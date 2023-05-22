當警察把浩克打成浩呆，判斷警方是否執法過當的關鍵是？
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確實，本案判斷警方是否執法過當（違背《警械使用條例》）的關鍵在於：員警走過去，繼續使用警棍，打擊浩克雙手、身體，當時員警是否仍存有「執行公務」的「必要性」或「正當理由」？經過完整檢視影片，本文作者傾向認為：浩克當時固然已經坐在超商階梯上，但他雙手顯然尚未上銬，甚至還在自由揮舞，顯然他尚未處於「被完全壓制－逮捕－制伏」的「人身狀態」。
文：吳俊達律師
依照監視器畫面，嫌犯已經停止攻擊，坐在超商階梯上，員警緩緩走近其背後，拿起手上警棍，開始毆打嫌犯，並喝令嫌犯雙手放平，再由另一名員警從嫌犯背後上銬。
關於以上執法過程，有人認為，影像事證明確，警方執法明顯已經過當。直白說，這已經逾越了逮捕過程必要執法行為，算是事後動用「私刑」了。
一個「合理的」質疑是：為什麼當浩克已經冷靜下來，呆坐在超商階梯上，他的雙手沒有被上銬或上束帶？如果是警察自己未妥善壓制、看管嫌犯，警察可以自己「先入為主」預設「嫌犯可能又發起第二波攻擊」，並基於這樣的「主觀假設」，直接過去用警棍，爆揍嫌犯一頓？
確實，本案判斷警方是否執法過當（違背《警械使用條例》）的關鍵在於：員警走過去，繼續使用警棍，打擊浩克雙手、身體，當時員警是否仍存有「執行公務」的「必要性」或「正當理由」？
經過完整檢視影片，本文作者傾向認為：浩克當時固然已經坐在超商階梯上，但他雙手顯然尚未上銬，甚至還在自由揮舞，顯然他尚未處於「被完全壓制－逮捕－制伏」的「人身狀態」。
又，依照當下才剛發生的浩克暴走情境（遑論員警內心可能仍在驚魂未定），依照警方逮捕心神喪失或精神異常嫌犯的合理經驗研判之，他似乎仍有「發起第二波攻擊的危險性」，因此，警方當然就必須接連繼續完成「上銬」的動作，才能算是完全終止／解除嫌犯的「攻擊危險性」。
換言之，依照當時的衝突情境，執勤員警仍「受到突擊危險之虞」（見《警械使用條例》第5條），警方就必須在浩克「第二次變身前」，先上銬逮捕或壓制他（上銬依據可見《警察職權行使法》第20條第1項），這樣才算是完成「逮捕執行程序」（見《警械使用條例》第3條），也才符合「警棍使用原因已消滅」之情況（見《警械使用條例》第7條）。
從以上思考出發，想像自己身處執法員警當下遭遇的情境，本案員警使用警棍打擊浩克雙手、背部（浩克一直喊痛時），員警使用警棍的「主要目的」，應該仍在於「確保壓制」以遂行「完成上銬」，這也是員警使用警棍的打擊過程中，他有同時喝令浩克「雙手握平」。
因此，基於保護員警執勤安全，避免事後諸葛、吹毛求疵等「後見之明」，且員警執勤正當性的判斷不應恣意過度割裂、分解每個細部動作，本案中的員警，其使用警棍行為，整體綜合觀之，應仍屬於「依法令執行職務」之狀態及行為，並符合《刑法》第21條規定的「阻卻違法事由」，而不會構成「《刑法》第277條故意傷害罪」或「《刑法》第126條凌虐人犯罪」。
此外，在《警械使用條例》中，警棍的使用已經算是「基本款」，因為「警察執行勤務」本質上就是對於人民生命、身體、自由等法益的「國家侵害行為」，必須受到比例原則的限制（參見《警察職權行使法》第3條第1項），故在「比例原則」的要求下，常用的警棍、警刀、警槍其選擇之間，必須因應不同使用時機及「犯罪情境」而定，但警刀、警槍的使用，顯然較警棍更加嚴格。
本案中，如果真要再嚴格挑剔員警執法之「瑕疵」，大概就是警察「第二次開打」之前，似乎少大聲喊了幾句「趴下」、「快趴下」、「趴在地上」、「雙手放背後」等警告。
然而，本文作者並不認為，這樣「事後挑剔毛病，過度分割每一個員警細部動作，判斷執勤合法性」的檢視方式，是合理的「合法性檢驗方式」，因為當下員警遭遇的執法情境和我們事後透過鍵盤、電腦可「一再重複倒帶播放」檢視犯罪情境，兩者完全不一樣。
最後，每一次重大社會爭議案例的充分辯證，才能促進法制的進步，並提升執法者素質、民眾法律水平。
現警方固已將執法員警記過，並函送地檢署調查故意傷害罪嫌，但相信透過現場監視器畫面及警方執勤蒐證密錄器的影像，好好詳細勘驗，司法機關勢必可逐一釐清整個犯罪衝突及逮捕過程，審慎思考《警察職權行使法》、《警械使用條例》下所允許的執法空間，進而釐清本次逮捕執勤的合法性。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：當警察把浩克打成浩呆？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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落實菸害防制，新興菸品在地風險審查應著重「成癮性」評估
我們想讓你知道的是
鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗。
新興菸品近來成為全球關注之公共衛生議題，台灣的菸害防制法也於今年修法通過禁止電子煙、嚴管加熱菸。只是，菸防法的配套子法中，對於如何檢測加熱菸成分是否包含尼古丁外之成癮性、或有害物質，付之闕如。鑒於菸防法上路至今各方仍爭執不斷，社團法人台灣永續健康福祉協會從長期投入毒理、風險研究之實務經驗出發，建議主管機關應盡快召集專家學者，針對指定菸品的「成癮性物質」進行實驗，同時連結本土既有的吸菸、戒菸行為研究資料庫，比照食安或醫藥審查，訂定如曝露量、攝入量等符合國人特性之檢驗標準，既可讓業者有所本，也可減少社會爭議。
各方對新興菸品的健康影響、載具管理、風險評估等議題尚有歧見，其中有關「成癮性」的討論，即為重要爭點之一。今（112）年3月22日發布之「指定菸品健康風險評估審查辦法」第3條第1項第6款，要求業者應於申請新興菸品健康風險評估審查時，檢附「成癮性物質之研究資料」。本會認為，新興菸品在年輕族群間蔚為風潮，對「成癮性」展開全面性的研究，應為當務之急。
所謂「成癮性」，是指一種重複性的強迫行為，即使行為人明知這些行為可能會造成不良後果，仍然被持續重複。成癮性可能源於中樞神經系統功能失調所導致，長期重複這些行為則可能反向造成神經功能受損。依據美國心理學會（APA）對成癮（Addiction）所做之定義，是將其視為一種需要被治療的疾病，指一個人因為對於酒精、藥物或其他物質擁有過度的生理與心理依賴。統一的臨床觀念則將成癮界定為，最初因樂趣驅使的物質使用（或行為），現在則無法顧及產生的痛苦多於收獲，仍被驅動強迫性繼續重複。
一般而言，成癮性得區分為「物質成癮」及「行為成癮」，物質成癮是指對某種物質（如酒精、毒品等）產生生理或心理上的強烈依賴；行為成癮是指對某種行為（如賭博、上網等）的過度從事。成癮性的病理機制與大腦的「獎勵機制（Rewarding system）」有關，成癮刺激原（如藥物、酒精、性交等）會引起大腦釋放多巴胺等神經遞質，產生愉悅感及正向增強效應，促使個體重複接觸該刺激原。亦即，當行為個體（人或動物）透過多巴胺的獎勵機制學習到某些事物會帶來愉悅感後，往後如觸及相關或類似事物，便會反射性直接重複行為。
《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5）將成癮定義為一種慢性復發性障礙，其特徵是強迫性使用某種物質或行為，儘管會產生負面後果。成癮判斷標準包括：1. 對使用該物質或從事該行為具有不可控制的強烈衝動或渴望，即使面臨嚴重後果，仍無法停止或減少成癮物或行為的使用或參與；雖然其嘗試控制或減少，仍收效甚微。2. 行為人耗費大量時間獲取、使用成癮物質或行為，因此放棄重要活動，甚至忽視其他重要的責任或義務。3. 行為人持續使用該物質或行為，儘管明知其將導致或惡化身心狀況、社會生活或工作情形。4. 行為人對物質或行為產生耐受性，此意味須增加成癮物或行為的劑量或頻率，以達到相同的效果或滿足感，如使用相同的量感覺更少。5. 對成癮物或行為有否認、隱瞞或合理化的傾向。6. 該人在停止使用該物質或行為時會出現「戒斷症狀」，例如焦慮、抑鬱、易怒、失眠、噁心或疼痛。
WHO於2018年發表第11版《國際疾病分類》（ICD 11）中納入「遊戲成癮」（Gaming disorder），將其與酒精、菸草、咖啡因、毒品、藥物濫用並列為精神疾病；新興菸品之加熱菸，既以菸草為主要原料，其成癮性究竟如何，值得國人高度關注。尤其如前所述，新興菸品具備時尚、有趣，甚至「潮」等流行元素，是否可能誘使民眾因好奇而開始使用、進一步形成成癮行為，也有待主管機關進行相關研究、予以釐清。盼國健署能以高標準進行新興菸品管制，協調我國臨床、學界等專業領域人士共同商議合適之審核與執行辦法，盡快投入「成癮性」在地研究，並鏈結國內長期累積之吸菸、戒菸行為大數據，制定符合台灣現況的專業審查標準。
撰文：社團法人台灣永續健康福祉協會