林口長庚醫院副院長、「台灣質子治療之父」洪志宏逝世，享壽63歲

（中央社）林口長庚醫院副院長、「台灣質子治療之父」洪志宏3年前罹病，今（2023）年5月8日於家中逝世，享壽63歲，他在2015年完成籌設台灣首座質子中心，提供亞洲華人地區癌症病人更多元治療武器。

根據長庚醫院醫師介紹，洪志宏1984年自台北醫學大學醫學系畢業，隨後在林口長庚醫院完成4年放射腫瘤專科訓練，取得專科醫師證書。擔任2年主治醫師後，1990年至1995年在美國加州大學洛杉磯分校攻讀生醫物理博士，返台後於1997年接任林口長庚放射腫瘤科主任。

洪志宏擅長婦癌、泌尿及上消化道癌症放射治療，並長期專注癌症及輻射生物的基礎與轉譯研究。他更建立了全台灣第一個放射腫瘤次專科制度，引進銳速刀、諾力刀、影像導引、呼吸調控、高劑量率攝護腺癌組織插種等先進放射治療技術。

洪志宏1997年接任主任以來，接下籌設林口長庚質子中心的重任，歷經10多年期間不斷出國進修、開會，了解當時最新趨勢的質子治療，終於在2015年完成籌設台灣第一座質子中心。他更成為質子治療的專家醫師，受邀到不同區域及會議演講分享經驗，診療許多台灣及國際的癌症病患。

洪志宏2017年分享林口長庚醫院質子治療肝腫瘤經驗，上百名狀況非常不好的肝癌患者接受根治性標準治療後，1年生存率為90％，照射區域局部疾病控制為93.1％，結果遠比採用標靶治療更佳，顯示質子治療應該納入照顧肝癌患者的整合性治療方案選項。

洪志宏的告別式在昨（21）日舉行，醫界對於洪志宏的離世相當不捨。長庚醫院決策委員會主委程文俊告訴《中央社》記者，過去與洪志宏共事時，深刻感受到洪志宏是個做事很認真、投入的人，本身也非常有想法，不只在質子治療，對於副院長業務都盡忠職守。

程文俊說，大約7年前，台灣迎來第1台質子治療機器，從規劃、引進到臨床治療，洪志宏通通親自參與其中，作為先鋒、赴國外訓練，也培訓了台灣首批質子治療專業醫護人員。

程文俊表示，高雄長庚4年前開始投入質子治療，因為洪志宏已協助培訓出專業醫護，後續人員可在地培訓。雖然洪志宏離世，但相信專業會不斷被傳承，讓質子治療造福更多患者。

林口長庚醫院副院長、「台灣質子治療之父」洪志宏3年前罹病，今年5月8日於家中逝世，享壽63歲。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航