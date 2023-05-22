2023/05/22,
政治

遭控與imB詐騙集團掛鉤，陳歐珀宣布退選宜蘭立委捍衛清白

遭控與imB詐騙集團掛鉤，陳歐珀宣布退選宜蘭立委捍衛清白
民進黨立委陳歐珀｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

前立法委員黃國昌18日指控，涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌在宜蘭有一棟大樓，且曾是陳歐珀的服務處。國民黨19日舉行記者會表示，陳歐珀接受涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，顯然關係匪淺。

遭控與imB詐騙集團掛鉤，陳歐珀：退選宜蘭立委捍衛清白

（中央社）民進黨立委陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，雖他已強調絕無此事，但21日表示，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

前立法委員黃國昌18日指控，涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌在宜蘭有一棟大樓，且曾是陳歐珀的服務處。

國民黨19日舉行記者會表示，陳歐珀接受涉嫌詐騙吸金的借貸媒合平台imB曾姓主嫌所提供的屋舍、座車，無償作為競選後援會與服務處之用，顯然關係匪淺。

陳歐珀21日深夜在臉書（Facebook）發文表示，黃國昌連日不斷影射他涉及與詐騙集團有不當往來，儘管他已說明絕對沒有與詐騙集團掛鉤，實是在完全不知情下接受企業贊助，然而，政治的追殺及含沙射影對他人格摧毀，是不可承受之重，為捍衛清白及顧全政治大局，他宣布退出明年宜蘭縣立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

陳歐珀說，從政以來，秉持信念及理想，在民主聖地宜蘭日日耕耘基層為台灣打拚，他絕對沒有對不起從政路上的前輩、支持者、家人和朋友。他對詐騙行為同樣深惡痛絕，並且對於無端捲入此事，對社會、家人、支持者所造成的困擾，深感抱歉，也深感愧疚。

「退出此次選舉，是我捍衛清白的開始」，陳歐珀說，因為政治是一時的，做人是一世的，很感謝所有選擇相信他的朋友。他並表示，「你們的溫暖，你們的友誼，我不會忘記」，強調絕對禁得起檢驗，清白無價，也將誓死捍衛，證明大家沒有挺錯人，他也沒有對不起從政的初衷。

陳歐珀表示，雖然退出此次選舉，但不減損他對宜蘭及台灣的愛，雖是沉重的決定，但卻是必要的決定，他比任何人都盼望真相很快水落石出，也希望不法之徒都被繩之以法，並且呼籲相關人士都該配合檢調調查，讓所有受害者都能得到公平正義。

民進黨尊重陳歐珀退選，後續提名交策略小組討論

民進黨立委陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，他昨天深夜宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。民進黨今（22）日說，尊重陳歐珀的決定，至於後續提名事宜，將送交2024大選提名策略小組討論。

陳歐珀近來遭指控與詐騙集團掛鉤，雖他已強調絕無此事，但他昨天深夜表示，為捍衛清白及顧全政治大局，宣布退出明年宜蘭立委選舉，讓黨有空間對宜蘭重新布局。

民進黨發言人張志豪今天向媒體表示，尊重陳歐珀的決定，勇於面對，也呼籲檢調積極偵辦此案，勿枉勿縱。至於後續提名事宜，民進黨說，將送交2024大選提名策略小組討論。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。