2023/05/23,
商業

市場競爭白熱化，「超新星車企」陷入經營困境，中國電動車產業臨新一波淘汰賽

市場競爭白熱化，「超新星車企」陷入經營困境，中國電動車產業臨新一波淘汰賽
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報導引述平安證券發的報告指出，造車新勢力想要達到盈虧平衡，年營收規模預計為人民幣800億元（約新台幣3500億元）。按照目前每輛車價格在20到40萬元計算，年銷售量需要在20到40萬輛。「在自身造血能力不足的情況下，資本市場趨於冷靜，融資難度增加，進一步加劇二線新勢力車企的生存危機。」

（中央社）過去幾年間，中國傳統車企、新創企業無不想進場分食電動車這塊大餅。然而據統計，如今20%的企業握有9成以上的市場，有些企業單季銷售量不到千台，車企市場已進入淘汰賽。

中國是當今電動車的藍海市場，這點無庸置疑，藉由數據可見端倪。

去年中國的新車市場之中，純電動車與混和式電動車等新能源車就占了總銷售量的1/4左右，這個數字較2021年成長約1倍，於此同時，燃油車的銷量約下跌13%。

然而這波發展浪潮似乎也已經面臨第一個瓶頸，隨著市場逐漸成熟，競爭激烈的局面，正面臨新一波淘汰賽，近年被稱為「超新星車企」的威馬、愛馳、天際等，在經濟低迷及價格戰下，先後傳出陷入經營困境。

綜合香港《經濟日報》、《第一財經》報導，今年中國複雜的市場情況，可能會在一定程度上加速一些銷量規模小、資金鏈緊張的弱勢品牌遭淘汰。

報導提到，目前的中國汽車市場正處於「混戰」的狀態，據統計，現存的148個汽車品牌裡，中國品牌有114個，外資品牌共34個，其中9成的市場由20%的行業龍頭掌控，即使是近年成功站穩陣腳的蔚來、小鵬、理想等「造車新勢力」，也僅有理想汽車的銷量可以跨過2萬門檻，其餘多數車企的月銷量，仍舊在萬輛左右徘徊。

在這樣的情形之下，威馬、愛馳、天際等「超新星車企」的情況更加嚴峻。

報導引述中國乘聯會資料顯示，今年第1季，愛馳汽車累計銷量為536輛、天際汽車的銷量則為237輛、威馬汽車的銷售量則呈現0輛，三者相加連理想單一車款的銷售量都碰不到邊。

報導提到，這幾家車企在近期都傳出的營運危機，例如威馬汽車資金出問題，員工降薪、停產等負面傳聞也多次登上熱搜；今年3月，天際汽車停工停產，員工將按最低工資標準發放生活費；愛馳汽車則已經連續兩月延遲發放工資。

報導引述平安證券發的報告指出，造車新勢力想要達到盈虧平衡，年營收規模預計為人民幣800億元（約新台幣3500億元）。按照目前每輛車價格在20到40萬元計算，年銷售量需要在20到40萬輛。「在自身造血能力不足的情況下，資本市場趨於冷靜，融資難度增加，進一步加劇二線新勢力車企的生存危機。」

業內人士觀察，2023年將會是中國車市的一個拐點，面臨一波車企淘汰潮，部分當前檯面上知名的造車新勢力車企也可能成為被淘汰的對象。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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