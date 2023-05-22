遭控與imB詐騙集團掛鉤，陳歐珀宣布退選宜蘭立委捍衛清白

遭控與imB詐騙集團掛鉤，陳歐珀：退選宜蘭立委捍衛清白

（中央社）民進黨立委陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，雖他已強調絕無此事，但21日表示，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

前立法委員黃國昌18日指控，涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌在宜蘭有一棟大樓，且曾是陳歐珀的服務處。

國民黨19日舉行記者會表示，陳歐珀接受涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，顯然關係匪淺。

陳歐珀21日深夜在臉書（Facebook）發文表示，黃國昌連日不斷影射他涉及與詐騙集團有不當往來，儘管他已說明絕對沒有與詐騙集團掛鉤，實是在完全不知情下接受企業贊助，然而，政治的追殺及含沙射影對他人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，他宣布退出明年宜蘭縣立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

陳歐珀說，從政以來，秉持信念及理想，在民主聖地宜蘭日日耕耘基層為台灣打拚，他絕對沒有對不起從政路上的前輩、支持者、家人和朋友。他對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入此事，對社會、家人、支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚。

「退出此次選舉，是我捍衛清白的開始」，陳歐珀說，因為政治是一時的，做人是一世的，很感謝所有選擇相信他的朋友。他並表示，「你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記」，強調絕對禁得起檢驗，清白無價，也將誓死捍衛，證明大家沒有挺錯人，他也沒有對不起從政的初衷。

陳歐珀表示，雖然退出此次選舉，但不減損他對宜蘭及台灣的愛，雖是沉重的決定，但卻是必要的決定，他比任何人都盼望真相很快水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，並且呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。

民進黨尊重陳歐珀退選，後續提名交策略小組討論

民進黨立委陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，他昨天深夜宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。民進黨今（22）日說，尊重陳歐珀的決定，至於後續提名事宜，將送交2024大選提名策略小組討論。

陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，雖他已強調絕無此事，但他昨天深夜表示，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

民進黨發言人張志豪今天向媒體表示，尊重陳歐珀的決定，勇於面對，也呼籲檢調積極偵辦此案，勿枉勿縱。至於後續提名事宜，民進黨說，將送交2024大選提名策略小組討論。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航