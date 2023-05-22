中共海軍大幅擴編，美退役情報官示警侵台可能性日增

（中央社）前美國海軍太平洋艦隊情報與資訊作戰主管法奈爾近日在美國海軍刊物撰文警告，中共解放軍海軍去（2022）年出現「令人擔憂的擴編」，除多達10艘軍艦與潛艦下水服役，並增加多軍種協同演練，顯示中共侵台可能性愈來愈大。

法奈爾（James E. Fanell）退役前負責美國海軍印太地區工作長達30年，他近日在美國海軍研究院刊物《學報》（Proceedings）5月號撰文，細數中共海軍去年各種不尋常的擴編行動，包括擴增突破第一島鏈的遠航任務，並增加與其他軍種「劍指台灣」的協同作戰。

《學報》的Podcast也以同樣主題，對法奈爾製作近1小時的深度影音專訪。

法奈爾秀出衛星空照圖舉例，「上海江南長興造船廠」正積極打造各式船隻，其中包括一艘命名為「福建」的航空母艦，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）曾坦言，這個江南造船廠比美國所有7個海軍造船廠加起來還大。

法奈爾表示，中國去年有多達10艘軍艦與潛艦下水服役，包括1艘075型兩棲攻擊艦，3艘055型飛彈驅逐艦，4艘052D型飛彈驅逐艦，1艘054A飛彈護衛艦，1艘039C攻擊潛艦；從中共海軍計畫觀察，2023年下水服役的艦艇總噸位數，將比2022年要更多。

法奈爾指出，為了超越美國海軍潛艦部隊，中國一直在遼寧省葫蘆島的渤海造船廠打造新廠房，這裡是中國唯一的核潛艇製造廠，新廠房規模足以同時製造4到5艘核潛艇；去年10月的商用衛星圖像顯示，該廠可能正打造095型核動力攻擊潛艦（SSN）或096型彈道飛彈核潛艦（SSBN）。

法奈爾表示，美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅上將（Adm. Samuel Paparo）去年11月坦承，中國已在6艘核潛艦上布署射程長達1萬公里的「巨浪-3」（JL-3）洲際彈道飛彈，讓中國可從南中國海基地襲擊整個美國本土。

法奈爾說，中國海軍也增加在日本海域的活動，且許多行動是與俄羅斯海軍聯合舉行，去年4月與12月，中國軍艦穿越大隅海峽（Osumi Strait）進入菲律賓海，日本防衛廳也多次通報中國軍艦進入日本海。

法奈爾在文章結語悲觀指出，俄羅斯侵略烏克蘭進入第2年，很多人關切中國是否將入侵台灣，他從中共海軍去年的生產與活動情形觀察，若中國國家主席習近平詢問中央軍事委員會，解放軍是否已做好攻台準備，「可能很快會得到肯定答覆」。

法奈爾2019年參加華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）時曾評估指出，若兩岸2030年左右、最遲2035年前還無法達成政治協議，中國將會攻打台灣。他去年3月曾投書《華盛頓時報》，呼籲美國揚棄對台灣的戰略模糊策略，並主張美國承認台灣的時候到了。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺