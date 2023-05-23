美國大力投資最強「非核炸藥」CL-20，應用在彈簧刀自殺無人機對付俄軍收效

（中央社）美國援助烏克蘭彈簧刀（Switchblade）自殺無人機在戰場對付俄軍收效，其中一項關鍵是彈頭裝藥換成較TNT威力更強的炸藥CL-20。

中國軍方已廣泛在飛彈裝藥使用CL-20，五角大廈亟欲縮短與中方這項差距，正好拿俄烏戰爭檢驗。

《華爾街日報》指出，CL-20炸藥是美國1980年代所研發，較舊式的火藥威力大40％，能提升爆炸威力或讓砲彈射程更遠，但目前美軍各類彈藥裡仍大多使用TNT或俗稱旋風炸藥的環三亞甲基三硝胺（cyclonite）等，都是1940年代或更早所研發，只有屈指可數的武器用CL-20裝藥，成本太貴是原因之一。

俄烏戰爭暴露美國軍工業提高武器產能的諸多缺陷，包含脆弱的電腦晶片供應鏈妨礙飛彈生產，也無法快速大量生產足夠的155毫米砲彈補充烏軍消耗。此外，美國生產能力也不足以涵蓋所有能量學相關的品項（炸藥、彈頭推進裝藥等）。

反觀中國藉由自身蓬勃發展的能量學研究計畫，已能部署與應用CL-20炸藥，令五角大廈亟欲縮小業界所謂的「分子差距」（molecule gap），讓美軍裝備擴大生產與應用CL-20。

美國軍工業和五角大廈已開始努力促進高端炸藥的生產，包括舊工廠翻新和重建國內供應鏈，改善嚴重依賴潛在對手（包括中國）原材料與化學品的情況。

知情人士透露，使用CL-20大幅提高援烏彈簧刀無人機的破壞及殺傷力，在打擊戰車和其他裝甲車輛有更好效果，激發外界對擴大應用所謂威力最強「非核炸藥」的興趣。

CL-20是由美國海軍科研人員研發，依加州的「中國湖海軍空用武器中心」（Naval Air Weapons Station China Lake）命名。此前之所以沒能大量使用，原因一如其他被打入冷宮的武器：與舊有火藥相比，CL-20製造技術與成本都更高，使得五角大廈決定走較便宜、成熟的路線。

中國媒體指出北京在2016年取得突破，製造每公斤CL-20價格得以壓低到1000元人民幣，相比美國每公斤需1000美元優勢明顯，讓中國的飛彈、多管火箭等武器性能大幅提升，而美國在高爆炸藥、飛彈推進藥中有約6種化工品高度依賴中國，令五角大廈頭痛。

共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）說：「能量學直接攸關嚇阻能力。（取得突破）能在射程與破壞力上取得大躍進。」

蓋拉格打算在今後幾週推動CL-20擴大應用。計劃中的2024年國防政策法修正案將要求五角大廈實施一項試點計畫，將CL-20納進獲選的3種飛彈或彈藥系統。位於紐約州的生產商Island Pyrochemical Industries表示，他們正研發一種能大幅降低CL-20成本的製程。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺