠的茭白筍及各種野菜；香Q美味的米粉、香醇紹興酒、有「藥王」之稱台灣金線蓮…等等。讓埔里鎮成為兼具觀光與農業的新市鎮。
埔里鎮農特產品：紅甘蔗、茭白筍、百香果、香菇、蘿蔔、米粉、紹興酒、金線蓮
南投農業特色－魚池鄉
魚池鄉位於南投縣中央，山明水秀、環境如詩如畫。台灣知名景點-日月潭、九族文化村即位於魚池鄉。因海拔、溫度、濕度適合紅茶種植，品質極佳的日月潭紅茶，國內的阿薩姆紅茶即取自當地，成為國內最重要的農茶產地，其相關的觀光茶廠近年亦如雨後春筍般蓬勃發展；除此之外，香菇、金線蓮、蘭花、檳榔、茭白筍、金針花、茄子、絲瓜、椪柑……等等，也是本鄉重要的農作物。本縣茭白筍產量為全國第一，太空包香菇產量全國第二，金針菜、茄子、段木香菇則佔全國第三。若有遊客來魚池鄉觀光之餘，記得品嘗本鄉多樣且味美的農特產品。
魚池鄉農特產品：日月潭紅茶、金針花、香菇、蘭花、茄子、金線蓮、椪柑、絲瓜、檳榔
以上廣告由南投縣政府農業處提供。