2023/05/22,
中國

微信推出「刷掌支付」，票卡綁定手掌就能搭車和消費

微信推出「刷掌支付」，票卡綁定手掌就能搭車和消費
圖片來源：取自「微信公開課」公眾號網頁mp.weixin.qq.com

我們想讓你知道的是

綜合《中國基金報》、《北京日報》報導，相比刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度上都更高一些。相對於指紋識別讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，能夠避免暴露在外以及複製偽造。

（中央社）中國通訊應用程式微信（ＷeChat）昨（21）日正式發布「刷掌支付」，號稱可把所有的票卡與手掌綁定，實現一掌通行與消費。微信支付與北京地鐵宣布，即日起在大興機場線正式上線刷掌乘車。

「微信公開課」公眾號21日宣布，微信刷掌支付正式發布，用戶目前可以在刷臉設備上進行刷掌操作。需要現在設備綁定個人微信帳號，錄入手掌紋樣。消費時，將手掌對準支付設備的掃描區，確認後即可完成支付。

綜合《中國基金報》、《北京日報》報導，相比刷臉支付，刷掌支付無論是安全或精準度上都更高一些。相對於指紋識別讀取指腹的表皮紋路，掌紋讀取的則是掌心血管紋路，能夠避免暴露在外以及複製偽造。

微信並稱，其刷掌支付已經實現了對不同環境光線的適應，也能夠應對年輕年長不同的掌紋生理差異，面對不同用戶不同的伸手習慣也可以快速識別。

騰訊公司副總裁、微信支付負責人張穎此前表示，用戶可將會員卡、校園卡、交通卡、門票電子碼等與手掌綁定，即可刷掌驗證會員身分、便捷消費、過閘通行。目前正在逐步邀請商家聯合打造刷掌應用場景。

北京軌道交通大興機場線刷掌乘車發布會21日在北京舉行，宣布大興機場線「刷掌」乘車服務正式上線。乘客註冊開通刷掌乘車服務後，即可在該條地鐵刷掌過閘乘車。

報導稱，刷掌過閘不需接觸，衛生且安全。乘客即便遇到忘帶實體卡、手機沒電等特殊情況，也能乘坐地鐵。

微信支付相關負責人表示，刷掌過閘乘車從多個角度優化了乘客的乘車體驗，乘客伸手即可進出站，對老人更友好、對各類身體不便者更加無障礙。

微信此前率先於2022年10月上線「微信刷掌支付」小程式，在深圳市商家推廣應用。

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。