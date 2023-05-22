當警察把浩克打成浩呆，判斷警方是否執法過當的關鍵是？

文：吳俊達律師

依照監視器畫面，嫌犯已經停止攻擊，坐在超商階梯上，員警緩緩走近其背後，拿起手上警棍，開始毆打嫌犯，並喝令嫌犯雙手放平，再由另一名員警從嫌犯背後上銬。

關於以上執法過程，有人認為，影像事證明確，警方執法明顯已經過當。直白說，這已經逾越了逮捕過程必要執法行為，算是事後動用「私刑」了。

一個「合理的」質疑是：為什麼當浩克已經冷靜下來，呆坐在超商階梯上，他的雙手沒有被上銬或上束帶？如果是警察自己未妥善壓制、看管嫌犯，警察可以自己「先入為主」預設「嫌犯可能又發起第二波攻擊」，並基於這樣的「主觀假設」，直接過去用警棍，爆揍嫌犯一頓？

確實，本案判斷警方是否執法過當（違背《警械使用條例》）的關鍵在於：員警走過去，繼續使用警棍，打擊浩克雙手、身體，當時員警是否仍存有「執行公務」的「必要性」或「正當理由」？

經過完整檢視影片，本文作者傾向認為：浩克當時固然已經坐在超商階梯上，但他雙手顯然尚未上銬，甚至還在自由揮舞，顯然他尚未處於「被完全壓制－逮捕－制伏」的「人身狀態」。

又，依照當下才剛發生的浩克暴走情境（遑論員警內心可能仍在驚魂未定），依照警方逮捕心神喪失或精神異常嫌犯的合理經驗研判之，他似乎仍有「發起第二波攻擊的危險性」，因此，警方當然就必須接連繼續完成「上銬」的動作，才能算是完全終止／解除嫌犯的「攻擊危險性」。

換言之，依照當時的衝突情境，執勤員警仍「受到突擊危險之虞」（見《警械使用條例》第5條），警方就必須在浩克「第二次變身前」，先上銬逮捕或壓制他（上銬依據可見《警察職權行使法》第20條第1項），這樣才算是完成「逮捕執行程序」（見《警械使用條例》第3條），也才符合「警棍使用原因已消滅」之情況（見《警械使用條例》第7條）。

從以上思考出發，想像自己身處執法員警當下遭遇的情境，本案員警使用警棍打擊浩克雙手、背部（浩克一直喊痛時），員警使用警棍的「主要目的」，應該仍在於「確保壓制」以遂行「完成上銬」，這也是員警使用警棍的打擊過程中，他有同時喝令浩克「雙手握平」。

因此，基於保護員警執勤安全，避免事後諸葛、吹毛求疵等「後見之明」，且員警執勤正當性的判斷不應恣意過度割裂、分解每個細部動作，本案中的員警，其使用警棍行為，整體綜合觀之，應仍屬於「依法令執行職務」之狀態及行為，並符合《刑法》第21條規定的「阻卻違法事由」，而不會構成「《刑法》第277條故意傷害罪」或「《刑法》第126條凌虐人犯罪」。

此外，在《警械使用條例》中，警棍的使用已經算是「基本款」，因為「警察執行勤務」本質上就是對於人民生命、身體、自由等法益的「國家侵害行為」，必須受到比例原則的限制（參見《警察職權行使法》第3條第1項），故在「比例原則」的要求下，常用的警棍、警刀、警槍其選擇之間，必須因應不同使用時機及「犯罪情境」而定，但警刀、警槍的使用，顯然較警棍更加嚴格。

本案中，如果真要再嚴格挑剔員警執法之「瑕疵」，大概就是警察「第二次開打」之前，似乎少大聲喊了幾句「趴下」、「快趴下」、「趴在地上」、「雙手放背後」等警告。

然而，本文作者並不認為，這樣「事後挑剔毛病，過度分割每一個員警細部動作，判斷執勤合法性」的檢視方式，是合理的「合法性檢驗方式」，因為當下員警遭遇的執法情境和我們事後透過鍵盤、電腦可「一再重複倒帶播放」檢視犯罪情境，兩者完全不一樣。

最後，每一次重大社會爭議案例的充分辯證，才能促進法制的進步，並提升執法者素質、民眾法律水平。

現警方固已將執法員警記過，並函送地檢署調查故意傷害罪嫌，但相信透過現場監視器畫面及警方執勤蒐證密錄器的影像，好好詳細勘驗，司法機關勢必可逐一釐清整個犯罪衝突及逮捕過程，審慎思考《警察職權行使法》、《警械使用條例》下所允許的執法空間，進而釐清本次逮捕執勤的合法性。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

原標題：當警察把浩克打成浩呆？

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航